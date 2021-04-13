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Новости Коронавирус и карантин
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Британская мутация коронавируса не осложняет течение COVID-19, - исследование

Британская мутация коронавируса не осложняет течение COVID-19, - исследование

Ученые сравнили показатели смертности и тяжесть течения болезни при заражении обычным коронавирусом и его британским штаммом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.by, два научных исследования не подтвердили более тяжелое течение COVID-19 у людей с британской мутацией коронавируса. Научные работы опубликованы во вторник, 13 апреля.

В частности, статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении за пациентами в двух лондонских больницах. Был отобран 341 пациент с коронавирусом, из которых британская мутация была у 198 человек (58%), а у 143 (42%) отсутствовала. Ученые сравнили показатели смертности и тяжесть течения болезни и не обнаружили значительных отличий.

В то же время другое исследование, описанное в The Lancet Public Health, основывается на гораздо большей выборке — 36 920 человек, сообщивших о положительном тесте на коронавирус и описывавших свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении COVID Symptom Study. На основании данных о местоположении пациентов ученые не выявили связи между течением COVID-19 и частотой повторного заражения с высоким распространением британской мутации в регионе, где находится пациент.

Оба исследования все же подтвердили более высокую заразность британского штамма коронавируса.

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Це ще з самого початку було підтверджено!Офіційно шо він більш заразний і все. Але всякі Джонсони Боріси кричали шо британський варіант гірший і смертельніший коли ним перехворіли і треба лохдауни масові. Ось так і маніпулюють медіа цими вірусами разом з гучними заявами лідорів
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13.04.2021 12:38 Ответить
Британська мутація коронавірусу не ускладнює перебіг COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 666
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13.04.2021 13:20 Ответить
 
 