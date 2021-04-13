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Новости Агрессия России против Украины
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Членство Украины в НАТО - вопрос времени, - Кулеба

Членство Украины в НАТО - вопрос времени, - Кулеба

Украина станет членом НАТО, когда достигнет необходимых для этого критериев. Россия не сможет помешать этому процессу.

Об этом во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Членство Украины в НАТО - вопрос времени, и нет никаких других критериев, которым надо отвечать, что касается отношений с Россией", - отметил Кулеба, добавив, что РФ не может влиять на этот процесс. 

"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - в очередной раз напомнил министр.

Кулеба также поблагодарил Столтенберга и партнеров НАТО за предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Кроме этого, он отметил, что, учитывая эскалацию со стороны РФ, Украина и НАТО должны использовать все возможности, чтобы наполнить такое сотрудничество практическим содержанием.

"Мы уже запустили ряд мероприятий в рамках партнерства расширенных возможностей. Я считаю, что нынешняя эскалация РФ на востоке демонстрирует, что Украина и НАТО должны использовать возможности, предоставляемые партнерством с расширенными возможностями, как можно скорее. Мы должны ускорить наши усилия без любых промедлений, чтобы наполнить партнерство с расширенными возможностями новыми совместными мероприятиями", - добавил Кулеба.

"Украина потребовала проведения внеочередного заседания Комиссии НАТО-Украина, поскольку Россия продолжает опасное наращивание военной мощи и угрозы. Мы обсудим практические пути поддержки Украины на фоне российской эскалации", - отметил Кулеба в Твиттере.

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Автор: 

НАТО (10057) ПДЧ (137) членство в НАТО (1531) Столтенберг Йенс (1620) Кулеба Дмитрий (2880)


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Высадка человека на Марс тоже вопрос времени
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13.04.2021 13:02 Ответить
13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 13:25 Ответить
дякуємо, кеп!
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13.04.2021 13:03 Ответить
кулєба вводить в оману недосвідченних ура-патріотів! чи буде Україна в НАТО будуть вирішувати в європейських столицях! і оскіки до них належать Париж, Берлін, Будапешт, Вєна тощо рішення на користь Київа виглядає доволі сумнівним
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13.04.2021 13:04 Ответить
Так все против кроме америки
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13.04.2021 13:12 Ответить
Членство Украины в НАТО - вопрос времени, - Кулеба/ Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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13.04.2021 13:32 Ответить
 
 