Риск распространения полиомиелита в Украине - высокий, - ЦОЗ
Оперативный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Центра общественного здоровья предупреждает о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
Отмечается, что в Украине риск распространения полиомиелита сохраняется на высоком уровне, прежде всего из-за недостаточного (83%) уровня охвата вакцинацией от этого недуга.
По сообщениям ВОЗ, в Таджикистане зафиксировали случаи острого вялого паралича у детей, инфицированных циркулирующим дериватом вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2). К тому же выявлены положительные на cVDPV2 образцы окружающей среды. ВОЗ расценивает эти случаи как чрезвычайную ситуацию 2-го уровня сложности. Чтобы гарантировать выявление любых текущих или прошлых случаев инфекции, страна активизировала мероприятия по эпиднадзору, включая создание системы эпиднадзора за полиовирусом в окружающей среде.
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