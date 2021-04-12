Автоперевозчики в Харькове сходят с маршрутов из-за штрафов
В первый день пребывания Харькова в "красной" зоне сотрудники полиции составили десятки админпротоколов на автоперевозчиков, нарушивших карантинные нормы. В ответ автоперевозчики стали массово сходить с маршрутов.
Об этом рассказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroom.
По его словам, в ответ на действия правоохранителей водители частных пассажирских автобусов стали уходить с маршрутов, боясь получить штраф в размере 17 тысяч гривен.
"Вчера в 14:00 я экстренно собрал всех перевозчиков и руководство патрульной полиции, и мы вместе выработали четкий алгоритм действий", - сказал Терехов.
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По его словам, сегодня харьковские перевозчики работают в штатном режиме. Терехов напомнил, что заполняемость маршруток определена действующими карантинными ограниченными - салоны заняты на 50%, а полиция продолжает следить за соблюдением масочного режима и заполняемостью.
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1.Транспорта в "городе" с этого дня нет, и пипл перестает этот факт хавать. Быдло превращается(частично, конечно, но в большинстве) в людей(= быдлохарьков превращается в Харьков) и выбирает мэром приличного человека. Тот за короткий (пару месяцев) срок решает вопрос.
2. Более вероятный сценарий. Пипл хавает и это (дохлый гепа, которого я по очепятке перепутал в 1 посте с допой , уже устраивал подобные эксперименты, закрывая целые направления на полгода-год, наверно, ржал с быдла, будучи под герычем) и по старой привычке начинает уныло брести пешком... медленно ментально идя к 1 пункту...
https://www.youtube.com/watch?v=61Odd3mKVXk видео
Проблема в дебилизации толпы страхом перед обычным гриппом и на этой высосанной проблеме нарушением всех конституционных прав.Единнственное что наша власть умеет и может более менее эффективно делать это запрещать.
Если уже и бороться с ковидом то только исключительно рекомендательными мерами. Кто в это верит может ходить в маске, дезинфицировать всё , прививаться, держать социальную дистанцию, работать дистанционно и т п и т д. А гнобить всех на том основании шо якобы кто то кого то может заразить не зная об этом... Это презумпция виновности. Так можно запретить всё. Запретите ездить на машинах. Бо можно совершить аварию с тяжёлыми последствиями. Запретите ходить по улицам . Бо можно упасть, толкнуть и покалечить кого то.( случай в харькове когда толстяк упал на девушку и она умерла). Запретите дышать... Вобщем можно так дойти до полного абсурда!
Запретами никакую проблему решить нельзя.