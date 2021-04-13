На прошлой неделе в ОРДЛО прибыли 250 российских военных, - разведка

Россия продолжает использовать неконтролируемые Украины участка границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на прошлой неделе в соединения и части первого и второго армейских корпусов прибыло около 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), завезено более 2000 тонн горючего.

"В то же время командование ВС РФ повышает контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачах завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности. С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов", - сказано в сообщении.

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Напомним, украинская разведка ранее заявляла, что Россия готова перейти в наступление на Донбассе под видом "миротворческой операции". Разведка считает, что российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.