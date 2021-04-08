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Новини Коронавірус і карантин
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Метро в Харкові не закриють навіть при "червоній" зоні

Метро в Харкові не закриють навіть при

Влада Харкова не збирається закривати метрополітен і зупиняти автобуси, навіть якщо місто потрапить у "червону" зону карантину.

Про це заявив секретар Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Объектив".

"Моя категорична позиція - метрополітен я не закрию. Автобусні маршрути ходитимуть так, як і ходили. Соціальна дистанція, маски, дезінфектори, це має бути і за цим повинні стежити і перевізники, і поліція, і муніципалітет. Але припиняти рух транспорту і випускати пропуски, створювати колапс - я це не готовий зробити", - заявив Терехов.

За словами секретаря міськради, потрібен виважений баланс між карантинними обмеженнями і розвитком підприємництва та економіки.

"Згадайте, коли Кабмін закрив нам метрополітен. До чого це призвело? Ні до чого хорошого. Давайте дотримуватися всіх заходів, але водночас не вбивати економіку, не залазити в кишеню кожної людини. Тут дуже потрібна тонка грань. А транспорт закривати, на мій погляд, не можна. Тим більше метрополітен", - сказав він.

Читайте також: Харків з 10 квітня посилює карантин: Громадський транспорт працюватиме як зазвичай

Нагадаємо, з 10 квітня в Харкові ресторани, кафе, кінотеатри, непродовольчі магазини будуть працювати до 20:00. На ринках посилять контроль за дотриманням маскового режиму, а школярів середніх і старших класів відправлять на дистанційне навчання.

Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1419) Харків (5662) Терехов Ігор (314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Молодец, а вот Кличко стратил.
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08.04.2021 17:52
+4
Ось це державницька позиція, на відміну від Віталіка позиції. І доречі, Віталік, повчись у мера Львова як не купувати лукашенківські МАЗи
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08.04.2021 17:52
+3
В Киеве по "пропускам" ездят пустые трамваи,троллейбусы и аналогично метро.А в каких странах вообще метро закрывали,кто знает?
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08.04.2021 18:42
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тобто офис на мендельштрассе совсем не уважают...
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08.04.2021 17:51 Відповісти
Так мэра Харькова не там выбирают.
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08.04.2021 17:53 Відповісти
так кто метро закроет если оно приносит бешеные бабки мимо казны ! Близкая родственница болеет ковидом так ее чтоб продлить больничный ЗАСТАВИЛИ ПРИЙТИ в поликлинику . Она говорит что там таких как она более половины и всем покуй
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08.04.2021 18:02 Відповісти
до речі, кримінальної статті за умисне зараження ніхто не скасовував...

https://mobile.twitter.com/porosheldon

https://mobile.twitter.com/porosheldon Порошелдон @porosheldon

https://mobile.twitter.com/porosheldon https://mobile.twitter.com/porosheldon



«Єтотнародніпабєдіть»
Тітчина сусідка має ковід. Вчора її невістка захворіла, викликала швидку - там сказали, що не приїдуть.
Вона сьогодні у автобус назло усім (хоча є автомобіль) і поїхала у район. Повернулась з повними сумками. Це ж крім лікаря ще по магазинах лазила...
Красаваясчітаю
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08.04.2021 18:22 Відповісти
Молодец, а вот Кличко стратил.
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08.04.2021 17:52 Відповісти
Ось це державницька позиція, на відміну від Віталіка позиції. І доречі, Віталік, повчись у мера Львова як не купувати лукашенківські МАЗи
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08.04.2021 17:52 Відповісти
С интервалом 9 минут еще тот треш. Загуглите харьков метро фото
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08.04.2021 18:32 Відповісти
Статистика смертности в Харькове плюс 35 процентов, больницы переполнены. Не верующим звоните в приемную по большому блату если попадаете, два врача на 80 человек. Раньше в харькове писали за всера родилось 35 человек, умерло 35 . Сейчас только про тех кто родился. Даже в крематорий очередь неделю. 12 тысяч фирме гепыной ритуал, чтобы к родственикам разрешили закопать
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08.04.2021 18:37 Відповісти
а расстрельные команды по больницам ещё не ходят?
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08.04.2021 19:42 Відповісти
Де статистика? Звідки?
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09.04.2021 06:47 Відповісти
Статистика на сайте обл. стата. Зайди и посмотри помесяно общее количество умерших
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09.04.2021 07:16 Відповісти
В Киеве по "пропускам" ездят пустые трамваи,троллейбусы и аналогично метро.А в каких странах вообще метро закрывали,кто знает?
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08.04.2021 18:42 Відповісти
Вот что-то типа карты закрытия:

https://ourworldindata.org/grapher/public-transport-covid?time=2021-04-07

Красным обозначены те страны, которые запрещали.
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08.04.2021 20:03 Відповісти
Вот статья о том, что в Лондоне 40 станций метро закрывали в 2020 году:

https://www.aa.com.tr/en/europe/london-underground-to-partially-close-due-to-covid-19/1771233
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08.04.2021 20:07 Відповісти
Вот еще статья о закрытии станций метро в Лондоне:

https://www.railway-technology.com/news/covid-19-tfl-reduces-rail-services-and-closes-40-stations/
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08.04.2021 20:11 Відповісти
Ну ,за то ,по новым дорогам на кладбища возят !
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08.04.2021 18:44 Відповісти
Молодцы, сомневаюсь, что люди в метро заражаются
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08.04.2021 20:07 Відповісти
В метро нет, бо в метро полиция без масок никого не пускает. А вот в автобусах, троллейбусах и трамваях больше половины ездят без масок. Вот там и заражаются.
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08.04.2021 20:58 Відповісти
Харьков рулит!
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08.04.2021 20:14 Відповісти
 
 