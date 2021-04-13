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Новости Коронавирус и карантин
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Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны, - Радуцкий

Киев в ближайшее время может выйти из

За последнее время ситуация с уровнем COVID-госпитализаций в Киеве улучшилась. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны эпидопасности.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Украине очень плохая.

"Локдаун, к сожалению, очень медленно уменьшает количество. Но радует, что те области, которые полностью придерживались требований локдауна, в частности Закарпатская область, вышла на нормальные показатели и уже не в "красной" зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из "красной" зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций", - заявил Радуцкий.

Также нардеп отметил, что поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегическая задача всех - формирование естественного и искусственного иммунитета. Предварительно - не раньше лета, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25667) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9284
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13.04.2021 14:23 Ответить
+3
Вы еще скажите, что это благодаря вашей работе в поте лица.
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13.04.2021 14:23 Ответить
+2
когда выйдет-тогда и прокукарекаешь...можно подумать то твоя заслуга будет ,если выйдет
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13.04.2021 14:22 Ответить
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когда выйдет-тогда и прокукарекаешь...можно подумать то твоя заслуга будет ,если выйдет
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13.04.2021 14:22 Ответить
Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9284
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13.04.2021 14:23 Ответить
"Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены..."
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13.04.2021 14:31 Ответить
Вы еще скажите, что это благодаря вашей работе в поте лица.
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13.04.2021 14:23 Ответить
Что, скиздили и продали все тест-системы?
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13.04.2021 14:35 Ответить
мерзкий крадуцкий не может без пиара
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13.04.2021 14:35 Ответить
На период Пасхи Энтинзоны всё закрывают - знают что освящённая еда
и посещение Храма поднимают иммунитет, а значит - и силу гойского сопротивления.
Убрать (максимально истощить) непокорных гоев - вот цель "вакцинации".
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13.04.2021 14:38 Ответить
Хочуть пошвидше повиводити , щоб не платити по 8000 обіцяні , які люди чекають .
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13.04.2021 15:17 Ответить
 
 