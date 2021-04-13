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У Києві відключили централізоване опалення у понад 60% житлових будинків, - КМДА

У Києві відключили централізоване опалення у понад 60% житлових будинків, - КМДА

У Києві триває відключення житлових будинків від теплопостачання. За даними КП "Київтеплоенерго", станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення вже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі КМДА, об'єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключатимуться від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників установ.

"Київтеплоенерго" розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність – понад 2,7 тис. км. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько 5-ти днів.

Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевою владою з урахуванням середньодобової температури – протягом трьох діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.

Також читайте: У Києві почали відключати житлові будинки від опалення, - КМДА

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19640) опалювальний сезон (1753)


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Поступление шекелей Ахметову и его партнеру по роттердам+ резко снизится
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13.04.2021 11:05 Відповісти
1 Мая Киев встретит с отключенным отоплением, это " достижение".
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13.04.2021 11:10 Відповісти
Все у нас через одно место делается - жара-топят, похолодание - отключают. А прочитать прогноз погоды не сподобились?...
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13.04.2021 13:14 Відповісти
 
 