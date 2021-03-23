Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и Китаем, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые следуют с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.
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він дійсно найвеличніший!
Як там вам у Квітні 2020го?
У Китаї вірусу майже немає вже.
Бо там як локдаун - то по-справжньому.
Всех в Буковель.., а еще лучше - не Банковую.
и главное, как важно и как вовремя! ну вот - державный деятель! наконец то!
обычно китайский товар хорошего или даже отменного качества.
Алиэкспресс. мировые инет магазины, а их же десятки. не все нужно брать на Алике, есть профильные магазины.
Или Провидение знак подало.
Вот Зе и подсуетился , это как с Буковелем - все лыжные курорты в ЕС были закрыты - и вся зараза поехала в Буковель
зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!
(а может чёйто задом чуют))))))))
президент США Джо Байденко силою захопив владу в Україні,на Мавзолєє шок внєшнєє упрлєніе...
Маодзедун : захватим за сутки...
Дєн Сяо пин : отец не надо,у них есть свой Ли Кван Ю,мы опоздали...
23.03.2021, 15:58 • 793 • https://uainfo.org/blognews/1616505960-bereza-kitayskaya-vaktsina-sinovac-kotoruyu-do-sih-por-ne-odobrila.html#mc-container 1
Друзья, тут такое дело. Китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину и поступит на склады группы фармацевтических компаний "Лекхим" в Умани, которые находятся на заводе "Технолог".
Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало "условное разрешение на продажу" 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на "условную лицензию на продажу" в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021, https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 пишет на своей странице в Facebook Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано "временное разрешение на использование в экстренных случаях". И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616488829-davidenko-pochemu-u-nas-vaktsiniruyutsya-didzhei-politiki.html Давиденко: Почему у нас вакцинируются диджеи, политики и блогеры вместо пожилых людей и всех остальных желающих?
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616261904-doktor-komarovskiy-obyasnil-mozhno-li-postradat-ot-covid-19.html Доктор Комаровский объяснил, можно ли пострадать от COVID-19 после вакцинации
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 Борислав БЕРЕЗА
А "мудре" яке !
Щодо вірусу: не треба. І так вистачає всього.
пс. теперь ясно чего..эта мразь зелЕная китайскую вакцину на безвиз разменела...подонок зелЯ!
Пацюків до комори пускають! За наявності "туристичної візи"...
Москалів їм мало. Китайців захотілося...
Які все таки дегенарати до влади прийшли!
Яке ж у нас дурне населення, що їх обрало!
За обіцянки й тугрики себе і дітей своїх продадуть.
круче мабуть токо с кацапами и северными корейцами.