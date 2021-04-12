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Новости Агрессия России против Украины
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Россия завела минский процесс в болото, - Кулеба

Россия завела минский процесс в болото, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу "театром абсурда" из-за действий РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Кулеба в интервью испанскому изданию EFE, он хотел бы, чтобы процесс дипломатического урегулирования был более успешным, но Россия не желает работать на конструктивный результат.

"Откровенно говоря, мне процесс консультаций ТКГ кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят кругами", - пояснил глава украинского МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские чиновники открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства, - Кулеба

Министр добавил, что Россия "завела минский процесс в болото", а Украина и представители ОБСЕ наоборот всегда стремились к конструктиву и найти выход из тупика в переговорах.

Автор: 

минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+4
Я человек простой с народа. Но мне еще в 2014 было понятно что этот минский процесс это путь вникуда. Взять бы Петю к стенке прижать и спросить какого черта он эти соглашения подписывал. Уже 7 лет потеряли.
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12.04.2021 23:28
+4
Как неоднократно объяснили, всё это делалось с консультациями фрау, которая уходит на вольные хлеба, и мьсе Олландом, таким же ярым социалистом. Кстати политическую карьеру он начинал ещё при Миттеране, большим симпатиком совка.
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12.04.2021 23:54
+3
Простиє люді размножаюцца почькованієм.
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12.04.2021 23:42
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Як можна завести у болото те, що з самого початку і створювалося, як болото?
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12.04.2021 23:24 Ответить
этот процесс изначально был глубоко на дне, а на поверхности только бульки были. Так что прекращаете там сракой вертеть, на двух стулях не усидите!
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12.04.2021 23:26 Ответить
Все эти телодвижения называются политика.
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12.04.2021 23:38 Ответить
В данном случае такой процесс и телодвижения на его фоне скорее можно назвать политиканством.
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12.04.2021 23:44 Ответить
Ну почему же. Он прежде всего озвучивает то, что должен озвучить. Эти месиджи должны постоянно напоминать мировому сообществу кто реально ситуацию накаляет и не хочет мирного решения.
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12.04.2021 23:53 Ответить
Я в первую очередь подразумевал не озвучку, а суть самого процесса. А его озвучка - это уже как бы официальная позиция.
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12.04.2021 23:58 Ответить
Я человек простой с народа. Но мне еще в 2014 было понятно что этот минский процесс это путь вникуда. Взять бы Петю к стенке прижать и спросить какого черта он эти соглашения подписывал. Уже 7 лет потеряли.
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12.04.2021 23:28 Ответить
Да, донбасян надо было сразу в кацапию отдавать. И не только с части этих двух областей, а со всей территории. Как говорится чемодан вокзал. А землю областей под минные поля.
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12.04.2021 23:37 Ответить
"А землю областей под минные поля".

Лучше под ракетные шахты НАТО. Чтобы время подлёта сократить. ))
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13.04.2021 15:37 Ответить
Звідки ви такі беретесь?
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12.04.2021 23:40 Ответить
Простиє люді размножаюцца почькованієм.
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12.04.2021 23:42 Ответить
Тут посмотреть можно по-разному. 7 лет потеряли или сем лет как пытаемся выжить и хотя бы как-то восстановить войска. Я далеко не сторонник Пети. Но нужно оценивать те решения по совокупности их последствий. Сейчас есть такая возможность по прошествии семи лет. Ну и не забываем, что наши первые лица далеко не свободны принимать решения как им заблагорассудится без учета мнения европейских партнеров. А многим европейским партнерам (а главное двум из них ключевым) даже сейчас очень хочется, как говорится, и рыбку съесть и .... Думаю продолжение Вы знаете.
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12.04.2021 23:43 Ответить
Смотря куда смотрєть!
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12.04.2021 23:47 Ответить
Тут, как мне кажется, больше не куда, а как смотреть, ну или рассматривать ситуацию.
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12.04.2021 23:50 Ответить
Как неоднократно объяснили, всё это делалось с консультациями фрау, которая уходит на вольные хлеба, и мьсе Олландом, таким же ярым социалистом. Кстати политическую карьеру он начинал ещё при Миттеране, большим симпатиком совка.
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12.04.2021 23:54 Ответить
Таких "простых человков" 73% из максимальной в истории явки на президентских выборах!
Кто это быдло к стенке ставить будет?
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13.04.2021 07:35 Ответить
Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм

Ату його! Заїхали в болото
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує"
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12.04.2021 23:38 Ответить
если бы парашке нужно было мирное разрешение, она не начинала бы там ничего
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13.04.2021 00:50 Ответить
А где все комментаторы со стороны петюни?
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13.04.2021 04:03 Ответить
Мокша, з "пєтюньою" ти в гаражі самогон вживаєш.
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13.04.2021 06:44 Ответить
Доброе утро, зебобики. Вы чего такие сердитые? Вот бы вас в окопы та под обстрелы, вмиг бы подобрели. Глупый Порох не погнал вас в окопы или на принудительные работы, не отобрал ваше имущество под видом военного положения, а поехал в Минск, чтобы вы не отрываясь от мониторов и чашки кофе источали свою глупость направо и налево. Ну а пока порохоботам еще более доброго утра
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13.04.2021 06:10 Ответить
Вы позволили ей это сделать!
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13.04.2021 06:50 Ответить
Що,знову Сусанін?
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13.04.2021 06:55 Ответить
 
 