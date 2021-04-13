Чиновники "Укргазвидобування" на Полтавщині привласнили близько 100 тонн палива, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала розкрадання майже 100 тонн паливно-мастильних матеріалів. За ринковою вартістю, це становить близько 3 млн грн. Схему організували посадові особи одного з підрозділів АТ "Укргазвидобування" на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що протягом двох років організатори привласнювали дизельне пальне, яке виділялося для технологічного транспорту і спеціальної техніки. Для офіційної звітності зловмисники формували завідомо неправдиві офіційні документи.

Задокументовано, що учасники групи привласнили майже 100 тонн дизельного пального, ринковою вартістю приблизно 3 млн грн. Прямі збитки АТ "Укргазвидобування" становлять – понад 830 тис. грн. Продукцію зловмисники реалізовували за готівку.

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У межах досудового розслідування 26 особам, у тому числі діючим і колишнім працівникам структурного підрозділу АТ "Укргазвидобування", повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень. Частина підозрюваних визнала свою провину і добровільно відшкодувала збитки АТ "Укргазвидобування".