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Минздрав начинает доставку вакцины CoronaVac в регионы, - Степанов
Министерство здравоохранения завершило лабораторные исследования и начало доставку вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech по областям.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставку вакцины по областям", - написал министр.
По его словам, этим препаратом будут вакцинировать полицейских, маломобильные группы населения, лиц, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.
Топ комментарии
+3 Gp An
показать весь комментарий12.04.2021 17:42 Ссылка
+1 Аскольд #478011
показать весь комментарий12.04.2021 17:42 Ссылка
+1 Привет
показать весь комментарий12.04.2021 18:07 Ссылка
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Все вакцины имеют эффективность около 99% против тяжелого течения болезни.
От заражения ни одна не дает гарантии (вот как раз те самые 50%).
То есть вакцинированный может подхватить вирус и некоторое время быть его разносчиком, но вероятность его смерти от ковида около нуля
Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%. В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
CoronaVac компании Sinovac : В Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19 https://censor.net/ru/n3258994
Китайская это тоже небольшая партия. Если не спеша то можно на пару недель растянуть.
Это против заражения 50%. Против тяжелых случаев 99%