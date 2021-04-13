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Лавров заявив, що Росія "активно займається" питанням відмови від долара

Лавров заявив, що Росія

У зв'язку з міжнародними санкціями в Росії займаються "дедоларизацією" своєї економіки.

Про це заявив в інтерв'ю іранському агентству ІРНА міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Вважаємо важливим нарощувати зусилля зі зниження санкційних ризиків і потенційних витрат для економоператорів. Йдеться, зокрема, про кроки, спрямовані на поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларові валютах, відмову від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем. У Росії ми цим вже активно займаємося", - сказав він.

За словами Лаврова, Росія бачить у цьому напрямку "великі перспективи для взаємодії з усіма зацікавленими іноземними партнерами".

Також читайте: Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times

Автор: 

долар (538) Лавров Сергій (1611) МЗС рф (966) росія (65949)


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Топ коментарі
+32
Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара - Цензор.НЕТ 5013
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13.04.2021 14:53 Відповісти
+26
Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара - Цензор.НЕТ 112
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13.04.2021 15:05 Відповісти
+25
Хамы!!!
Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара - Цензор.НЕТ 5240
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13.04.2021 14:54 Відповісти
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Это было бы чудесно в 2014 году! А отключат, или нет - вопрос.
Отключили бы тогда, глядишь сегодня не было бы вообще напряженности.
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13.04.2021 17:16 Відповісти
Сусід давно відмовився від долара - пляшки здає, каже що вижити можна.
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13.04.2021 16:26 Відповісти
А ще треба порубати усі буржуйські смартфони, комп'ютери і фольксвагени. Нє, фольквагени треба спалити. Гоноровіше буде.
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13.04.2021 16:34 Відповісти
Я стану напрягаться, когда мир начнет запасаться рублями, а так, я только приветствую стремлению рашистов избавиться от твердой валюты. Спокойной жизни вы не заслуживаете.
Впереди вас ждут репарации не в рублях точно!
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13.04.2021 17:08 Відповісти
Уйлостан со своим вкладом в мировой ВВП 1,5% оказывает такое же влияние на мировую экономику, как Шуфрич на политику Украины. Кстати, давно Шуфричу морду не били.
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13.04.2021 17:11 Відповісти
https://radikal.ru Лавров заявив, що Росія "активно займається" питанням відмови від долара - Цензор.НЕТ 7514
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13.04.2021 17:36 Відповісти
зачем долЯры
меняйте какашку на говняшку
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13.04.2021 18:08 Відповісти
Сначала не понял и подумал, что они хотят отказаться от долларов которые хранят в банках США. Какой же я наивный...
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13.04.2021 18:27 Відповісти
Глубинный народ рашки всё глубже погружается в привычную среду обитанию-жопу.
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13.04.2021 19:11 Відповісти
правильное решение. пора переходить на твердую северокорейскую валюту.
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13.04.2021 19:26 Відповісти
От жеж кінь хитрий,вже мабуть і план придумав,як в кацапів долляри за безцінь повидурювати і рвонути за кордон.
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14.04.2021 00:14 Відповісти
Нарешті кацапи відшукали проблему бідності - це долар. Відмовляться від долара і заживуть. А якщо перейдуть на китайську валюту - то без болю інтегруються в Китай. Молодці. Пропоную, щоб не передумали - за день спалити всі долари.
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14.04.2021 09:51 Відповісти
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