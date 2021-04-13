Британська мутація коронавірусу не ускладнює перебіг COVID-19, - дослідження

Вчені порівняли показники смертності і тяжкість перебігу хвороби під час зараження звичайним коронавірусом і його британським штамом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.by, два наукові дослідження не підтвердили більш важкий перебіг COVID-19 у людей з британською мутацією коронавірусу. Наукові праці опубліковано у вівторок, 13 квітня.

Зокрема, стаття в The Lancet Infectious Diseases заснована на спостереженні за пацієнтами у двох лондонських лікарнях. Було відібрано 341 пацієнта з коронавірусом, з яких британська мутація була у 198 осіб (58%), а у 143 (42%) була відсутня. Вчені порівняли показники смертності і тяжкість перебігу хвороби і не виявили значних відмінностей.

Водночас інше дослідження, описане в The Lancet Public Health, ґрунтується на значно більшій вибірці - 36 920 осіб, які повідомили про позитивний тест на коронавірус й описували свої симптоми протягом хвороби в мобільному застосунку COVID Symptom Study. На підставі даних про місцезнаходження пацієнтів вчені не виявили зв'язку між перебігом COVID-19 і частотою повторного зараження з високим поширенням британської мутації в регіоні, де перебуває пацієнт.

Обидва дослідження все ж підтвердили більш високу заразність британського штаму коронавірусу.

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