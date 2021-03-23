Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, для розвитку дружніх відносин між Україною і Китаєм, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму з 1 квітня по 30 вересня 2021 вводиться безвізовий в'їзд в Україну і транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які прямують з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів упродовж 180 днів.

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