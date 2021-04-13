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Рада планує запровадити штрафи за порушення самоізоляції, - "слуга народу" Гетманцев

Рада планує запровадити штрафи за порушення самоізоляції, -

Рада планує запровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції людей, які контактували з хворими COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев

"Планується впровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції людей, які контактували з хворими... Це практика зарубіжних країн, яку ми просто впроваджуємо у нас", - сказав Гетманцев журналістам у вівторок у Києві.

Законопроєкт №4540 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються запобігання поширенню COVID-19, народні депутати планують розглянути на другому позачерговому пленарному засіданні у вівторок. Згідно з порядком денним другого позачергового засідання, цей законопроєкт народні депутати планують розглянути у першому читанні.

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Зокрема, законопроєкт пропонує, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: 

ВР (15027) штраф (1875) Гетманцев Данило (898) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+9
Бесплатные лекарства и доставку необходимых продуктов а также перечень телефонов в случае если произойдет ухудшение, вы тоже будете вводить?
И брать на себя ответственность??????
Хотя о чем я говорю?
На курсах в Трускавце не было такого слова..оно вам не знакомо как и все остальное...
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13.04.2021 11:28
+4
то мо з буковелю б почали? ах да, сваї, ніззя нікак! це ж не магазіни рошену
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13.04.2021 11:29
+4
ага. раньше это называлось Бронхит. с 2020-го года это слово исчезло из медицинской практики.
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13.04.2021 11:32
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А как они узнают контактировал человек или нет если все мы презеденты и це исты на ?
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13.04.2021 11:25 Відповісти
как-как. по принту на футболке!
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13.04.2021 11:30 Відповісти
даже тесты не являются 100% гарантией что ковидник (с симптомами ковида) болен именно им, а не двусторонней пневмонией, и не факт , что ребенок, ходящий в школу не приносит бабушкам, дедушкам и родителям ковид.....какая там вероятность у тестов ? 75%?
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13.04.2021 11:30 Відповісти
ага. раньше это называлось Бронхит. с 2020-го года это слово исчезло из медицинской практики.
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13.04.2021 11:32 Відповісти
поверьте, я как человек, который переболел ковидом и которому ставили бронхит и не хотели лечить - знаю что такое этот самый ковид и какие после него последствия - переболел в ноябре - средняя тяжесть течения - сейчас кровь как кисель, сердце не справляется - давление падает, на кроверазжижающих вторую неделю...сатурация тоже под вечер падает. Будте осторожны! настоящий ковид очень отдаленные имеет последствия
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13.04.2021 11:35 Відповісти
Кароче штрафов по факту не будет. Просто говоришь в суде я не знал, что у меня корона вирис и все - ты оправдан Это ж не незнание закона, которое не освобождает от ответсвенности, это не знание шо ты болел)
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13.04.2021 11:35 Відповісти
Кожному на лоба поставити штемпсель.
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13.04.2021 11:42 Відповісти
Любопытно, а кто будет им хлеб покупать? Они же тоже получается контактируют с контактными. Если есть кому хлеб покупать. Если например вся семья болеет.
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13.04.2021 11:54 Відповісти
наводку даю - вход в Санахант. можете тем смело и степашку в новых шортах штрафовать....
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13.04.2021 11:25 Відповісти
Бесплатные лекарства и доставку необходимых продуктов а также перечень телефонов в случае если произойдет ухудшение, вы тоже будете вводить?
И брать на себя ответственность??????
Хотя о чем я говорю?
На курсах в Трускавце не было такого слова..оно вам не знакомо как и все остальное...
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13.04.2021 11:28 Відповісти
то мо з буковелю б почали? ах да, сваї, ніззя нікак! це ж не магазіни рошену
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13.04.2021 11:29 Відповісти
за магазины РОшена точно можешь не переживать)))
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13.04.2021 11:41 Відповісти
тебе Порошенко в рот насрал?
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13.04.2021 11:46 Відповісти
умеешь ты незаметно тему сменить))) самому не противно такое писать?))
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13.04.2021 11:47 Відповісти
и в душу тоже
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13.04.2021 12:29 Відповісти
Первый оштрафованый пойдет и спалит проголосовавшему депутату машину. Как такой вариант рассматривали.
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13.04.2021 11:42 Відповісти
Самоізоляція повинна буде проходити в "Епіцентрах" та "Буковелях"? Решту всіх штрафувати по повній!
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13.04.2021 11:43 Відповісти
Только самоизоляция и распятые мальчики!
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13.04.2021 11:48 Відповісти
Своевременно!!!Год ,как длится пандемия.Забыл,дверь ОП в разы важнее.
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13.04.2021 11:57 Відповісти
Этот агент лубянки всегда проталкивает только репрессивные и запугивающие законы.
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13.04.2021 12:10 Відповісти
А це про що вони говорять? Я не можу зрозуміти посил цих законотворців. Правда життя: я з сім'єю перехворіли на ковід в легкій формі. При цьому ніхто не приносив нам ліки - самі ходили та купляли, те ж стосується і продуктів. Сімейний лікар за тиждень направив на цифровий рентген легень, вісім разів їхав громадським транспортом ( це будучи ще інфікованим ковідом). Маю лежачого тестя, який за місяць після нас також заразився ковідом, тест позитивний. Я вимушений кожного дня ходити до нього, про це все знає сімейний лікар. І що Ви думаєте - мене відправили на самоізоляцію? НІ !!! Як ходив, так і ходжу на роботу, магазини, аптеки, користуюсь громадським транспортом. То з кого штраф? І до чого те все, їхні закони?
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13.04.2021 13:14 Відповісти
 
 