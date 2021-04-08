Метро в Харкові не закриють навіть при "червоній" зоні
Влада Харкова не збирається закривати метрополітен і зупиняти автобуси, навіть якщо місто потрапить у "червону" зону карантину.
Про це заявив секретар Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Объектив".
"Моя категорична позиція - метрополітен я не закрию. Автобусні маршрути ходитимуть так, як і ходили. Соціальна дистанція, маски, дезінфектори, це має бути і за цим повинні стежити і перевізники, і поліція, і муніципалітет. Але припиняти рух транспорту і випускати пропуски, створювати колапс - я це не готовий зробити", - заявив Терехов.
За словами секретаря міськради, потрібен виважений баланс між карантинними обмеженнями і розвитком підприємництва та економіки.
"Згадайте, коли Кабмін закрив нам метрополітен. До чого це призвело? Ні до чого хорошого. Давайте дотримуватися всіх заходів, але водночас не вбивати економіку, не залазити в кишеню кожної людини. Тут дуже потрібна тонка грань. А транспорт закривати, на мій погляд, не можна. Тим більше метрополітен", - сказав він.
Нагадаємо, з 10 квітня в Харкові ресторани, кафе, кінотеатри, непродовольчі магазини будуть працювати до 20:00. На ринках посилять контроль за дотриманням маскового режиму, а школярів середніх і старших класів відправлять на дистанційне навчання.
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«Єтотнародніпабєдіть»
Тітчина сусідка має ковід. Вчора її невістка захворіла, викликала швидку - там сказали, що не приїдуть.
Вона сьогодні у автобус назло усім (хоча є автомобіль) і поїхала у район. Повернулась з повними сумками. Це ж крім лікаря ще по магазинах лазила...
Красаваясчітаю
https://ourworldindata.org/grapher/public-transport-covid?time=2021-04-07
Красным обозначены те страны, которые запрещали.
https://www.aa.com.tr/en/europe/london-underground-to-partially-close-due-to-covid-19/1771233
https://www.railway-technology.com/news/covid-19-tfl-reduces-rail-services-and-closes-40-stations/