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Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, - "слуга народа" Гетманцев

Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, -

Рада планирует ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев

"Планируется ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными… Это практика зарубежных стран, которую мы просто вводим у нас", - сказал парламентарий.

Законопроект № 4540 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся предотвращения распространения COVID-19, народные депутаты планируют рассмотреть на втором внеочередном пленарном заседании во вторник. Согласно повестке дня второго внеочередного заседания, данный законопроект народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении.

В частности, законопроект предлагает, что в случае нарушения порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Автор: 

ВР (29273) штраф (1287) Гетманцев Даниил (410) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+9
Бесплатные лекарства и доставку необходимых продуктов а также перечень телефонов в случае если произойдет ухудшение, вы тоже будете вводить?
И брать на себя ответственность??????
Хотя о чем я говорю?
На курсах в Трускавце не было такого слова..оно вам не знакомо как и все остальное...
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13.04.2021 11:28 Ответить
+4
то мо з буковелю б почали? ах да, сваї, ніззя нікак! це ж не магазіни рошену
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13.04.2021 11:29 Ответить
+4
ага. раньше это называлось Бронхит. с 2020-го года это слово исчезло из медицинской практики.
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13.04.2021 11:32 Ответить
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А как они узнают контактировал человек или нет если все мы презеденты и це исты на ?
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13.04.2021 11:25 Ответить
как-как. по принту на футболке!
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13.04.2021 11:30 Ответить
даже тесты не являются 100% гарантией что ковидник (с симптомами ковида) болен именно им, а не двусторонней пневмонией, и не факт , что ребенок, ходящий в школу не приносит бабушкам, дедушкам и родителям ковид.....какая там вероятность у тестов ? 75%?
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13.04.2021 11:30 Ответить
ага. раньше это называлось Бронхит. с 2020-го года это слово исчезло из медицинской практики.
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13.04.2021 11:32 Ответить
поверьте, я как человек, который переболел ковидом и которому ставили бронхит и не хотели лечить - знаю что такое этот самый ковид и какие после него последствия - переболел в ноябре - средняя тяжесть течения - сейчас кровь как кисель, сердце не справляется - давление падает, на кроверазжижающих вторую неделю...сатурация тоже под вечер падает. Будте осторожны! настоящий ковид очень отдаленные имеет последствия
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13.04.2021 11:35 Ответить
Кароче штрафов по факту не будет. Просто говоришь в суде я не знал, что у меня корона вирис и все - ты оправдан Это ж не незнание закона, которое не освобождает от ответсвенности, это не знание шо ты болел)
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13.04.2021 11:35 Ответить
Кожному на лоба поставити штемпсель.
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13.04.2021 11:42 Ответить
Любопытно, а кто будет им хлеб покупать? Они же тоже получается контактируют с контактными. Если есть кому хлеб покупать. Если например вся семья болеет.
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13.04.2021 11:54 Ответить
наводку даю - вход в Санахант. можете тем смело и степашку в новых шортах штрафовать....
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13.04.2021 11:25 Ответить
Бесплатные лекарства и доставку необходимых продуктов а также перечень телефонов в случае если произойдет ухудшение, вы тоже будете вводить?
И брать на себя ответственность??????
Хотя о чем я говорю?
На курсах в Трускавце не было такого слова..оно вам не знакомо как и все остальное...
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13.04.2021 11:28 Ответить
то мо з буковелю б почали? ах да, сваї, ніззя нікак! це ж не магазіни рошену
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13.04.2021 11:29 Ответить
за магазины РОшена точно можешь не переживать)))
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13.04.2021 11:41 Ответить
тебе Порошенко в рот насрал?
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13.04.2021 11:46 Ответить
умеешь ты незаметно тему сменить))) самому не противно такое писать?))
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13.04.2021 11:47 Ответить
и в душу тоже
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13.04.2021 12:29 Ответить
Первый оштрафованый пойдет и спалит проголосовавшему депутату машину. Как такой вариант рассматривали.
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13.04.2021 11:42 Ответить
Самоізоляція повинна буде проходити в "Епіцентрах" та "Буковелях"? Решту всіх штрафувати по повній!
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13.04.2021 11:43 Ответить
Только самоизоляция и распятые мальчики!
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13.04.2021 11:48 Ответить
Своевременно!!!Год ,как длится пандемия.Забыл,дверь ОП в разы важнее.
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13.04.2021 11:57 Ответить
Этот агент лубянки всегда проталкивает только репрессивные и запугивающие законы.
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13.04.2021 12:10 Ответить
А це про що вони говорять? Я не можу зрозуміти посил цих законотворців. Правда життя: я з сім'єю перехворіли на ковід в легкій формі. При цьому ніхто не приносив нам ліки - самі ходили та купляли, те ж стосується і продуктів. Сімейний лікар за тиждень направив на цифровий рентген легень, вісім разів їхав громадським транспортом ( це будучи ще інфікованим ковідом). Маю лежачого тестя, який за місяць після нас також заразився ковідом, тест позитивний. Я вимушений кожного дня ходити до нього, про це все знає сімейний лікар. І що Ви думаєте - мене відправили на самоізоляцію? НІ !!! Як ходив, так і ходжу на роботу, магазини, аптеки, користуюсь громадським транспортом. То з кого штраф? І до чого те все, їхні закони?
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13.04.2021 13:14 Ответить
 
 