Автоперевозчики в Харькове сходят с маршрутов из-за штрафов

В первый день пребывания Харькова в "красной" зоне сотрудники полиции составили десятки админпротоколов на автоперевозчиков, нарушивших карантинные нормы. В ответ автоперевозчики стали массово сходить с маршрутов.

Об этом рассказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroom.

По его словам, в ответ на действия правоохранителей водители частных пассажирских автобусов стали уходить с маршрутов, боясь получить штраф в размере 17 тысяч гривен.

"Вчера в 14:00 я экстренно собрал всех перевозчиков и руководство патрульной полиции, и мы вместе выработали четкий алгоритм действий", - сказал Терехов.

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По его словам, сегодня харьковские перевозчики работают в штатном режиме. Терехов напомнил, что заполняемость маршруток определена действующими карантинными ограниченными - салоны заняты на 50%, а полиция продолжает следить за соблюдением масочного режима и заполняемостью.