Чиновники "Укргаздобычи" на Полтавщине присвоили около 100 тонн топлива, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала хищения почти 100 тонн горюче-смазочных материалов. По рыночной стоимости, это составляет около 3 млн грн. Махинацию организовали должностные лица одного из подразделений АО "Укргаздобыча" на Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение двух лет организаторы присваивали дизельное топливо, которое выделялось для технологического транспорта и специальной техники. Для официальной отчетности злоумышленники формировали заведомо неправдивые официальные документы.

Задокументировано, что участники группы присвоили почти 100 тонн дизельного топлива, рыночной стоимостью примерно 3 млн грн. Прямые убытки АО "Укргаздобыча" составляют - более 830 тыс. грн. Продукцию злоумышленники реализовывали за наличные.

В рамках досудебного расследования 26 лицам, в том числе действующим и бывшим работникам структурного подразделения АО "Укргаздобыча", сообщили о подозрении в совершении особо тяжких уголовных преступлений. Часть подозреваемых признала свою вину и добровольно возместила убытки АО "Укргаздобыча".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фальшивомонетчиков с Полтавщины задержали на Прикарпатье: в машине нашли 300 тыс. поддельных гривен. ФОТОрепортаж