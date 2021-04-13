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Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара

Лавров заявил, что Россия

В связи с международными санкциями в России занимаются "дедолларизацией" своей экономики.

Об этом заявил в интервью иранскому агентству ИРНА министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся", – сказал он.

По словам Лаврова, Россия видит в этом направлении "большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times

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Топ комментарии
+32
Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара - Цензор.НЕТ 5013
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13.04.2021 14:53 Ответить
+26
Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара - Цензор.НЕТ 112
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13.04.2021 15:05 Ответить
+25
Хамы!!!
Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара - Цензор.НЕТ 5240
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13.04.2021 14:54 Ответить
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Это было бы чудесно в 2014 году! А отключат, или нет - вопрос.
Отключили бы тогда, глядишь сегодня не было бы вообще напряженности.
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13.04.2021 17:16 Ответить
Сусід давно відмовився від долара - пляшки здає, каже що вижити можна.
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13.04.2021 16:26 Ответить
А ще треба порубати усі буржуйські смартфони, комп'ютери і фольксвагени. Нє, фольквагени треба спалити. Гоноровіше буде.
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13.04.2021 16:34 Ответить
Я стану напрягаться, когда мир начнет запасаться рублями, а так, я только приветствую стремлению рашистов избавиться от твердой валюты. Спокойной жизни вы не заслуживаете.
Впереди вас ждут репарации не в рублях точно!
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13.04.2021 17:08 Ответить
Уйлостан со своим вкладом в мировой ВВП 1,5% оказывает такое же влияние на мировую экономику, как Шуфрич на политику Украины. Кстати, давно Шуфричу морду не били.
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13.04.2021 17:11 Ответить
https://radikal.ru Лавров заявив, що Росія "активно займається" питанням відмови від долара - Цензор.НЕТ 7514
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13.04.2021 17:36 Ответить
зачем долЯры
меняйте какашку на говняшку
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13.04.2021 18:08 Ответить
Сначала не понял и подумал, что они хотят отказаться от долларов которые хранят в банках США. Какой же я наивный...
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13.04.2021 18:27 Ответить
Глубинный народ рашки всё глубже погружается в привычную среду обитанию-жопу.
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13.04.2021 19:11 Ответить
правильное решение. пора переходить на твердую северокорейскую валюту.
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13.04.2021 19:26 Ответить
От жеж кінь хитрий,вже мабуть і план придумав,як в кацапів долляри за безцінь повидурювати і рвонути за кордон.
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14.04.2021 00:14 Ответить
Нарешті кацапи відшукали проблему бідності - це долар. Відмовляться від долара і заживуть. А якщо перейдуть на китайську валюту - то без болю інтегруються в Китай. Молодці. Пропоную, щоб не передумали - за день спалити всі долари.
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14.04.2021 09:51 Ответить
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