Метро в Харькове не закроют даже при "красной" зоне

Власти Харькова не собираются закрывать метрополитен и останавливать автобусы, даже если город попадет в "красную" зону карантина.

Об этом заявил секретарь Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Объектив".

"Моя категорическая позиция – метрополитен я не закрою. Автобусные маршруты будут ходить так, как и ходили. Социальная дистанция, маски, дезинфекторы, это обязано быть и за этим должны следить и перевозчики, и полиция, и муниципалитет. Но прекращать движение транспорта и выпускать пропуска, создавать коллапс – я это не готов сделать", – заявил Терехов.

По словам секретаря горсовета, необходимо найти взвешенный баланс между карантинными ограничениями и развитием предпринимательства и экономики.

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"Вспомните, когда Кабмин закрыл нам метрополитен. К чему это привело? Ни к чему хорошему. Давайте соблюдать все мероприятия, но в то же время не убить экономику, не залезть в карман каждому человеку. Здесь очень нужна тонкая грань. А транспорт закрывать, на мой взгляд, нельзя. Тем более метрополитен", – сказал он.

Напомним, с 10 апреля в Харькове рестораны, кафе, кинотеатры, непродовольственные магазины будут работать до 20:00. На рынках усилят контроль за соблюдением масочного режима, а школьников средних и старших классов отправят на дистанционное обучение.

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