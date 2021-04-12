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Новини Агресія Росії проти України
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Росія завела мінський процес у болото, - Кулеба

Росія завела мінський процес у болото, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав переговори у форматі Тристоронньої контактної групи стосвно Донбасу "театром абсурду" через дії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Кулеба в інтерв'ю іспанському виданню EFE, він хотів би, щоб процес дипломатичного врегулювання був успішнішим, але Росія не бажає працювати на конструктивний результат.

"Відверто кажучи, мені процес консультацій ТКГ здається театром абсурду, де всі знають, що відбувається, майже всі рішення добре підготовлені і лежать на столі. Але оскільки російській стороні критично не вистачає політичної волі для досягнення мирної угоди, всі ходять колами", - пояснив очільник українського МЗС.

Міністр додав, що Росія "завела мінський процес у болото", а Україна і представники ОБСЄ навпаки завжди прагнули до конструктиву і знайти вихід із глухого кута в переговорах.

Читайте також: ТКГ 14 квітня обговорить обмін полоненими, порушення режиму "тиші" і відновлення роботи КПВВ, - українська делегація

Автор: 

мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+4
Я человек простой с народа. Но мне еще в 2014 было понятно что этот минский процесс это путь вникуда. Взять бы Петю к стенке прижать и спросить какого черта он эти соглашения подписывал. Уже 7 лет потеряли.
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12.04.2021 23:28
+4
Как неоднократно объяснили, всё это делалось с консультациями фрау, которая уходит на вольные хлеба, и мьсе Олландом, таким же ярым социалистом. Кстати политическую карьеру он начинал ещё при Миттеране, большим симпатиком совка.
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12.04.2021 23:54
+3
Простиє люді размножаюцца почькованієм.
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12.04.2021 23:42
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Як можна завести у болото те, що з самого початку і створювалося, як болото?
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12.04.2021 23:24 Відповісти
этот процесс изначально был глубоко на дне, а на поверхности только бульки были. Так что прекращаете там сракой вертеть, на двух стулях не усидите!
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12.04.2021 23:26 Відповісти
Все эти телодвижения называются политика.
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12.04.2021 23:38 Відповісти
В данном случае такой процесс и телодвижения на его фоне скорее можно назвать политиканством.
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12.04.2021 23:44 Відповісти
Ну почему же. Он прежде всего озвучивает то, что должен озвучить. Эти месиджи должны постоянно напоминать мировому сообществу кто реально ситуацию накаляет и не хочет мирного решения.
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12.04.2021 23:53 Відповісти
Я в первую очередь подразумевал не озвучку, а суть самого процесса. А его озвучка - это уже как бы официальная позиция.
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12.04.2021 23:58 Відповісти
Я человек простой с народа. Но мне еще в 2014 было понятно что этот минский процесс это путь вникуда. Взять бы Петю к стенке прижать и спросить какого черта он эти соглашения подписывал. Уже 7 лет потеряли.
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12.04.2021 23:28 Відповісти
Да, донбасян надо было сразу в кацапию отдавать. И не только с части этих двух областей, а со всей территории. Как говорится чемодан вокзал. А землю областей под минные поля.
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12.04.2021 23:37 Відповісти
"А землю областей под минные поля".

Лучше под ракетные шахты НАТО. Чтобы время подлёта сократить. ))
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13.04.2021 15:37 Відповісти
Звідки ви такі беретесь?
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12.04.2021 23:40 Відповісти
Простиє люді размножаюцца почькованієм.
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12.04.2021 23:42 Відповісти
Тут посмотреть можно по-разному. 7 лет потеряли или сем лет как пытаемся выжить и хотя бы как-то восстановить войска. Я далеко не сторонник Пети. Но нужно оценивать те решения по совокупности их последствий. Сейчас есть такая возможность по прошествии семи лет. Ну и не забываем, что наши первые лица далеко не свободны принимать решения как им заблагорассудится без учета мнения европейских партнеров. А многим европейским партнерам (а главное двум из них ключевым) даже сейчас очень хочется, как говорится, и рыбку съесть и .... Думаю продолжение Вы знаете.
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12.04.2021 23:43 Відповісти
Смотря куда смотрєть!
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12.04.2021 23:47 Відповісти
Тут, как мне кажется, больше не куда, а как смотреть, ну или рассматривать ситуацию.
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12.04.2021 23:50 Відповісти
Как неоднократно объяснили, всё это делалось с консультациями фрау, которая уходит на вольные хлеба, и мьсе Олландом, таким же ярым социалистом. Кстати политическую карьеру он начинал ещё при Миттеране, большим симпатиком совка.
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12.04.2021 23:54 Відповісти
Таких "простых человков" 73% из максимальной в истории явки на президентских выборах!
Кто это быдло к стенке ставить будет?
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13.04.2021 07:35 Відповісти
Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм

Ату його! Заїхали в болото
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує"
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12.04.2021 23:38 Відповісти
если бы парашке нужно было мирное разрешение, она не начинала бы там ничего
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13.04.2021 00:50 Відповісти
А где все комментаторы со стороны петюни?
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13.04.2021 04:03 Відповісти
Мокша, з "пєтюньою" ти в гаражі самогон вживаєш.
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13.04.2021 06:44 Відповісти
Доброе утро, зебобики. Вы чего такие сердитые? Вот бы вас в окопы та под обстрелы, вмиг бы подобрели. Глупый Порох не погнал вас в окопы или на принудительные работы, не отобрал ваше имущество под видом военного положения, а поехал в Минск, чтобы вы не отрываясь от мониторов и чашки кофе источали свою глупость направо и налево. Ну а пока порохоботам еще более доброго утра
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13.04.2021 06:10 Відповісти
Вы позволили ей это сделать!
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13.04.2021 06:50 Відповісти
Що,знову Сусанін?
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13.04.2021 06:55 Відповісти
 
 