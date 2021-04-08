Метро в Харькове не закроют даже при "красной" зоне
Власти Харькова не собираются закрывать метрополитен и останавливать автобусы, даже если город попадет в "красную" зону карантина.
Об этом заявил секретарь Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Объектив".
"Моя категорическая позиция – метрополитен я не закрою. Автобусные маршруты будут ходить так, как и ходили. Социальная дистанция, маски, дезинфекторы, это обязано быть и за этим должны следить и перевозчики, и полиция, и муниципалитет. Но прекращать движение транспорта и выпускать пропуска, создавать коллапс – я это не готов сделать", – заявил Терехов.
По словам секретаря горсовета, необходимо найти взвешенный баланс между карантинными ограничениями и развитием предпринимательства и экономики.
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"Вспомните, когда Кабмин закрыл нам метрополитен. К чему это привело? Ни к чему хорошему. Давайте соблюдать все мероприятия, но в то же время не убить экономику, не залезть в карман каждому человеку. Здесь очень нужна тонкая грань. А транспорт закрывать, на мой взгляд, нельзя. Тем более метрополитен", – сказал он.
Напомним, с 10 апреля в Харькове рестораны, кафе, кинотеатры, непродовольственные магазины будут работать до 20:00. На рынках усилят контроль за соблюдением масочного режима, а школьников средних и старших классов отправят на дистанционное обучение.
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«Єтотнародніпабєдіть»
Тітчина сусідка має ковід. Вчора її невістка захворіла, викликала швидку - там сказали, що не приїдуть.
Вона сьогодні у автобус назло усім (хоча є автомобіль) і поїхала у район. Повернулась з повними сумками. Це ж крім лікаря ще по магазинах лазила...
Красаваясчітаю
https://ourworldindata.org/grapher/public-transport-covid?time=2021-04-07
Красным обозначены те страны, которые запрещали.
https://www.aa.com.tr/en/europe/london-underground-to-partially-close-due-to-covid-19/1771233
https://www.railway-technology.com/news/covid-19-tfl-reduces-rail-services-and-closes-40-stations/