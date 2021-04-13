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Новини Агресія Росії проти України
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Минулого тижня в ОРДЛО прибули 250 російських військових, - розвідка

Минулого тижня в ОРДЛО прибули 250 російських військових, - розвідка

Росія продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів і майна військового призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, протягом минулого тижня до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів прибуло приблизно 250 російських військовослужбовців (переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії), завезено понад 2000 тонн пального.

"Водночас командування ЗС РФ підвищує контроль зберігання військового майна у частинах і підрозділах російських окупаційних військ і попереджає, що всі посадові особи, винні у недостачах завезеного з Росії майна, будуть негайно усунені з посад та притягнуті до суворої відповідальності. З середини квітня проводитимуться раптові перевірки наявності пально-мастильних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, українська розвідка раніше заявляла, що Росія готова перейти в наступ на Донбасі під виглядом "миротворчої операції". Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Автор: 

армія рф (17771) Міноборони (7465) розвідка (3880) В’ятрович Володимир (237)


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На прошлой неделе в ОРДЛО прибыли 250 российских военных, - разведка - Цензор.НЕТ 9077
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13.04.2021 14:12 Відповісти
Адекватным ответом на действия РФ могут стать учения по отработке мобилизации резервистов ЗСУ. Это реально поднимет боеготовность ЗСУ в создавшихся условиях. Провокацией это назвать нельзя, так как ППД, куда прибудут резервисты знаходяться не в зоне проведення ООС. Главное грамотно организовать и естественно достойно профинансировать. Как говорится: дешева рибка - погана юшка. А мы не настолько богаты, чтобы экономить на обороне.
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13.04.2021 14:12 Відповісти
Правильные вещи говорите, но это не про нашу теперешнюю власть.
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13.04.2021 14:15 Відповісти
Тепер лугандони заспокояться шо Україна не нападьоть.
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13.04.2021 14:16 Відповісти
походу, таки-да..- подгруз с севера и норд-оста, и намагання двинуться на запад..(((= ну шо ж...- ()
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13.04.2021 23:05 Відповісти
 
 