Метро в Харкові не закриють навіть при "червоній" зоні

Влада Харкова не збирається закривати метрополітен і зупиняти автобуси, навіть якщо місто потрапить у "червону" зону карантину.

Про це заявив секретар Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Объектив".

"Моя категорична позиція - метрополітен я не закрию. Автобусні маршрути ходитимуть так, як і ходили. Соціальна дистанція, маски, дезінфектори, це має бути і за цим повинні стежити і перевізники, і поліція, і муніципалітет. Але припиняти рух транспорту і випускати пропуски, створювати колапс - я це не готовий зробити", - заявив Терехов.

За словами секретаря міськради, потрібен виважений баланс між карантинними обмеженнями і розвитком підприємництва та економіки.

"Згадайте, коли Кабмін закрив нам метрополітен. До чого це призвело? Ні до чого хорошого. Давайте дотримуватися всіх заходів, але водночас не вбивати економіку, не залазити в кишеню кожної людини. Тут дуже потрібна тонка грань. А транспорт закривати, на мій погляд, не можна. Тим більше метрополітен", - сказав він.

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Нагадаємо, з 10 квітня в Харкові ресторани, кафе, кінотеатри, непродовольчі магазини будуть працювати до 20:00. На ринках посилять контроль за дотриманням маскового режиму, а школярів середніх і старших класів відправлять на дистанційне навчання.