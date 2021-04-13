Членство Украины в НАТО - вопрос времени, - Кулеба
Украина станет членом НАТО, когда достигнет необходимых для этого критериев. Россия не сможет помешать этому процессу.
Об этом во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Членство Украины в НАТО - вопрос времени, и нет никаких других критериев, которым надо отвечать, что касается отношений с Россией", - отметил Кулеба, добавив, что РФ не может влиять на этот процесс.
"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - в очередной раз напомнил министр.
Кулеба также поблагодарил Столтенберга и партнеров НАТО за предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Кроме этого, он отметил, что, учитывая эскалацию со стороны РФ, Украина и НАТО должны использовать все возможности, чтобы наполнить такое сотрудничество практическим содержанием.
"Мы уже запустили ряд мероприятий в рамках партнерства расширенных возможностей. Я считаю, что нынешняя эскалация РФ на востоке демонстрирует, что Украина и НАТО должны использовать возможности, предоставляемые партнерством с расширенными возможностями, как можно скорее. Мы должны ускорить наши усилия без любых промедлений, чтобы наполнить партнерство с расширенными возможностями новыми совместными мероприятиями", - добавил Кулеба.
"Украина потребовала проведения внеочередного заседания Комиссии НАТО-Украина, поскольку Россия продолжает опасное наращивание военной мощи и угрозы. Мы обсудим практические пути поддержки Украины на фоне российской эскалации", - отметил Кулеба в Твиттере.
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Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.