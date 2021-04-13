Україна офіційно приєдналася до угоди про культурні маршрути Ради Європи, - Ткаченко

Украіна офіційно приєдналася до угоди Ради Європи про культурні маршрути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Культурні маршрути" – є одним зі способів європейського культурного співробітництва. Мета ініціативи Ради Європи показати об’єднання культури і спадщини в єдине ціле та спільно просувати і популяризувати європейську культуру та спадщину. Вона спрямована на формування спільного культурного простору шляхом популяризації європейської ідентичності та приналежності через обізнаність про культурну спадщину. Це все відбувається завдяки транснаціональним маршрутам, які тематично пов’язані.

Важливим є і політичний аспект, адже він дозволяє нам стати лідером у формуванні тих чи інших культурних маршрутів. Тепер ми в середині загально-європейського контексту, а отже маємо голосу і вплив на формування наративу, який закладається у ці маршрути. Щодо економічного ефекту – його отримують і місцеві громади і туристичні організації. Для останніх карантинні обмеження поки внесуть свою ложку дьогтю у підвищення статистики в’їзного туризму, але перспектива – чудова", - зазначив Ткаченко.

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Висновок Розширеної часткової угоди про культурні маршрути було підтверджено Резолюцією CM / Res (2013) 66 в місті Страсбурзі. Це угода спрямована на формування загального культурного простору в Європі шляхом підвищення рівня обізнаності про культурну спадщину, розвитку культурного діалогу в Європі, а також за допомогою транскордонного туризму.

Сторонами угоди є 34 країни, партнерами - Європейський Союз і Всесвітня туристична організація (UNWTO). Сертифікат "Культурні маршрути Ради Європи" як знак якості отримали 40 європейських культурних маршрутів, які проходять через більш ніж 50 країн. Територією України зараз пролягають три європейські культурні маршрути.

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