Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и Китаем, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые следуют с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

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