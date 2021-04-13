Рада планує запровадити штрафи за порушення самоізоляції, - "слуга народу" Гетманцев

Рада планує запровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції людей, які контактували з хворими COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев

"Планується впровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції людей, які контактували з хворими... Це практика зарубіжних країн, яку ми просто впроваджуємо у нас", - сказав Гетманцев журналістам у вівторок у Києві.

Законопроєкт №4540 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються запобігання поширенню COVID-19, народні депутати планують розглянути на другому позачерговому пленарному засіданні у вівторок. Згідно з порядком денним другого позачергового засідання, цей законопроєкт народні депутати планують розглянути у першому читанні.

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Зокрема, законопроєкт пропонує, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.