Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, - "слуга народа" Гетманцев

Рада планирует ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев

"Планируется ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными… Это практика зарубежных стран, которую мы просто вводим у нас", - сказал парламентарий.

Законопроект № 4540 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся предотвращения распространения COVID-19, народные депутаты планируют рассмотреть на втором внеочередном пленарном заседании во вторник. Согласно повестке дня второго внеочередного заседания, данный законопроект народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении.

В частности, законопроект предлагает, что в случае нарушения порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПЦР-тест или самоизоляция: Кабмин уравнял условия въезда проживающих в Украине иностранцев с требованиями для украинцев