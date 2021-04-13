Стратегическая задача всех - формирование естественного и искусственного иммунитета. Предварительно - не раньше лета, - Рубан

Украина вышла на пик волны коронавируса, ситуация начинает стабилизироваться. Когда у украинцев сформируется иммунитет к вирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина24", об этом рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"Что касается показателя заболеваемости – он действительно стабилизировался, но если говорить о первичных показателях заболеваемости, первичной регистрации, они на субботу – воскресенье низкие, но смотреть надо суммарно либо за неделю, либо за среду, четверг и пятницу. Стратегическая задача всех – формирование естественного иммунитета, а также искусственного иммунитета, связанного с вакцинацией. Предварительно – не раньше лета", — сказал он.

При этом, по словам Рубана, нагрузка на медицину остается высокой.

"У нас сегодня есть некоторый показатель госпитализации, и у нас есть прогнозирование продолжения лечения людей, почему они не выписываются. Если раньше было 2 недели лечения, сегодня минимум 3 недели лечиться в стационаре от британского штамма. Нагрузка на медицинскую отрасль остается высокой. Есть пример Черновцов, у которых перспектива перехода в оранжевую зону, но показатели госпитализации, к сожалению, высоки.

Если мы смотрим на улицу – погода хорошая, много людей, все в парках, скверах. Данный возбудитель не передается максимально в открытом пространстве. Что касается локдауна и закрытых помещений – это болезненный вопрос для Киева, зимой можно было гордиться киевским бизнесом, 90% соблюдали правила, сегодня этот показатель колеблется от 15 до 50%", — сказал он.

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