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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ починає доставку вакцини CoronaVac у регіони, - Степанов

МОЗ починає доставку вакцини CoronaVac у регіони, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я завершило лабораторні дослідження і початок доставку вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech по областях.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і починаємо доставку вакцини по областях", - написав міністр.

За його словами, цим препаратом будуть вакцинувати поліцейських, маломобільні групи населення, осіб, які за ними доглядають, олімпійців, паралімпійців та людей, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Також читайте: Не потрібно грати з відсотками ефективності вакцин. Якщо всі 40 млн в Україні вакцинуються CoviShiеld з ефективністю 76%, то це матиме хороший результат, - біохімік Артамонов

МОЗ починає доставку вакцини CoronaVac у регіони, - Степанов 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Сами китайцы говорят что она слабенькая - эффективность 50-51%...Обещали что если эффективность будет ниже 70% то не возьмут - сами себе пусть ширяют
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12.04.2021 17:42
+1
https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19
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12.04.2021 17:42
+1
Порошок целебный людям он везет...(с)
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12.04.2021 18:07
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Сами китайцы говорят что она слабенькая - эффективность 50-51%...Обещали что если эффективность будет ниже 70% то не возьмут - сами себе пусть ширяют
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12.04.2021 17:42 Відповісти
Попытка манипуляции и вранья. Сейчас на цензоре две статьи с подробным изложением сути дела.
Все вакцины имеют эффективность около 99% против тяжелого течения болезни.
От заражения ни одна не дает гарантии (вот как раз те самые 50%).
То есть вакцинированный может подхватить вирус и некоторое время быть его разносчиком, но вероятность его смерти от ковида около нуля
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12.04.2021 18:30 Відповісти
11.‎04.‎2021
Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%. В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
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12.04.2021 20:46 Відповісти
"CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования...", - написал министр."



CoronaVac компании Sinovac : В Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19 https://censor.net/ru/n3258994
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12.04.2021 19:26 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19
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12.04.2021 17:42 Відповісти
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину...©
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12.04.2021 17:50 Відповісти
Порошок целебный людям он везет...(с)
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12.04.2021 18:07 Відповісти
То ж понятно...😀
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12.04.2021 18:39 Відповісти
Где ты, где ты, где ты, белая карета?...©
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12.04.2021 18:43 Відповісти
При активній вакцинації це на 1-2 тижні.
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12.04.2021 18:15 Відповісти
Активная вакцинация...и зеленое стадо у власти..это понятия не совместимые....
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12.04.2021 18:16 Відповісти
активна вакцинація можлива при наявності достатньої кількості вакцин. а в тебе це усе у кучі. на даний момент ситуація така - активну вакцинацію зробити можуть, а ось забезпечити достатню кількістю вакцини для цього - не можуть.
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12.04.2021 18:30 Відповісти
Совершенно верно. Астразенека/Ковишилд практически закончилась. Новых поставок нет. Индусы своих вакцинируют.
Китайская это тоже небольшая партия. Если не спеша то можно на пару недель растянуть.
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12.04.2021 18:35 Відповісти
Зенека закінчилась вже давно, вони її розтягли, щоб їх на грелку не порвали, що могло б бути виколи вони усю партію за 2-3 тижні, як Бутан. а тепер стає питання чи довикористають партію при появі нових вакцин, у людей то тепер є дохленький, але вибір.
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12.04.2021 18:46 Відповісти
Сами китайцы сказали что эффективность этой вакцины 50%.
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12.04.2021 18:31 Відповісти
ефективність любої вакцини при контакті із тілом видає нові проценти і тільки для окремо узятої людини. комусь 100% дасть лише 50%, комусь і того менше, а комусь усі 100%
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12.04.2021 18:48 Відповісти
11.04.21 16:03 https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19
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12.04.2021 18:32 Відповісти
Читать научись: эффективность вакцины Sinovac в предотвращении составляют всего 50,4%Источник: https://censor.net/ru/n3258994

Это против заражения 50%. Против тяжелых случаев 99%
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12.04.2021 18:39 Відповісти
хорошо.
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13.04.2021 04:46 Відповісти
 
 