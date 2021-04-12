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МОЗ починає доставку вакцини CoronaVac у регіони, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я завершило лабораторні дослідження і початок доставку вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech по областях.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і починаємо доставку вакцини по областях", - написав міністр.
За його словами, цим препаратом будуть вакцинувати поліцейських, маломобільні групи населення, осіб, які за ними доглядають, олімпійців, паралімпійців та людей, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Топ коментарі
+3 Gp An
показати весь коментар12.04.2021 17:42 Посилання
+1 Аскольд #478011
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+1 Привет
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Все вакцины имеют эффективность около 99% против тяжелого течения болезни.
От заражения ни одна не дает гарантии (вот как раз те самые 50%).
То есть вакцинированный может подхватить вирус и некоторое время быть его разносчиком, но вероятность его смерти от ковида около нуля
Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%. В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
CoronaVac компании Sinovac : В Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19 https://censor.net/ru/n3258994
Китайская это тоже небольшая партия. Если не спеша то можно на пару недель растянуть.
Это против заражения 50%. Против тяжелых случаев 99%