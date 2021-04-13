Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони, - Радуцький

Останнім часом ситуація з рівнем COVID-госпіталізацій у Києві покращилася. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що загалом ситуація з коронавірусом в Україні дуже погана.

"Локдаун, на жаль, дуже повільно зменшує кількість. Але радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауну, зокрема Закарпатська область, вийшла на нормальні показники і вже не в "червоній" зоні. Сподіваюся, що найближчим часом із "червоної" зони вийде Київ. Уже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій", - заявив Радуцький.

Також нардеп зазначив, що підтримує ідею закриття міжобласного сполучення на період свят.

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