Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара
В связи с международными санкциями в России занимаются "дедолларизацией" своей экономики.
Об этом заявил в интервью иранскому агентству ИРНА министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся", – сказал он.
По словам Лаврова, Россия видит в этом направлении "большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами".
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