В Киеве появится новый инклюзивный туристический маршрут

В Киеве создадут новый туристический маршрут для людей с инвалидностью с нарушением зрения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА, подписано соответствующее распоряжение № 862.

"Фактически, создание этого маршрута уже началось в прошлом году, когда мы установили 3-D-макет Софийского собора. В дальнейшем мы планируем установить фигуры нового фонтана "Возрождение" на Владимирской горке; Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста, возле Арки дружбы народов. На фигурах также будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующем памятнике", - сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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Она также добавила, что это будет первый подобный маршрут в Украине, и он поможет развитию инклюзивного туризма и в целом увеличит туристические потоки в Киев.