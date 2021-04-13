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В Киеве отключили централизованное отопление более чем 60% жилых домов, - КГГА

В Киеве отключили централизованное отопление более чем 60% жилых домов, - КГГА

В Киеве продолжается отключение жилых домов от теплоснабжения. По данным КП "Киевтеплоэнерго", по состоянию на 6:00 13 апреля от централизованного отопления уже отключили 62% (более 6 тыс.) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА, объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) будут отключаются от подачи тепла по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля. Прекращение подачи теплоносителя происходит постепенно через разветвленность системы теплосетей. Ее общая протяженность - более 2,7 тыс. км. Для полного свертывания системы теплоснабжения необходимо около 5-ти дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве начали отключать жилые дома от отопления, - КГГА

Напомним, решение о завершении отопительного сезона принимается местными властями с учетом среднесуточной температуры - в течение трех суток она должна быть выше +8 градусов по Цельсию.

КГГА (2989) Киев (25667) отопительный сезон (530)


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Поступление шекелей Ахметову и его партнеру по роттердам+ резко снизится
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13.04.2021 11:05 Ответить
1 Мая Киев встретит с отключенным отоплением, это " достижение".
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13.04.2021 11:10 Ответить
Все у нас через одно место делается - жара-топят, похолодание - отключают. А прочитать прогноз погоды не сподобились?...
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13.04.2021 13:14 Ответить
 
 