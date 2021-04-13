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Новости
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Чиновники "Укргаздобычи" на Полтавщине присвоили около 100 тонн топлива, - СБУ

Чиновники

Служба безопасности Украины задокументировала хищения почти 100 тонн горюче-смазочных материалов. По рыночной стоимости, это составляет около 3 млн грн. Махинацию организовали должностные лица одного из подразделений АО "Укргаздобыча" на Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение двух лет организаторы присваивали дизельное топливо, которое выделялось для технологического транспорта и специальной техники. Для официальной отчетности злоумышленники формировали заведомо неправдивые официальные документы.

Задокументировано, что участники группы присвоили почти 100 тонн дизельного топлива, рыночной стоимостью примерно 3 млн грн. Прямые убытки АО "Укргаздобыча" составляют - более 830 тыс. грн. Продукцию злоумышленники реализовывали за наличные.

В рамках досудебного расследования 26 лицам, в том числе действующим и бывшим работникам структурного подразделения АО "Укргаздобыча", сообщили о подозрении в совершении особо тяжких уголовных преступлений. Часть подозреваемых признала свою вину и добровольно возместила убытки АО "Укргаздобыча".

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Автор: 

СБУ (20002) топливо (630) Укргаздобыча (150) Полтавская область (1177)


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Всі крадуть,вони,ж,негірші!!! Мудрий нарід
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13.04.2021 13:43 Ответить
Установлено, что в течение двух лет

Мародеры зеленского 🤣🤣🤣.
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13.04.2021 13:44 Ответить
Слоган чиновника - Можеш - кради!
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13.04.2021 13:46 Ответить
Советник Зеленского Устенко объяснил, в чем цель налоговой амнистии: "Мы начинаем жизнь с чистого листа"
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13.04.2021 13:49 Ответить
Конец эпохи бедности!!!!
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13.04.2021 15:36 Ответить
 
 