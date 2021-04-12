Автоперевізники в Харкові сходять з маршрутів через штрафи
У перший день перебування Харкова в "червоній" зоні співробітники поліції склали десятки адмінпротоколів на автоперевізників, які порушили карантинні норми. У відповідь автоперевізники почали масово сходити з маршрутів.
Про це розповів секретар Харківської міськради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroom.
За його словами, у відповідь на дії правоохоронців водії приватних пасажирських автобусів стали сходити з маршрутів, боячись отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
"Вчора о 14:00 я екстрено зібрав усіх перевізників і керівництво патрульної поліції, і ми разом виробили чіткий алгоритм дій", - сказав Терехов.
За його словами, сьогодні харківські перевізники працюють у штатному режимі. Терехов нагадав, що заповнюваність маршруток визначена діючими карантинними обмеженими - салони зайняті на 50%, а поліція продовжує стежити за дотриманням маскового режиму і заповнюваністю.
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1.Транспорта в "городе" с этого дня нет, и пипл перестает этот факт хавать. Быдло превращается(частично, конечно, но в большинстве) в людей(= быдлохарьков превращается в Харьков) и выбирает мэром приличного человека. Тот за короткий (пару месяцев) срок решает вопрос.
2. Более вероятный сценарий. Пипл хавает и это (дохлый гепа, которого я по очепятке перепутал в 1 посте с допой , уже устраивал подобные эксперименты, закрывая целые направления на полгода-год, наверно, ржал с быдла, будучи под герычем) и по старой привычке начинает уныло брести пешком... медленно ментально идя к 1 пункту...
https://www.youtube.com/watch?v=61Odd3mKVXk видео
Проблема в дебилизации толпы страхом перед обычным гриппом и на этой высосанной проблеме нарушением всех конституционных прав.Единнственное что наша власть умеет и может более менее эффективно делать это запрещать.
Если уже и бороться с ковидом то только исключительно рекомендательными мерами. Кто в это верит может ходить в маске, дезинфицировать всё , прививаться, держать социальную дистанцию, работать дистанционно и т п и т д. А гнобить всех на том основании шо якобы кто то кого то может заразить не зная об этом... Это презумпция виновности. Так можно запретить всё. Запретите ездить на машинах. Бо можно совершить аварию с тяжёлыми последствиями. Запретите ходить по улицам . Бо можно упасть, толкнуть и покалечить кого то.( случай в харькове когда толстяк упал на девушку и она умерла). Запретите дышать... Вобщем можно так дойти до полного абсурда!
Запретами никакую проблему решить нельзя.