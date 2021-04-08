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Новости Коронавирус и карантин
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Метро в Харькове не закроют даже при "красной" зоне

Метро в Харькове не закроют даже при

Власти Харькова не собираются закрывать метрополитен и останавливать автобусы, даже если город попадет в "красную" зону карантина.

Об этом заявил секретарь Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Объектив".

"Моя категорическая позиция – метрополитен я не закрою. Автобусные маршруты будут ходить так, как и ходили. Социальная дистанция, маски, дезинфекторы, это обязано быть и за этим должны следить и перевозчики, и полиция, и муниципалитет. Но прекращать движение транспорта и выпускать пропуска, создавать коллапс – я это не готов сделать", – заявил Терехов.

По словам секретаря горсовета, необходимо найти взвешенный баланс между карантинными ограничениями и развитием предпринимательства и экономики.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кличко о продлении локдауна в Киеве до 10 мая: Удивлен такой информацией, но не исключаю, что это может произойти. ВИДЕО

"Вспомните, когда Кабмин закрыл нам метрополитен. К чему это привело? Ни к чему хорошему. Давайте соблюдать все мероприятия, но в то же время не убить экономику, не залезть в карман каждому человеку. Здесь очень нужна тонкая грань. А транспорт закрывать, на мой взгляд, нельзя. Тем более метрополитен", – сказал он.

Напомним, с 10 апреля в Харькове рестораны, кафе, кинотеатры, непродовольственные магазины будут работать до 20:00. На рынках усилят контроль за соблюдением масочного режима, а школьников средних и старших классов отправят на дистанционное обучение.

Также на Цензор.НЕТ: Водитель плюнул в лицо девушке-кассиру заправки после просьбы надеть маску. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1016) Харьков (7546) Терехов Игорь (257) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Молодец, а вот Кличко стратил.
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08.04.2021 17:52
+4
Ось це державницька позиція, на відміну від Віталіка позиції. І доречі, Віталік, повчись у мера Львова як не купувати лукашенківські МАЗи
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08.04.2021 17:52
+3
В Киеве по "пропускам" ездят пустые трамваи,троллейбусы и аналогично метро.А в каких странах вообще метро закрывали,кто знает?
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08.04.2021 18:42
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Правила форума Совет форумчан
тобто офис на мендельштрассе совсем не уважают...
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08.04.2021 17:51 Ответить
Так мэра Харькова не там выбирают.
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08.04.2021 17:53 Ответить
так кто метро закроет если оно приносит бешеные бабки мимо казны ! Близкая родственница болеет ковидом так ее чтоб продлить больничный ЗАСТАВИЛИ ПРИЙТИ в поликлинику . Она говорит что там таких как она более половины и всем покуй
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08.04.2021 18:02 Ответить
до речі, кримінальної статті за умисне зараження ніхто не скасовував...

https://mobile.twitter.com/porosheldon

https://mobile.twitter.com/porosheldon Порошелдон @porosheldon

https://mobile.twitter.com/porosheldon https://mobile.twitter.com/porosheldon



«Єтотнародніпабєдіть»
Тітчина сусідка має ковід. Вчора її невістка захворіла, викликала швидку - там сказали, що не приїдуть.
Вона сьогодні у автобус назло усім (хоча є автомобіль) і поїхала у район. Повернулась з повними сумками. Це ж крім лікаря ще по магазинах лазила...
Красаваясчітаю
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08.04.2021 18:22 Ответить
Молодец, а вот Кличко стратил.
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08.04.2021 17:52 Ответить
Ось це державницька позиція, на відміну від Віталіка позиції. І доречі, Віталік, повчись у мера Львова як не купувати лукашенківські МАЗи
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08.04.2021 17:52 Ответить
С интервалом 9 минут еще тот треш. Загуглите харьков метро фото
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08.04.2021 18:32 Ответить
Статистика смертности в Харькове плюс 35 процентов, больницы переполнены. Не верующим звоните в приемную по большому блату если попадаете, два врача на 80 человек. Раньше в харькове писали за всера родилось 35 человек, умерло 35 . Сейчас только про тех кто родился. Даже в крематорий очередь неделю. 12 тысяч фирме гепыной ритуал, чтобы к родственикам разрешили закопать
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08.04.2021 18:37 Ответить
а расстрельные команды по больницам ещё не ходят?
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08.04.2021 19:42 Ответить
Де статистика? Звідки?
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09.04.2021 06:47 Ответить
Статистика на сайте обл. стата. Зайди и посмотри помесяно общее количество умерших
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09.04.2021 07:16 Ответить
В Киеве по "пропускам" ездят пустые трамваи,троллейбусы и аналогично метро.А в каких странах вообще метро закрывали,кто знает?
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08.04.2021 18:42 Ответить
Вот что-то типа карты закрытия:

https://ourworldindata.org/grapher/public-transport-covid?time=2021-04-07

Красным обозначены те страны, которые запрещали.
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08.04.2021 20:03 Ответить
Вот статья о том, что в Лондоне 40 станций метро закрывали в 2020 году:

https://www.aa.com.tr/en/europe/london-underground-to-partially-close-due-to-covid-19/1771233
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08.04.2021 20:07 Ответить
Вот еще статья о закрытии станций метро в Лондоне:

https://www.railway-technology.com/news/covid-19-tfl-reduces-rail-services-and-closes-40-stations/
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08.04.2021 20:11 Ответить
Ну ,за то ,по новым дорогам на кладбища возят !
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08.04.2021 18:44 Ответить
Молодцы, сомневаюсь, что люди в метро заражаются
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08.04.2021 20:07 Ответить
В метро нет, бо в метро полиция без масок никого не пускает. А вот в автобусах, троллейбусах и трамваях больше половины ездят без масок. Вот там и заражаются.
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08.04.2021 20:58 Ответить
Харьков рулит!
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08.04.2021 20:14 Ответить
 
 