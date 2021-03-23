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Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю

Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, для розвитку дружніх відносин між Україною і Китаєм, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму з 1 квітня по 30 вересня 2021 вводиться безвізовий в'їзд в Україну і транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які прямують з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів упродовж 180 днів.

Читайте також: З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Китай (4584) туризм (1563) безвізовий режим (1336) туристи (275)


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Топ коментарі
+35
це має значно знизити епідемічну напругу в українському суспільстві
він дійсно найвеличніший!
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23.03.2021 22:19
+20
Зєля, ти можеш хоч Гімн Китаю на роялі зіграти так, як ти то вмієш, але свої претензії на "Мотор Січ" вони не знімуть і не відкличуть.
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23.03.2021 22:21
+20
самое время завезти в Украину новую заразу
и главное, как важно и как вовремя! ну вот - державный деятель! наконец то!
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23.03.2021 22:25
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це має значно знизити епідемічну напругу в українському суспільстві
він дійсно найвеличніший!
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23.03.2021 22:19 Відповісти
хороший троллинг найвеличнішого лоха...
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23.03.2021 22:21 Відповісти
Привіт з березня 2021го!
Як там вам у Квітні 2020го?
У Китаї вірусу майже немає вже.
Бо там як локдаун - то по-справжньому.
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23.03.2021 22:45 Відповісти
Головне щоб, якщо вірити повідомленням світових ЗМІ, брати у них, як вони в Китаї це роблять - анальні мазки при тестуванні на коронавірус...
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23.03.2021 22:47 Відповісти
Долго придумывал? Учитывай, в полуторамиллиардном Китае, выявляют, менее 100 больных в сутки. и вакцику, Украина у них покупать будет, а не наоборот.
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24.03.2021 05:27 Відповісти
Нехай везуть до Китаю КОВІД-2021, ласкаво просимо!
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23.03.2021 22:19 Відповісти
"Красных" зон мало?
Всех в Буковель.., а еще лучше - не Банковую.
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23.03.2021 22:20 Відповісти
И не выпускать, пока все там не передохнет
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23.03.2021 22:21 Відповісти
Надеюсь с тестами ПЦР ? Или антигеновыми ?
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23.03.2021 22:20 Відповісти
а може в них повний примус тих тестів!
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23.03.2021 22:24 Відповісти
в Україну в"їзд із негативним тестом для усіх.
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23.03.2021 22:49 Відповісти
Зєля, ти можеш хоч Гімн Китаю на роялі зіграти так, як ти то вмієш, але свої претензії на "Мотор Січ" вони не знімуть і не відкличуть.
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23.03.2021 22:21 Відповісти
Та при чем здесь "Мотор Сич"?! Это прямой ответ США - кто эту девочку танцует! То ли еще будет...
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23.03.2021 22:39 Відповісти
Тоді воно ще дурніше, ніж про нього кажуть! Це ж треба добровільно, за власним бажанням, з криком на увесь Всесвіт лягати між молотом та кувадлом! Воно що, вважає себе безсмертним? Чи в його затуманених мізках спливла ідея, що це найкращий вихід свого царювання? Може воно й так, але через той вихід пропускають лише вперед ногами... Або через Лук'янівку
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23.03.2021 23:01 Відповісти
Кто-то тут с пеной у рта сегодня доказывал, что класть на китайцев - это здорово. Не прошло и трех часов, как оказалось, что не очень. )
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23.03.2021 22:22 Відповісти
Теперь понятно - кто платит бабки, поддерживая этот режим на плаву ?
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23.03.2021 22:22 Відповісти
А шо, до этого не понятно было? Как только "врачи" ковидные оттуда приехали с протоколом, так все сразу и понятно стало.
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23.03.2021 22:25 Відповісти
Ну так тогда можно списать на "бескорыстную международную помощь".
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23.03.2021 22:46 Відповісти
Спасиба-не нада.
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23.03.2021 22:58 Відповісти
Це щоб завезли нових штамів Короновірусу, які обов'язковий з сьогоднішнього дня ПЛР-тест для всіх в'зжаючих в Україну, не відловив?
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23.03.2021 22:24 Відповісти
самое время завезти в Украину новую заразу
и главное, как важно и как вовремя! ну вот - державный деятель! наконец то!
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23.03.2021 22:25 Відповісти
т.е. Европа локдаунит...а у нас просто даунит ...
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23.03.2021 22:26 Відповісти
Це в Европі та світі лок-даун , а в зеленої плісняви повний даун ,безмежний та неосяжний !!!)))
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23.03.2021 22:28 Відповісти
Параноїдально шизофренична маячня безмежна та неосяжна !!!)))
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23.03.2021 22:26 Відповісти
Навезут одноразовых китайских трусов и майек и панталонов,которые после одной стирки грудному младенцу подойдут,нашли бизнес-партнеров,мать моя мама...
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23.03.2021 22:27 Відповісти
Дмитро,не ображай іліту Леоніда Даниловича...
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23.03.2021 22:32 Відповісти
они все еще такие товары производят ? с 90х не видел.
обычно китайский товар хорошего или даже отменного качества.
Алиэкспресс. мировые инет магазины, а их же десятки. не все нужно брать на Алике, есть профильные магазины.
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23.03.2021 22:35 Відповісти
Це він так згладжує конфлікт навколо МоторСіч?
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23.03.2021 22:29 Відповісти
интересная новость!
Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая - Цензор.НЕТ 7472
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23.03.2021 22:30 Відповісти
Oговорочка по Фрейду.
Или Провидение знак подало.
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23.03.2021 22:47 Відповісти
Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая - Цензор.НЕТ 5923
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23.03.2021 22:30 Відповісти
Мотор-Січ омериканці не віддадуть,там іхні технологіі
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23.03.2021 22:31 Відповісти
Европа сейчас для китайцев НАМЕРТВО ЗАКРЫТА .туристы въехать в ЕС НЕ МОГУТ.
Вот Зе и подсуетился , это как с Буковелем - все лыжные курорты в ЕС были закрыты - и вся зараза поехала в Буковель
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23.03.2021 22:31 Відповісти

зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!

Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая - Цензор.НЕТ 6718

(а может чёйто задом чуют))))))))
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23.03.2021 22:32 Відповісти
Черговий перл шизофреників !!!)))
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23.03.2021 22:35 Відповісти
або ще легше - шмарклі замість сірої речовини (як казав Пуаро)))
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23.03.2021 22:42 Відповісти
Звучит странно - особенно после того как китайская официальная делегация посетила оккупированный Крым с целью "изучения туристического потенциала" ,угрожает выставить иск на более чем 3,6 млрд. долларов за Мотор Сич,систематически поддерживает рашку в Совбезе ОНН в голосованиях против Украины (чаще воздерживаются)...то ли зеленые вообще нанюхались/укурились и так дразнят США,то ли они камикадзе
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23.03.2021 22:32 Відповісти
Які какадзе,звичайні параноїдальні шизи в стадіі загострення маячні !!!)))
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23.03.2021 22:37 Відповісти
Главное, что "своевременно" !
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23.03.2021 22:35 Відповісти
Юмореска з Ютбюбу...
президент США Джо Байденко силою захопив владу в Україні,на Мавзолєє шок внєшнєє упрлєніе...
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23.03.2021 22:35 Відповісти
Порошенко сделал безвиз для украинцев, а Зеленский для китайцев..))
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23.03.2021 22:37 Відповісти
якийсь дурачок
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23.03.2021 22:39 Відповісти
не якийсь, а зелений
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23.03.2021 22:42 Відповісти
Комуністи нам не друзі.
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23.03.2021 22:41 Відповісти
Сидят в Чайнатауне 2 китайца Сингапур и Малайзию делят...
Маодзедун : захватим за сутки...
Дєн Сяо пин : отец не надо,у них есть свой Ли Кван Ю,мы опоздали...
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23.03.2021 22:42 Відповісти
Цікаво, як на такий безвіз США відреагують?
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23.03.2021 22:44 Відповісти
Одне запитання
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 4093
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23.03.2021 22:46 Відповісти
На Аляске в Анкоридже недавно встречались Госсекретарь США Блинкенко и китайский типа глава МИДа.О чем говорили информация скудная,но оба остались довольны этим Рандеву...,детали появятся позднее...
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23.03.2021 22:47 Відповісти
Где то локдаун,а у нас през-даун...
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23.03.2021 22:47 Відповісти
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 4536
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23.03.2021 22:48 Відповісти
Береза: Китайская вакцина Sinovac, которую до сих пор не одобрила ВООЗ, скоро прилетит в Украину. Кто "прикурил" на этом из бюджета?
23.03.2021, 15:58 • 793 • https://uainfo.org/blognews/1616505960-bereza-kitayskaya-vaktsina-sinovac-kotoruyu-do-sih-por-ne-odobrila.html#mc-container 1

Друзья, тут такое дело. Китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину и поступит на склады группы фармацевтических компаний "Лекхим" в Умани, которые находятся на заводе "Технолог".
Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало "условное разрешение на продажу" 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на "условную лицензию на продажу" в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021, https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 пишет на своей странице в Facebook Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано "временное разрешение на использование в экстренных случаях". И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616488829-davidenko-pochemu-u-nas-vaktsiniruyutsya-didzhei-politiki.html Давиденко: Почему у нас вакцинируются диджеи, политики и блогеры вместо пожилых людей и всех остальных желающих?
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616261904-doktor-komarovskiy-obyasnil-mozhno-li-postradat-ot-covid-19.html Доктор Комаровский объяснил, можно ли пострадать от COVID-19 после вакцинации
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 Борислав БЕРЕЗА
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23.03.2021 22:48 Відповісти
вы думаете -это спутник-5?
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24.03.2021 00:00 Відповісти
своим локдауны устраивает, а китайцам из уханя открывает ворота - ну не дятел...
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23.03.2021 22:51 Відповісти
Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года,наступила эпоха Пандемии в мозгах... Хотя что с них взять с мозгов тех...,это простой кусок жира....
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23.03.2021 22:54 Відповісти
Зелений недоумок злочинець.
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23.03.2021 22:54 Відповісти
якраз для туристів-китайозів в в Крим та на Донбас.
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23.03.2021 22:54 Відповісти
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 5012
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23.03.2021 22:56 Відповісти
скоро в мире:
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 1699
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23.03.2021 23:02 Відповісти
Круте рішення !
А "мудре" яке !
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23.03.2021 23:07 Відповісти
ну может хоть прославимся распространением в мире нового штамма украинского вируса
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23.03.2021 23:10 Відповісти
А вони на карантині мусять перебувати, мені цікаво ?
Щодо вірусу: не треба. І так вистачає всього.
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24.03.2021 00:00 Відповісти
Спорный вопрос о пользе и вреде. Хоть туристы и везут деньги в экономику, но сейчас же эпидемия, хотя наверное китайцев прививают лучше, чем у нас. А если привитые они будут, то наверное они тратя деньги в экономику привезут больше пользы.
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23.03.2021 23:18 Відповісти
Уже один ющенко в одностороннем порядке безвиз делал. Ещё один гений...
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23.03.2021 23:22 Відповісти
нагадайте зелен-ому скільки українець має заплатити комуняцкому китаю за туристичну візу. З мережі: "Отримати візу в Китай зовсім не складно... ціна одноразової візи становить 850 грн, а багаторазова з терміном дії в один рік - обійдеться в 2000 грн. "
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23.03.2021 23:43 Відповісти
зла не хватает... От орды отмежевываться конче потрiбно... и вот те раз... 2 - тем более от коммуно-фаштстской... 3 - шо, сдулись зебики(насчет "Антонова"), чи такие условия , шобы китайский ширпотреб-непотрiб нас а преполнял?
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23.03.2021 23:46 Відповісти
а скока таукхтайцев-бурят к нам попрут под этой лавочкой. ЗЫ... .лядские полудурки.
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23.03.2021 23:48 Відповісти
Ща 7-ой рынок Одессы лежит под китайце-вьетнамцами, то ща и Киев ляжет.
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23.03.2021 23:54 Відповісти
какого хера?чтоб они тащиди сюда ковид?
пс. теперь ясно чего..эта мразь зелЕная китайскую вакцину на безвиз разменела...подонок зелЯ!
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23.03.2021 23:56 Відповісти
Ненавязчивую экспансию навязывают нам зебики
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23.03.2021 23:56 Відповісти
Блин, китайцев у нас мало !?
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24.03.2021 01:42 Відповісти
клован кидала и гнида
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24.03.2021 04:09 Відповісти
А шоб їх грець узяв!
Пацюків до комори пускають! За наявності "туристичної візи"...
Москалів їм мало. Китайців захотілося...

Які все таки дегенарати до влади прийшли!
Яке ж у нас дурне населення, що їх обрало!
За обіцянки й тугрики себе і дітей своїх продадуть.
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24.03.2021 04:47 Відповісти
Поздно пить "Боржоми" если почки отказали.
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24.03.2021 05:29 Відповісти
капитулянт в своём репертуаре.всё это связано с заводом Мотор Сич.так вот зебил знай,тут в Запорожье завод узкоглазым бракоделам люди просто не дадут отдать.как бы ты там не старался выполнить указания из кремля.
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24.03.2021 06:43 Відповісти
Неужели эта тварь не понесёт наказания?
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24.03.2021 07:17 Відповісти
Пытается смягчить гнев Китая. Но похоже беспредел с Мотор-Сич дорого обойдется Украине на долгие годы. И не только с Китаем. Репутация в бизнесе чуть-ли не самое главное.
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24.03.2021 07:30 Відповісти
да, работь с коммуняками, которые убивают людей в концлагерях, и расстреливают студентов из пулемётов - ето самый лучший путь, шоб поднять свою репутацию в бизнесе.
круче мабуть токо с кацапами и северными корейцами.
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24.03.2021 10:41 Відповісти
Ниче вы не понимаете, это диверсия против китайцев, которые увезут от нас британский штамм
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24.03.2021 09:26 Відповісти
шо она курит?
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24.03.2021 09:47 Відповісти
 
 