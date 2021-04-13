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Новини Агресія Росії проти України
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Членство України в НАТО - питання часу, - Кулеба

Членство України в НАТО - питання часу, - Кулеба

Україна стане членом НАТО, коли досягне необхідних для цього критеріїв. Росія не зможе завадити цьому процесу.

Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Членство України в НАТО - питання часу", - зазначив Кулеба, додавши, що ніяких інших критеріїв, крім досягнення Україною сумісності з Альянсом, немає, а РФ не може впливати на цей процес.

"Україна не хоче війни, ми не плануємо ніяких наступальних дій", - в черговий раз нагадав міністр.

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Кулеба також подякував Столтенбергу і партнерам НАТО за надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО. Крім цього, він зазначив, що, з огляду на ескалацію з боку РФ, Україна і НАТО повинні використовувати всі можливості, щоб наповнити таку співпрацю практичним змістом.

"Ми вже запустили низку заходів у рамках партнерства розширених можливостей. Я вважаю, що нинішня ескалація РФ на сході демонструє, що Україна і НАТО повинні використовувати можливості, що надаються партнерством з розширеними можливостями, як можна швидше. Ми повинні прискорити наші зусилля без будь-яких зволікань, щоб наповнити партнерство з розширеними можливостями новими спільними заходами", - додав Кулеба.

"Україна зажадала проведення позачергового засідання Комісії НАТО-Україна, оскільки Росія продовжує небезпечне нарощування військової потужності і загрози. Ми обговоримо практичні шляхи підтримки України на тлі російської ескалації", - зазначив Кулеба в твіттері.

Автор: 

НАТО (6518) ПДЧ (102) членство в НАТО (1738) Столтенберг Єнс (1596) Кулеба Дмитро (3604)


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Высадка человека на Марс тоже вопрос времени
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13.04.2021 13:02 Відповісти
13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 13:25 Відповісти
дякуємо, кеп!
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13.04.2021 13:03 Відповісти
кулєба вводить в оману недосвідченних ура-патріотів! чи буде Україна в НАТО будуть вирішувати в європейських столицях! і оскіки до них належать Париж, Берлін, Будапешт, Вєна тощо рішення на користь Київа виглядає доволі сумнівним
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13.04.2021 13:04 Відповісти
Так все против кроме америки
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13.04.2021 13:12 Відповісти
Членство Украины в НАТО - вопрос времени, - Кулеба/ Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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13.04.2021 13:32 Відповісти
 
 