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Новини Коронавірус і карантин
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Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони, - Радуцький

Київ найближчим часом може вийти з

Останнім часом ситуація з рівнем COVID-госпіталізацій у Києві покращилася. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що загалом ситуація з коронавірусом в Україні дуже погана.

"Локдаун, на жаль, дуже повільно зменшує кількість. Але радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауну, зокрема Закарпатська область, вийшла на нормальні показники і вже не в "червоній" зоні. Сподіваюся, що найближчим часом із "червоної" зони вийде Київ. Уже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій", - заявив Радуцький.

Також нардеп зазначив, що підтримує ідею закриття міжобласного сполучення на період свят.

Також читайте: Стратегічне завдання всіх - формування природного і штучного імунітету. Попередньо - не раніше літа, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) Київ (19640) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9284
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13.04.2021 14:23 Відповісти
+3
Вы еще скажите, что это благодаря вашей работе в поте лица.
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13.04.2021 14:23 Відповісти
+2
когда выйдет-тогда и прокукарекаешь...можно подумать то твоя заслуга будет ,если выйдет
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13.04.2021 14:22 Відповісти
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когда выйдет-тогда и прокукарекаешь...можно подумать то твоя заслуга будет ,если выйдет
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13.04.2021 14:22 Відповісти
Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9284
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13.04.2021 14:23 Відповісти
"Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены..."
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13.04.2021 14:31 Відповісти
Вы еще скажите, что это благодаря вашей работе в поте лица.
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13.04.2021 14:23 Відповісти
Что, скиздили и продали все тест-системы?
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13.04.2021 14:35 Відповісти
мерзкий крадуцкий не может без пиара
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13.04.2021 14:35 Відповісти
На период Пасхи Энтинзоны всё закрывают - знают что освящённая еда
и посещение Храма поднимают иммунитет, а значит - и силу гойского сопротивления.
Убрать (максимально истощить) непокорных гоев - вот цель "вакцинации".
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13.04.2021 14:38 Відповісти
Хочуть пошвидше повиводити , щоб не платити по 8000 обіцяні , які люди чекають .
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13.04.2021 15:17 Відповісти
 
 