Россия завела минский процесс в болото, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу "театром абсурда" из-за действий РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Кулеба в интервью испанскому изданию EFE, он хотел бы, чтобы процесс дипломатического урегулирования был более успешным, но Россия не желает работать на конструктивный результат.

"Откровенно говоря, мне процесс консультаций ТКГ кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят кругами", - пояснил глава украинского МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские чиновники открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства, - Кулеба

Министр добавил, что Россия "завела минский процесс в болото", а Украина и представители ОБСЕ наоборот всегда стремились к конструктиву и найти выход из тупика в переговорах.