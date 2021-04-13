Украина официально присоединилась к соглашению о культурных маршрутах Совета Европы, - Ткаченко

Украина официально присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Культурные маршруты" - один из способов европейского культурного сотрудничества. Цель инициативы Совета Европы - показать объединение культуры и наследия в единое целое и совместно продвигать и популяризировать европейскую культуру и наследие. Она направлена ​​на формирование общего культурного пространства путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через осведомленность о культурном наследии. Это все происходит благодаря транснациональным маршрутам, которые тематически связаны.

Важен и политический аспект, ведь он позволяет нам стать лидером в формировании тех или иных культурных маршрутов. Теперь мы в середине общеевропейского контекста, а следовательно - имеем голос и влияние на формирование нарратива, который закладывается в эти маршруты. Что касается экономического эффекта - его получат и местные общины и туристические организации. Для последних карантин пока внесет свою ложку дегтя в повышение статистики въездного туризма, но перспектива - замечательная", - отметил Ткаченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

Заключение Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах было подтверждено Резолюцией CM/Res(2013)66 в городе Страсбурге. Это соглашение направлено на формирование общего культурного пространства в Европе путем повышения уровня осведомленности о культурном наследии, развития культурного диалога в Европе, а также посредством трансграничного туризма.

Сторонами соглашения являются 34 страны, партнерами – Европейский Союз и Всемирная туристская организация (UNWTO). Сертификат "Культурные маршруты Совета Европы" как знак качества получили 40 европейских культурных маршрутов, которые проходят через более чем 50 стран. По территории Украины сейчас пролегают три европейских культурных маршрута.