Лавров заявив, що Росія "активно займається" питанням відмови від долара

У зв'язку з міжнародними санкціями в Росії займаються "дедоларизацією" своєї економіки.

Про це заявив в інтерв'ю іранському агентству ІРНА міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Вважаємо важливим нарощувати зусилля зі зниження санкційних ризиків і потенційних витрат для економоператорів. Йдеться, зокрема, про кроки, спрямовані на поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларові валютах, відмову від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем. У Росії ми цим вже активно займаємося", - сказав він.

За словами Лаврова, Росія бачить у цьому напрямку "великі перспективи для взаємодії з усіма зацікавленими іноземними партнерами".

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