Минулого тижня в ОРДЛО прибули 250 російських військових, - розвідка

Росія продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів і майна військового призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, протягом минулого тижня до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів прибуло приблизно 250 російських військовослужбовців (переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії), завезено понад 2000 тонн пального.

"Водночас командування ЗС РФ підвищує контроль зберігання військового майна у частинах і підрозділах російських окупаційних військ і попереджає, що всі посадові особи, винні у недостачах завезеного з Росії майна, будуть негайно усунені з посад та притягнуті до суворої відповідальності. З середини квітня проводитимуться раптові перевірки наявності пально-мастильних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, українська розвідка раніше заявляла, що Росія готова перейти в наступ на Донбасі під виглядом "миротворчої операції". Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.