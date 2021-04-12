Автоперевізники в Харкові сходять з маршрутів через штрафи

У перший день перебування Харкова в "червоній" зоні співробітники поліції склали десятки адмінпротоколів на автоперевізників, які порушили карантинні норми. У відповідь автоперевізники почали масово сходити з маршрутів.

Про це розповів секретар Харківської міськради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroom.

За його словами, у відповідь на дії правоохоронців водії приватних пасажирських автобусів стали сходити з маршрутів, боячись отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

"Вчора о 14:00 я екстрено зібрав усіх перевізників і керівництво патрульної поліції, і ми разом виробили чіткий алгоритм дій", - сказав Терехов.

За його словами, сьогодні харківські перевізники працюють у штатному режимі. Терехов нагадав, що заповнюваність маршруток визначена діючими карантинними обмеженими - салони зайняті на 50%, а поліція продовжує стежити за дотриманням маскового режиму і заповнюваністю.

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