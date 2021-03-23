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Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и Китаем, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые следуют с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Китай (2964) туризм (1543) безвизовый режим (1552) туристы (98)


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Топ комментарии
+35
це має значно знизити епідемічну напругу в українському суспільстві
він дійсно найвеличніший!
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23.03.2021 22:19
+20
Зєля, ти можеш хоч Гімн Китаю на роялі зіграти так, як ти то вмієш, але свої претензії на "Мотор Січ" вони не знімуть і не відкличуть.
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23.03.2021 22:21
+20
самое время завезти в Украину новую заразу
и главное, как важно и как вовремя! ну вот - державный деятель! наконец то!
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23.03.2021 22:25
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це має значно знизити епідемічну напругу в українському суспільстві
він дійсно найвеличніший!
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23.03.2021 22:19 Ответить
хороший троллинг найвеличнішого лоха...
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23.03.2021 22:21 Ответить
Привіт з березня 2021го!
Як там вам у Квітні 2020го?
У Китаї вірусу майже немає вже.
Бо там як локдаун - то по-справжньому.
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23.03.2021 22:45 Ответить
Головне щоб, якщо вірити повідомленням світових ЗМІ, брати у них, як вони в Китаї це роблять - анальні мазки при тестуванні на коронавірус...
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23.03.2021 22:47 Ответить
Долго придумывал? Учитывай, в полуторамиллиардном Китае, выявляют, менее 100 больных в сутки. и вакцику, Украина у них покупать будет, а не наоборот.
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24.03.2021 05:27 Ответить
Нехай везуть до Китаю КОВІД-2021, ласкаво просимо!
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23.03.2021 22:19 Ответить
"Красных" зон мало?
Всех в Буковель.., а еще лучше - не Банковую.
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23.03.2021 22:20 Ответить
И не выпускать, пока все там не передохнет
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23.03.2021 22:21 Ответить
Надеюсь с тестами ПЦР ? Или антигеновыми ?
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23.03.2021 22:20 Ответить
а може в них повний примус тих тестів!
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23.03.2021 22:24 Ответить
в Україну в"їзд із негативним тестом для усіх.
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23.03.2021 22:49 Ответить
Зєля, ти можеш хоч Гімн Китаю на роялі зіграти так, як ти то вмієш, але свої претензії на "Мотор Січ" вони не знімуть і не відкличуть.
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23.03.2021 22:21 Ответить
Та при чем здесь "Мотор Сич"?! Это прямой ответ США - кто эту девочку танцует! То ли еще будет...
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23.03.2021 22:39 Ответить
Тоді воно ще дурніше, ніж про нього кажуть! Це ж треба добровільно, за власним бажанням, з криком на увесь Всесвіт лягати між молотом та кувадлом! Воно що, вважає себе безсмертним? Чи в його затуманених мізках спливла ідея, що це найкращий вихід свого царювання? Може воно й так, але через той вихід пропускають лише вперед ногами... Або через Лук'янівку
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23.03.2021 23:01 Ответить
Кто-то тут с пеной у рта сегодня доказывал, что класть на китайцев - это здорово. Не прошло и трех часов, как оказалось, что не очень. )
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23.03.2021 22:22 Ответить
Теперь понятно - кто платит бабки, поддерживая этот режим на плаву ?
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23.03.2021 22:22 Ответить
А шо, до этого не понятно было? Как только "врачи" ковидные оттуда приехали с протоколом, так все сразу и понятно стало.
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23.03.2021 22:25 Ответить
Ну так тогда можно списать на "бескорыстную международную помощь".
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23.03.2021 22:46 Ответить
Спасиба-не нада.
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23.03.2021 22:58 Ответить
Це щоб завезли нових штамів Короновірусу, які обов'язковий з сьогоднішнього дня ПЛР-тест для всіх в'зжаючих в Україну, не відловив?
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23.03.2021 22:24 Ответить
самое время завезти в Украину новую заразу
и главное, как важно и как вовремя! ну вот - державный деятель! наконец то!
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23.03.2021 22:25 Ответить
т.е. Европа локдаунит...а у нас просто даунит ...
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23.03.2021 22:26 Ответить
Це в Европі та світі лок-даун , а в зеленої плісняви повний даун ,безмежний та неосяжний !!!)))
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23.03.2021 22:28 Ответить
Параноїдально шизофренична маячня безмежна та неосяжна !!!)))
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23.03.2021 22:26 Ответить
Навезут одноразовых китайских трусов и майек и панталонов,которые после одной стирки грудному младенцу подойдут,нашли бизнес-партнеров,мать моя мама...
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23.03.2021 22:27 Ответить
Дмитро,не ображай іліту Леоніда Даниловича...
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23.03.2021 22:32 Ответить
они все еще такие товары производят ? с 90х не видел.
обычно китайский товар хорошего или даже отменного качества.
Алиэкспресс. мировые инет магазины, а их же десятки. не все нужно брать на Алике, есть профильные магазины.
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23.03.2021 22:35 Ответить
Це він так згладжує конфлікт навколо МоторСіч?
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23.03.2021 22:29 Ответить
интересная новость!
Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая - Цензор.НЕТ 7472
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23.03.2021 22:30 Ответить
Oговорочка по Фрейду.
Или Провидение знак подало.
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23.03.2021 22:47 Ответить
Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая - Цензор.НЕТ 5923
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23.03.2021 22:30 Ответить
Мотор-Січ омериканці не віддадуть,там іхні технологіі
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23.03.2021 22:31 Ответить
Европа сейчас для китайцев НАМЕРТВО ЗАКРЫТА .туристы въехать в ЕС НЕ МОГУТ.
Вот Зе и подсуетился , это как с Буковелем - все лыжные курорты в ЕС были закрыты - и вся зараза поехала в Буковель
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23.03.2021 22:31 Ответить

зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!

Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая - Цензор.НЕТ 6718

(а может чёйто задом чуют))))))))
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23.03.2021 22:32 Ответить
Черговий перл шизофреників !!!)))
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23.03.2021 22:35 Ответить
або ще легше - шмарклі замість сірої речовини (як казав Пуаро)))
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23.03.2021 22:42 Ответить
Звучит странно - особенно после того как китайская официальная делегация посетила оккупированный Крым с целью "изучения туристического потенциала" ,угрожает выставить иск на более чем 3,6 млрд. долларов за Мотор Сич,систематически поддерживает рашку в Совбезе ОНН в голосованиях против Украины (чаще воздерживаются)...то ли зеленые вообще нанюхались/укурились и так дразнят США,то ли они камикадзе
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23.03.2021 22:32 Ответить
Які какадзе,звичайні параноїдальні шизи в стадіі загострення маячні !!!)))
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23.03.2021 22:37 Ответить
Главное, что "своевременно" !
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23.03.2021 22:35 Ответить
Юмореска з Ютбюбу...
президент США Джо Байденко силою захопив владу в Україні,на Мавзолєє шок внєшнєє упрлєніе...
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23.03.2021 22:35 Ответить
Порошенко сделал безвиз для украинцев, а Зеленский для китайцев..))
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23.03.2021 22:37 Ответить
якийсь дурачок
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23.03.2021 22:39 Ответить
не якийсь, а зелений
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23.03.2021 22:42 Ответить
Комуністи нам не друзі.
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23.03.2021 22:41 Ответить
Сидят в Чайнатауне 2 китайца Сингапур и Малайзию делят...
Маодзедун : захватим за сутки...
Дєн Сяо пин : отец не надо,у них есть свой Ли Кван Ю,мы опоздали...
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23.03.2021 22:42 Ответить
Цікаво, як на такий безвіз США відреагують?
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23.03.2021 22:44 Ответить
Одне запитання
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 4093
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23.03.2021 22:46 Ответить
На Аляске в Анкоридже недавно встречались Госсекретарь США Блинкенко и китайский типа глава МИДа.О чем говорили информация скудная,но оба остались довольны этим Рандеву...,детали появятся позднее...
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23.03.2021 22:47 Ответить
Где то локдаун,а у нас през-даун...
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23.03.2021 22:47 Ответить
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 4536
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23.03.2021 22:48 Ответить
Береза: Китайская вакцина Sinovac, которую до сих пор не одобрила ВООЗ, скоро прилетит в Украину. Кто "прикурил" на этом из бюджета?
23.03.2021, 15:58 • 793 • https://uainfo.org/blognews/1616505960-bereza-kitayskaya-vaktsina-sinovac-kotoruyu-do-sih-por-ne-odobrila.html#mc-container 1

Друзья, тут такое дело. Китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину и поступит на склады группы фармацевтических компаний "Лекхим" в Умани, которые находятся на заводе "Технолог".
Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало "условное разрешение на продажу" 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на "условную лицензию на продажу" в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021, https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 пишет на своей странице в Facebook Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано "временное разрешение на использование в экстренных случаях". И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616488829-davidenko-pochemu-u-nas-vaktsiniruyutsya-didzhei-politiki.html Давиденко: Почему у нас вакцинируются диджеи, политики и блогеры вместо пожилых людей и всех остальных желающих?
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616261904-doktor-komarovskiy-obyasnil-mozhno-li-postradat-ot-covid-19.html Доктор Комаровский объяснил, можно ли пострадать от COVID-19 после вакцинации
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 Борислав БЕРЕЗА
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23.03.2021 22:48 Ответить
вы думаете -это спутник-5?
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24.03.2021 00:00 Ответить
своим локдауны устраивает, а китайцам из уханя открывает ворота - ну не дятел...
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23.03.2021 22:51 Ответить
Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года,наступила эпоха Пандемии в мозгах... Хотя что с них взять с мозгов тех...,это простой кусок жира....
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23.03.2021 22:54 Ответить
Зелений недоумок злочинець.
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23.03.2021 22:54 Ответить
якраз для туристів-китайозів в в Крим та на Донбас.
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23.03.2021 22:54 Ответить
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 5012
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23.03.2021 22:56 Ответить
скоро в мире:
Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Цензор.НЕТ 1699
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23.03.2021 23:02 Ответить
Круте рішення !
А "мудре" яке !
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23.03.2021 23:07 Ответить
ну может хоть прославимся распространением в мире нового штамма украинского вируса
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23.03.2021 23:10 Ответить
А вони на карантині мусять перебувати, мені цікаво ?
Щодо вірусу: не треба. І так вистачає всього.
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24.03.2021 00:00 Ответить
Спорный вопрос о пользе и вреде. Хоть туристы и везут деньги в экономику, но сейчас же эпидемия, хотя наверное китайцев прививают лучше, чем у нас. А если привитые они будут, то наверное они тратя деньги в экономику привезут больше пользы.
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23.03.2021 23:18 Ответить
Уже один ющенко в одностороннем порядке безвиз делал. Ещё один гений...
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23.03.2021 23:22 Ответить
нагадайте зелен-ому скільки українець має заплатити комуняцкому китаю за туристичну візу. З мережі: "Отримати візу в Китай зовсім не складно... ціна одноразової візи становить 850 грн, а багаторазова з терміном дії в один рік - обійдеться в 2000 грн. "
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23.03.2021 23:43 Ответить
зла не хватает... От орды отмежевываться конче потрiбно... и вот те раз... 2 - тем более от коммуно-фаштстской... 3 - шо, сдулись зебики(насчет "Антонова"), чи такие условия , шобы китайский ширпотреб-непотрiб нас а преполнял?
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23.03.2021 23:46 Ответить
а скока таукхтайцев-бурят к нам попрут под этой лавочкой. ЗЫ... .лядские полудурки.
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23.03.2021 23:48 Ответить
Ща 7-ой рынок Одессы лежит под китайце-вьетнамцами, то ща и Киев ляжет.
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23.03.2021 23:54 Ответить
какого хера?чтоб они тащиди сюда ковид?
пс. теперь ясно чего..эта мразь зелЕная китайскую вакцину на безвиз разменела...подонок зелЯ!
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23.03.2021 23:56 Ответить
Ненавязчивую экспансию навязывают нам зебики
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23.03.2021 23:56 Ответить
Блин, китайцев у нас мало !?
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24.03.2021 01:42 Ответить
клован кидала и гнида
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24.03.2021 04:09 Ответить
А шоб їх грець узяв!
Пацюків до комори пускають! За наявності "туристичної візи"...
Москалів їм мало. Китайців захотілося...

Які все таки дегенарати до влади прийшли!
Яке ж у нас дурне населення, що їх обрало!
За обіцянки й тугрики себе і дітей своїх продадуть.
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24.03.2021 04:47 Ответить
Поздно пить "Боржоми" если почки отказали.
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24.03.2021 05:29 Ответить
капитулянт в своём репертуаре.всё это связано с заводом Мотор Сич.так вот зебил знай,тут в Запорожье завод узкоглазым бракоделам люди просто не дадут отдать.как бы ты там не старался выполнить указания из кремля.
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24.03.2021 06:43 Ответить
Неужели эта тварь не понесёт наказания?
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24.03.2021 07:17 Ответить
Пытается смягчить гнев Китая. Но похоже беспредел с Мотор-Сич дорого обойдется Украине на долгие годы. И не только с Китаем. Репутация в бизнесе чуть-ли не самое главное.
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24.03.2021 07:30 Ответить
да, работь с коммуняками, которые убивают людей в концлагерях, и расстреливают студентов из пулемётов - ето самый лучший путь, шоб поднять свою репутацию в бизнесе.
круче мабуть токо с кацапами и северными корейцами.
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24.03.2021 10:41 Ответить
Ниче вы не понимаете, это диверсия против китайцев, которые увезут от нас британский штамм
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24.03.2021 09:26 Ответить
шо она курит?
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24.03.2021 09:47 Ответить
 
 