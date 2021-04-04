Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, – указ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Соотвествующий указ №140 / 2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" был обнародован на сайте президента в воскресенье.
Как сообщает пресс-служба президента, этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.
"Глава государства, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что, по словам президента, "это первая десятка, но точно не последняя".
Глава государства также добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет.
Также, согласно решению СНБО, санкции были применены к 79 компаний.
"Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - подчеркивают в Офисе президента.
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".
Сочетание неэффективной вакцинации населения с хаотичным санкционированием создает хороший пиар-эффект и видимость САНАЦИИ или оздоровления государственной машины Украины. На наших глазах происходит энергичный процесс беспорядочной санкционации бюрократической машины (таможня, налоговая) или политической оппозиции (Медведчук как «плохая половина» ОПЗЖ), которую осуществляет Офис президента при помощи местной «инквизиции» (СНБО).
Такие оценки высказал сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Казалось бы, СНБО принимает важные решения, которые потрясают воображение украинского обществ, но ничего не происходит. Тогда, не решив одной проблемы, СНБО хватается за другую проблему, надеясь получить быстрый экономический или политический эффект, или одобрение своего электората. Но не будем забывать, что сериальное мышление присуще не только продюсерам и сценаристам, но и политикам.
Необычные решения СНБО не синхронизируются с работой Кабмина Украины, Верховной рады или судейской машины. Теперь все они, на фоне бурного СНБО, сомневаются в своих полномочиях и не знают своих политических ролей в играх Офисах президента.
Все это - хороший пример «бега на месте» или исполнения «чечетки» талантливым дуэтом Зеленского-Ермака.
С одной стороны, они пытаются САНИРОВАТЬ, оздоровить украинское общество без постановки честного диагноза и наличия протокола лечения. С другой стороны, они постоянно разыгрывают какое-то политическое шоу, где выступление важнее результата.
Офис президента Зеленского пытается превратить СНБО в продюсерский центр по производству политических представлений и спектаклей, что должно окончательно запугать украинских олигархов, запутать геополитических кураторов и вдохновить усталое от эпидемии и бедности украинское общество.
Пока в бурной деятельности Офиса президента преобладает театральные эффекты, отвлечение внимания, фокусничество и политический экспромт. Такой стиль работы долго не выдержит никакое СНБО или новая организация. В этой бурной и шумной деятельности пока не чувствуется ни существование реальной стратегии, ни политической вкуса или Большого Президентского стиля.
В период чудовищного кризиса страны трудно быть президентом Украины, который до сих пор так и не нашел своей игры, но еще труднее быть Национальным лидером, который должен иметь мужество и решимость, а не только хитрость. Он должен четко знать, что он хочет и может сделать для спасения Украины.
Санкции против граждан Украины возможны только за финансирование терроризма!
Что это за "признание контрабандистами расследованием спецслужб"?!
Разве не суд определяет, преступник или нет?!
Это очередное отделение концерта игрунов причинным местом на рояле!
