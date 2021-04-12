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Автоперевізники в Харкові сходять з маршрутів через штрафи

Автоперевізники в Харкові сходять з маршрутів через штрафи

У перший день перебування Харкова в "червоній" зоні співробітники поліції склали десятки адмінпротоколів на автоперевізників, які порушили карантинні норми. У відповідь автоперевізники почали масово сходити з маршрутів.

Про це розповів секретар Харківської міськради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroom.

За його словами, у відповідь на дії правоохоронців водії приватних пасажирських автобусів стали сходити з маршрутів, боячись отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

"Вчора о 14:00 я екстрено зібрав усіх перевізників і керівництво патрульної поліції, і ми разом виробили чіткий алгоритм дій", - сказав Терехов.

За його словами, сьогодні харківські перевізники працюють у штатному режимі. Терехов нагадав, що заповнюваність маршруток визначена діючими карантинними обмеженими - салони зайняті на 50%, а поліція продовжує стежити за дотриманням маскового режиму і заповнюваністю.

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Автор: 

карантин (18172) маршрутки (347) Харків (5672) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+9
Перевозчики в быдлохарькове весьма наглые: для них дохлый кушнарев, гепа и дохлый допа(приличных людей быдло в этом богом проклятом захолустье не выбирает) намеренно уничтожали муниципальный транспорт, да и поборы тоже возымели: я(перевозчик) вам заношу - меня не трогайте, а, как возить быдломассу, я сам знаю.
По-хорошему лишить бы тварей лицензии, но пипл и такой "транспорт" хавает...
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12.04.2021 18:08
+5
грязные маршрутки, с годовым слоем грязи и курящие водилы.
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12.04.2021 18:13
+5
Мені турбуватись нема чого ,а от якщо ти так заздриш тим заробіткам то хто заважає вперед і можеш возити хоч по 10% чим покажеш приклад. У чужих руках прутень завжди товщий.
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12.04.2021 18:23
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а дальше - "свято место пусто не бывает".
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12.04.2021 18:35 Відповісти
Свято-место естественно пусто не бывает. Только вот даже к примеру воде, чтобы заполнить водоем, время нужно.
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12.04.2021 18:59 Відповісти
кацапы время утратили... водоемы крыма заполнить можно... разве что ропой из сиваша.
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12.04.2021 19:12 Відповісти
Да чем не наполняй время все равно нужно. А в случае с транспортом еще и ресурс. Никто в убыток себе работать не будет.
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12.04.2021 19:47 Відповісти
фишка в том, что ничего наполнять не нужно, безлицензиоонный транспорт от одного барыги будет катать с лицензией от другого барыги... простой металлолома намного для них страшнее...
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12.04.2021 20:02 Відповісти
Когда этот металлолом есть и на ходу.
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12.04.2021 23:16 Відповісти
Тут есть два сценария:
1.Транспорта в "городе" с этого дня нет, и пипл перестает этот факт хавать. Быдло превращается(частично, конечно, но в большинстве) в людей(= быдлохарьков превращается в Харьков) и выбирает мэром приличного человека. Тот за короткий (пару месяцев) срок решает вопрос.
2. Более вероятный сценарий. Пипл хавает и это (дохлый гепа, которого я по очепятке перепутал в 1 посте с допой , уже устраивал подобные эксперименты, закрывая целые направления на полгода-год, наверно, ржал с быдла, будучи под герычем) и по старой привычке начинает уныло брести пешком... медленно ментально идя к 1 пункту...
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12.04.2021 20:56 Відповісти
Фантастику меньше читайте. Все что могу посоветовать. Если реализовать Ваш первый сценарий, то сразу же получаем транспортный коллапс, полный хаос и недовольство людей. Ну собственно и все. Дальнейшего продолжения по Вашему сценарию 99,99% из 100% не последует. Потому как не из чего решать подобные проблемы. Денег тупо на них нет. На это самое решение. Да и Ваш короткий срок, что Вы определили город как-то должен жить и функционировать. А транспортные артерии в городе это как кровеносные артерии у человека. Попробуйте человеку их перекрыть даже не на два месяца а на несколько минут. Результат прогнозируем и он печален.
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12.04.2021 23:00 Відповісти
Красная зона в Черновцах - работают рынки, кафе, рестораны и все поголовно без масок.

Автоперевозчики в Харькове сходят с маршрутов из-за штрафов - Цензор.НЕТ 6602Автоперевозчики в Харькове сходят с маршрутов из-за штрафов - Цензор.НЕТ 1862Автоперевозчики в Харькове сходят с маршрутов из-за штрафов - Цензор.НЕТ 6436
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12.04.2021 18:13 Відповісти
Вони всі президенти.
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12.04.2021 18:20 Відповісти
Ну на фото улица. На улице ношение маски не обязательно.
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12.04.2021 18:22 Відповісти
Вообще то это красная зона. Я же написал работают рынки не продовольственные, кафе и рестораны!
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12.04.2021 18:27 Відповісти
Ну красная зона и...? У нас запрет на улицах без масок ходить действует? На сколько помню есть требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Я не знаю как там в Черновцах работают рынки и рестораны - по фото не видно, но вот к примеру в Трускавце, откуда я буквально вчера приехал с отдыха, полностью закрыты непродовольственные магазины, масочный режим соблюдается в общественных местах типа маркетов, что касаемо кафе, то работают на вынос. Во Львов кстати тоже ездить пришлось, когда отдыхали, и там картина та же. На улицах гуляют, много кафе закрыто, а те что работают то только на вынос. Причем в том же Трускавце постоянно мотаются проверяющие. В бювете в Трускавце только в маске. Воду можно набирать только с собой и пить если нужно только на улице. Такая вот картина там.
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12.04.2021 19:08 Відповісти
грязные маршрутки, с годовым слоем грязи и курящие водилы.
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12.04.2021 18:13 Відповісти
Это понятно, но заявлять об этом сейчас - смешно. Не надо было запускать частников в таком количестве.
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12.04.2021 18:48 Відповісти
Как-то у нас в городе подобного не замечал. У нас другое плохо, что еще много так называемых переделанных из грузовых Спринтеров бегает. В салоне в проходе два человека разойтись не могут. Вот где засада.
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12.04.2021 19:50 Відповісти
Перевізники скрізь нахаби! Розвивайте міський комунальний транспорт і ніхто не буде скаржитись, тим паче байкотувати перевезення.
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12.04.2021 18:28 Відповісти
Ага, розвивайте. Гепа ледве придушив громадський транспорт, щоби стригти маршрутників. Трамвайне депо біля благбаза знесли й перепродали. Якщо подекуди бігає трамвай, то це тому, що покійний припинив свою діяльність за незалежних від нього обставин.
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12.04.2021 22:36 Відповісти
Как бы ни относились к маршрутчикам, но их не заставишь ездить полупустыми. Муниципальный транспорт - можно, а частника - нет.
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12.04.2021 18:46 Відповісти
Эстония не имеет частных перевозчиков при перевозке пассажиров.Как она умудряется?Автоперевозчики Харькова -банальные мародёры .Вместе с Гепой .Он их взрастил и лелеял на свой бездонный карман
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12.04.2021 18:52 Відповісти
та чи тільки в Харкові - по всій країні.
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12.04.2021 19:19 Відповісти
пусть сдают лицензии на автоперевозки и шуруют на все 4 стороны! Скотовозы хреновы. Должны быть государственные комфортабельные автобусы а не это позорище 2012 года
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12.04.2021 19:01 Відповісти
автобусный трафик в Бразилии!! и нет ни переполненных ни конющен частников, ни часового ожидания онных конюшен
https://www.youtube.com/watch?v=61Odd3mKVXk видео
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12.04.2021 19:08 Відповісти
Маршрутки - зло! Бидло-вози для люмпенів.
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12.04.2021 19:44 Відповісти
Проблема не в перевозчиках. Хотя конечно там далеко не графья работают.
Проблема в дебилизации толпы страхом перед обычным гриппом и на этой высосанной проблеме нарушением всех конституционных прав.Единнственное что наша власть умеет и может более менее эффективно делать это запрещать.
Если уже и бороться с ковидом то только исключительно рекомендательными мерами. Кто в это верит может ходить в маске, дезинфицировать всё , прививаться, держать социальную дистанцию, работать дистанционно и т п и т д. А гнобить всех на том основании шо якобы кто то кого то может заразить не зная об этом... Это презумпция виновности. Так можно запретить всё. Запретите ездить на машинах. Бо можно совершить аварию с тяжёлыми последствиями. Запретите ходить по улицам . Бо можно упасть, толкнуть и покалечить кого то.( случай в харькове когда толстяк упал на девушку и она умерла). Запретите дышать... Вобщем можно так дойти до полного абсурда!
Запретами никакую проблему решить нельзя.
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12.04.2021 21:04 Відповісти
соседка дома умирает, запущен режим негласной медицинской сортировки. Вызывала и скорую, и врача, никто никуда ее госпитализировать уже не берется... 70 лет.. с ковидом. Это ужасно, умирать и осознавать. И частных врачей вызывала - лишь разводят руками - мест в Харьковской области нет. Нужна госпитализация....
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13.04.2021 06:37 Відповісти
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