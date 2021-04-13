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Риск распространения полиомиелита в Украине - высокий, - ЦОЗ

Риск распространения полиомиелита в Украине - высокий, - ЦОЗ

Оперативный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Центра общественного здоровья предупреждает о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Отмечается, что в Украине риск распространения полиомиелита сохраняется на высоком уровне, прежде всего из-за недостаточного (83%) уровня охвата вакцинацией от этого недуга.

По сообщениям ВОЗ, в Таджикистане зафиксировали случаи острого вялого паралича у детей, инфицированных циркулирующим дериватом вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2). К тому же выявлены положительные на cVDPV2 образцы окружающей среды. ВОЗ расценивает эти случаи как чрезвычайную ситуацию 2-го уровня сложности. Чтобы гарантировать выявление любых текущих или прошлых случаев инфекции, страна активизировала мероприятия по эпиднадзору, включая создание системы эпиднадзора за полиовирусом в окружающей среде.

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Автор: 

здравоохранение (332) Минздрав (4903) ЦОЗ (269)


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вот полиомиелит намного страшнее ковида.
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13.04.2021 17:35 Ответить
Дожили...
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13.04.2021 19:05 Ответить
 
 