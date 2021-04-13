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Новости Агрессия России против Украины
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На прошлой неделе в ОРДЛО прибыли 250 российских военных, - разведка

На прошлой неделе в ОРДЛО прибыли 250 российских военных, - разведка

Россия продолжает использовать неконтролируемые Украины участка границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на прошлой неделе в соединения и части первого и второго армейских корпусов прибыло около 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), завезено более 2000 тонн горючего.

"В то же время командование ВС РФ повышает контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачах завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности. С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов", - сказано в сообщении.

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Напомним, украинская разведка ранее заявляла, что Россия готова перейти в наступление на Донбассе под видом "миротворческой операции". Разведка считает, что российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

армия РФ (19620) Минобороны (9413) разведка (4193) Вятрович Владимир (275)


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На прошлой неделе в ОРДЛО прибыли 250 российских военных, - разведка - Цензор.НЕТ 9077
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13.04.2021 14:12 Ответить
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
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13.04.2021 14:12 Ответить
Правильные вещи говорите, но это не про нашу теперешнюю власть.
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13.04.2021 14:15 Ответить
Тепер лугандони заспокояться шо Україна не нападьоть.
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13.04.2021 14:16 Ответить
походу, таки-да..- подгруз с севера и норд-оста, и намагання двинуться на запад..(((= ну шо ж...- ()
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13.04.2021 23:05 Ответить
 
 