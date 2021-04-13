В отношении подсанкционных контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУ

В отношении всех контрабандистов, против которых СНБО ввел 2 апреля персональные санкции, возбуждены уголовные производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Радіо Свобода" сообщили в СБУ.

"В отношении них ранее был открыт ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами. О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что именно материалы ведомства легли в основу решений СНБО, в частности, о введении санкций против "топ-десятки контрабандистов".

"Данные ограничительные меры используются для нейтрализации угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", - отметили в СБУ.

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

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