РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12147 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 214 9

Стратегическая задача всех - формирование естественного и искусственного иммунитета. Предварительно - не раньше лета, - Рубан

Стратегическая задача всех - формирование естественного и искусственного иммунитета. Предварительно - не раньше лета, - Рубан

Украина вышла на пик волны коронавируса, ситуация начинает стабилизироваться. Когда у украинцев сформируется иммунитет к вирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина24", об этом рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"Что касается показателя заболеваемости – он действительно стабилизировался, но если говорить о первичных показателях заболеваемости, первичной регистрации, они на субботу – воскресенье низкие, но смотреть надо суммарно либо за неделю, либо за среду, четверг и пятницу. Стратегическая задача всех – формирование естественного иммунитета, а также искусственного иммунитета, связанного с вакцинацией. Предварительно – не раньше лета", — сказал он.

При этом, по словам Рубана, нагрузка на медицину остается высокой.

"У нас сегодня есть некоторый показатель госпитализации, и у нас есть прогнозирование продолжения лечения людей, почему они не выписываются. Если раньше было 2 недели лечения, сегодня минимум 3 недели лечиться в стационаре от британского штамма. Нагрузка на медицинскую отрасль остается высокой. Есть пример Черновцов, у которых перспектива перехода в оранжевую зону, но показатели госпитализации, к сожалению, высоки.

Если мы смотрим на улицу – погода хорошая, много людей, все в парках, скверах. Данный возбудитель не передается максимально в открытом пространстве. Что касается локдауна и закрытых помещений – это болезненный вопрос для Киева, зимой можно было гордиться киевским бизнесом, 90% соблюдали правила, сегодня этот показатель колеблется от 15 до 50%", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевских работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

карантин (16729) Киев (25667) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все... Клініка... Замість імунітету прочитав- інтелекту.
показать весь комментарий
13.04.2021 13:49 Ответить
Й перше,й друге - неможливе,навіть, в теорії
показать весь комментарий
13.04.2021 13:56 Ответить
О,Боге мой, наступне інтерв'ю з пророцтвами буде від директорів Кладовищ Оце Жарять
показать весь комментарий
13.04.2021 13:55 Ответить
-Стратегічне завдання всіх - формування природного і штучного імунітету. Попередньо - не раніше літа!

- Якого року, зебіли?
показать весь комментарий
13.04.2021 14:06 Ответить
Нє, ну з природним імунітетом справа йде - хто не помер, той вижив.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:21 Ответить
А через 4-6 місяців знов та сама лотерея з уже дещо меншими шансами і з дещо меншою кількістю учасників...
показать весь комментарий
13.04.2021 14:24 Ответить
"Стратегічне завдання всіх - формування природного імунітету, а також штучного імунітету, пов'язаного з вакцинацією". Ну з штучним імунітетом все зрозуміло - з Степановим його не буде. А от про "формування природного імунітету", чи значить це, що чим швидше інфікується COVID-19 70% українців, тим швидше виникне колективний імунітет і впаде рівень захворюванності? Тоді навіщо обмежувати соціадьне життя всіх українців, коли достатньо обмежити тільки людей з груп ризику, а вони самі готові до таких обмежень.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:57 Ответить
стратегическая задача-"пора валить с этой страны" .. и не надо нас обманывать , у нас все записано..)
показать весь комментарий
13.04.2021 15:14 Ответить
мені здається що в місті вже всі перехворіли,останнім часом
показать весь комментарий
13.04.2021 18:16 Ответить
 
 