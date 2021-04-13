У Києві з'явиться новий інклюзивний туристичний маршрут

У Києві створять новий туристичний маршрут для людей з інвалідністю з порушенням зору.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі КМДА, підписано відповідне розпорядження № 862.

"Фактично, створення цього маршруту вже розпочалося минулого року, коли ми встановили 3-D-макет Софійського собору. У подальшому ми плануємо встановити фігури нового фонтану "Відродження", що на Володимирській гірці; Андріївського узвозу та пішохідно-велосипедного мосту, що біля Арки дружби народів. На фігурах також буде розміщено напис шрифтом Брайля, який допоможе людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про відповідну пам’ятку", – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що це буде перший подібний маршрут в Україні, і він допоможе розвитку інклюзивного туризму і взагалі збільшить туристичні потоки до Києва.

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