РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7043 посетителя онлайн
Новости
2 751 0

В Киеве появится новый инклюзивный туристический маршрут

В Киеве появится новый инклюзивный туристический маршрут

В Киеве создадут новый туристический маршрут для людей с инвалидностью с нарушением зрения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА, подписано соответствующее распоряжение № 862.

"Фактически, создание этого маршрута уже началось в прошлом году, когда мы установили 3-D-макет Софийского собора. В дальнейшем мы планируем установить фигуры нового фонтана "Возрождение" на Владимирской горке; Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста, возле Арки дружбы народов. На фигурах также будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующем памятнике", - сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строящиеся новые ТРЦ в Киеве будут иметь необходимые инклюзивные элементы, - Терентьев

Она также добавила, что это будет первый подобный маршрут в Украине, и он поможет развитию инклюзивного туризма и в целом увеличит туристические потоки в Киев.

люди с инвалидностью (355) Киев (25667) туризм (1543) инклюзия (40) инвалидность (176)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 