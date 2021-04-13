У Києві відключили централізоване опалення у понад 60% житлових будинків, - КМДА

У Києві триває відключення житлових будинків від теплопостачання. За даними КП "Київтеплоенерго", станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення вже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі КМДА, об'єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключатимуться від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників установ.

"Київтеплоенерго" розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність – понад 2,7 тис. км. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько 5-ти днів.

Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевою владою з урахуванням середньодобової температури – протягом трьох діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.

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