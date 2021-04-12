Минздрав начинает доставку вакцины CoronaVac в регионы, - Степанов

Министерство здравоохранения завершило лабораторные исследования и начало доставку вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech по областям.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставку вакцины по областям", - написал министр.

По его словам, этим препаратом будут вакцинировать полицейских, маломобильные группы населения, лиц, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не нужно играть с процентами эффективности вакцин. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld с эффективностью 76%, то это будет иметь хороший результат, - биохимик Артамонов