Членство України в НАТО - питання часу, - Кулеба

Україна стане членом НАТО, коли досягне необхідних для цього критеріїв. Росія не зможе завадити цьому процесу.

Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Членство України в НАТО - питання часу", - зазначив Кулеба, додавши, що ніяких інших критеріїв, крім досягнення Україною сумісності з Альянсом, немає, а РФ не може впливати на цей процес.

"Україна не хоче війни, ми не плануємо ніяких наступальних дій", - в черговий раз нагадав міністр.

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Кулеба також подякував Столтенбергу і партнерам НАТО за надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО. Крім цього, він зазначив, що, з огляду на ескалацію з боку РФ, Україна і НАТО повинні використовувати всі можливості, щоб наповнити таку співпрацю практичним змістом.

"Ми вже запустили низку заходів у рамках партнерства розширених можливостей. Я вважаю, що нинішня ескалація РФ на сході демонструє, що Україна і НАТО повинні використовувати можливості, що надаються партнерством з розширеними можливостями, як можна швидше. Ми повинні прискорити наші зусилля без будь-яких зволікань, щоб наповнити партнерство з розширеними можливостями новими спільними заходами", - додав Кулеба.

"Україна зажадала проведення позачергового засідання Комісії НАТО-Україна, оскільки Росія продовжує небезпечне нарощування військової потужності і загрози. Ми обговоримо практичні шляхи підтримки України на тлі російської ескалації", - зазначив Кулеба в твіттері.