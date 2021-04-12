МОЗ починає доставку вакцини CoronaVac у регіони, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я завершило лабораторні дослідження і початок доставку вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech по областях.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і починаємо доставку вакцини по областях", - написав міністр.

За його словами, цим препаратом будуть вакцинувати поліцейських, маломобільні групи населення, осіб, які за ними доглядають, олімпійців, паралімпійців та людей, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

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