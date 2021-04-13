Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны, - Радуцкий

За последнее время ситуация с уровнем COVID-госпитализаций в Киеве улучшилась. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны эпидопасности.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Украине очень плохая.

"Локдаун, к сожалению, очень медленно уменьшает количество. Но радует, что те области, которые полностью придерживались требований локдауна, в частности Закарпатская область, вышла на нормальные показатели и уже не в "красной" зоне. Надеюсь, что в ближайшее время из "красной" зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций", - заявил Радуцкий.

Также нардеп отметил, что поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников.

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