Росія завела мінський процес у болото, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав переговори у форматі Тристоронньої контактної групи стосвно Донбасу "театром абсурду" через дії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив Кулеба в інтерв'ю іспанському виданню EFE, він хотів би, щоб процес дипломатичного врегулювання був успішнішим, але Росія не бажає працювати на конструктивний результат.
"Відверто кажучи, мені процес консультацій ТКГ здається театром абсурду, де всі знають, що відбувається, майже всі рішення добре підготовлені і лежать на столі. Але оскільки російській стороні критично не вистачає політичної волі для досягнення мирної угоди, всі ходять колами", - пояснив очільник українського МЗС.
Міністр додав, що Росія "завела мінський процес у болото", а Україна і представники ОБСЄ навпаки завжди прагнули до конструктиву і знайти вихід із глухого кута в переговорах.
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