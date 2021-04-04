РУС
Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Соотвествующий указ №140 / 2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" был обнародован на сайте президента в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба президента, этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский

"Глава государства, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по словам президента, "это первая десятка, но точно не последняя".

Глава государства также добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет.

Также читайте: "Зеленский забыл наложить санкции на 5 контрабандистов из руководства "Слуги народа" - Дубинский

Также, согласно решению СНБО, санкции были применены к 79 компаний.

"Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - подчеркивают в Офисе президента.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

Также читайте: Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ

Зеленский Владимир (21568) контрабанда (2412) санкции (11758) СНБО (4462) указ (528)
Топ комментарии
+19
Но пять контрабандистов - финансовых доноров Зеленского и Слуг народа в списке почему то нет.
Совпадение?
04.04.2021 17:39 Ответить
+15
Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, – указ - Цензор.НЕТ 3969
04.04.2021 17:40 Ответить
+15
В какой ещё стране вводят против преступников санкции? Их арестовывают и садят в тюрьму!
04.04.2021 17:58 Ответить
Но пять контрабандистов - финансовых доноров Зеленского и Слуг народа в списке почему то нет.
Совпадение?
04.04.2021 17:39 Ответить
А как тогда слуги народу будут харчеваться?
04.04.2021 17:46 Ответить
Псевдосанкціі ,це лише імітація бурхливої боротьби зеленої плісняви з контрабасом !!!Циркова вистава зеленого балагана триває !!!)))
04.04.2021 17:57 Ответить
ДЗюрист не чув про існування Кримінального та Процесуального кодексів...
04.04.2021 18:09 Ответить
Які кодекси ,в країні, де відсутнє правосуддя ,як таке !!!)))
04.04.2021 18:10 Ответить
Экономика должна быть экономной (с)
04.04.2021 17:52 Ответить
канешна совпадение ))))...а Вы подумали о предвзятом отношении этих честнейших со времен сотворения мира? э-эх... как нехорошо! ))))
04.04.2021 17:52 Ответить
Подивимось трохи ще , - до чого може привести борьба з вітряними мєльніцамі .
04.04.2021 18:09 Ответить
В какой ещё стране вводят против преступников санкции? Их арестовывают и садят в тюрьму!
04.04.2021 17:58 Ответить
В Україні нема державної влади ,зелена пліснява ,це лише імітація державної влади !!!)))
04.04.2021 18:09 Ответить
хахаха, сорри, но почитайте за Аль Капоне.
это не Вася с раена, укравший мешок сахара. Та же Беня - так даст адвокатам шо и ВС обосрется. там же мона затягивать и всячески ... как там, ...... ну, когда ...... ну типо как там ... короче аппелировать и саботировать
04.04.2021 18:09 Ответить
Они не являются преступниками, стараниями ВР контрабанда не уголовное преступление, именно по этому и делается через задницу путём санкций, Данилов сказал, что только готовятся изменения в законы отменяющие эту привилегию
04.04.2021 18:19 Ответить
Тобі ж сказали, що це перша десятка! Будуть ще інші. Чекай, може і тебе зачепить!
04.04.2021 18:54 Ответить
Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, – указ - Цензор.НЕТ 3969
04.04.2021 17:40 Ответить
Только после липецкой фабрики Порошенко
04.04.2021 18:21 Ответить
А що з "ліпецкой фабрікою", працює, закрита, під арештом? А Бубин бізес?
04.04.2021 18:32 Ответить
Что то я в декларации зеленского не вижу росийского кинобизнеса, может через долю в других компаниях - не знаю. А липецкая фабрика - напрямую принадлежит Порошенко, все 7 лет продать не может ...
04.04.2021 18:45 Ответить
да Порох уже 2 года не президент, все успокоится не можете
05.04.2021 09:34 Ответить
Отберите уже кто-нибудь у этого великовозрастного дитяти игрушку СНБО и позовите взрослых. Позорище ведь.
04.04.2021 17:44 Ответить
Що, страшно стало? За себе? чи за годувальника?
04.04.2021 18:56 Ответить
Стыдно за страну. И за вас, дебилов, стыдно. Это же нужно было привести к власти такого тупого шута. Но тебе этого никогда не понять.
04.04.2021 20:19 Ответить
Да что ты говоришь? Не путай стану и и выбранное вами это. Мне стыдно именно за это. И это вот наркотическое тупое чмо выбрали именно вы. Смачного. И заметь, это не Фотошоп.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 2094
04.04.2021 23:46 Ответить
Ти на себе дивився з боку ну, наприклад, випившого? Я не виключаю, що це можливо, але твій "компромат" далеко не президентського періоду. Так, що нічого це не означає для нормальних людей. І все-таки: ти чьих холоп будешь?
05.04.2021 00:09 Ответить
Врешь. Это фото с его рабочей поездки. Там фейсы его холуев выглядывают. Можно еще картинок подкинуть с других мероприятий. А про укуренного "бомбиста" -- так это вообще вишенка на торте.Это какую же дурь нужно было принять, чтобы тек плющило.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 3637
05.04.2021 01:55 Ответить
И не суди всех по себе, чмо. Если ты есть чей-то холоп в услужении -- это только твои собственные проблемы. И не более того.
05.04.2021 02:02 Ответить
Зеленский и СНБО: инквизиция или продюсерский центр? - политолог 4 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b1%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8e.html#comments Комментарии: 2

Сочетание неэффективной вакцинации населения с хаотичным санкционированием создает хороший пиар-эффект и видимость САНАЦИИ или оздоровления государственной машины Украины. На наших глазах происходит энергичный процесс беспорядочной санкционации бюрократической машины (таможня, налоговая) или политической оппозиции (Медведчук как «плохая половина» ОПЗЖ), которую осуществляет Офис президента при помощи местной «инквизиции» (СНБО).
Такие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 высказал сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Казалось бы, СНБО принимает важные решения, которые потрясают воображение украинского обществ, но ничего не происходит. Тогда, не решив одной проблемы, СНБО хватается за другую проблему, надеясь получить быстрый экономический или политический эффект, или одобрение своего электората. Но не будем забывать, что сериальное мышление присуще не только продюсерам и сценаристам, но и политикам.
Необычные решения СНБО не синхронизируются с работой Кабмина Украины, Верховной рады или судейской машины. Теперь все они, на фоне бурного СНБО, сомневаются в своих полномочиях и не знают своих политических ролей в играх Офисах президента.
Все это - хороший пример «бега на месте» или исполнения «чечетки» талантливым дуэтом Зеленского-Ермака.
С одной стороны, они пытаются САНИРОВАТЬ, оздоровить украинское общество без постановки честного диагноза и наличия протокола лечения. С другой стороны, они постоянно разыгрывают какое-то политическое шоу, где выступление важнее результата.
Офис президента Зеленского пытается превратить СНБО в продюсерский центр по производству политических представлений и спектаклей, что должно окончательно запугать украинских олигархов, запутать геополитических кураторов и вдохновить усталое от эпидемии и бедности украинское общество.
Пока в бурной деятельности Офиса президента преобладает театральные эффекты, отвлечение внимания, фокусничество и политический экспромт. Такой стиль работы долго не выдержит никакое СНБО или новая организация. В этой бурной и шумной деятельности пока не чувствуется ни существование реальной стратегии, ни политической вкуса или Большого Президентского стиля.
В период чудовищного кризиса страны трудно быть президентом Украины, который до сих пор так и не нашел своей игры, но еще труднее быть Национальным лидером, который должен иметь мужество и решимость, а не только хитрость. Он должен четко знать, что он хочет и может сделать для спасения Украины.
04.04.2021 17:45 Ответить
СНБО у Зели -- это новая любимая игрошко для организации шоу. Люмпен нужно срочно отвлекать. Сериалы зомбоящика уже не справляются.
04.04.2021 17:51 Ответить
все так, но слишком много букв для характеристики этого пархатого криворогого кодла - просто пи@оры, и все!
04.04.2021 17:52 Ответить
Данилов вроде мужественный, как и Муженко.
04.04.2021 17:52 Ответить
Сметанний омлет , це не круті яйця !!!)))
04.04.2021 17:59 Ответить
так тут, хотя нет, Даниленко говорила шо Данилов с Луганщины и ему отобрали родину, малую, так шо ненавидит орков поболее чем вы или там например Гриценко
так шо мужественный и крепкий мужик. хотя я х.з. че его назначили туда, так шо есть варианты
04.04.2021 18:05 Ответить
Нагадати як воно раніше співало і орков ненавидело?
04.04.2021 19:02 Ответить
так, ссылку пжлст, но просто потому шо я на нее подписан и люблю ее ролики, без ообид - она и говорит шо работала на пятом, ну и шо? шо такого то шо человек ненавидит ложь? про Мертведчука - шо она неправильно говорит то? или про то шо ненавидит олигархов и так далее.
умная и блин - бабла мало имеет, хотя при такой внешности, извини, но я мужик и был бы олигархом, не за ПАП-а грю, но поделился бы за... ну, как бы
04.04.2021 19:07 Ответить
Вже в Катарі підписав чи раніше, на борту літака?
04.04.2021 17:52 Ответить
та оно пере вылетом там что-то наподписывало (пока Ленка баул собирала)... сам не помнит шо... но зато теперь еще пару тройку дней можно этот задел выдавать как свежесделанное )))
04.04.2021 17:55 Ответить
Дополнение в Уголовный Кодекс Украины для граждан Украины: санкции от 15 суток до пожизненных.
- Пойми, студент, сейчас к людя́м надо помя́гше… А на вопросы смотреть ши́рше. Вот ты думаешь, это мне дали пятнадцать суток? М? Это НАМ дали пятнадцать суток. А для чего? Чтобы ты вёл среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой! Ну ладно, давай, бухти мне, как космические корабли бороздят… (зевает) Большой театр. А я посплю.
04.04.2021 17:55 Ответить
Злочинці мают сидіти в буцегарні ,а не жирувати під псевдосанкціями !!!)))
04.04.2021 17:55 Ответить
Спешите видеть новое представление от вислюка катарского/оманского(выбрать по вкусу).
04.04.2021 17:58 Ответить
А від еміратського відосіки будут ???))))
04.04.2021 18:00 Ответить
Завтра. С названием "Как сдать вагнеровцев". Режиссер - Bellingcat, в главной роли - вислюк эмиратский.
04.04.2021 18:04 Ответить
а где гереги с эпицентрами?
04.04.2021 18:01 Ответить
Похищенный из Кишинева украинский судья Чаус нашелся в Румынии...Подробностей по нет
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 220
04.04.2021 18:02 Ответить
В Израиле сказали, что за Шухевича ответишь, пришлось сбрить пейсы и лететь в Катар. Ростов то не резиновый.
04.04.2021 18:02 Ответить
за Шухевича элементарно подается вна суд, где понятно будет шо
а. даже если и служил в войсках антисралинской коалиции, то правильно
б. его семья спасала вроде иудеев
в. а кого блин волнует то шо на территории своей оккупированной совком страны кто-то мочился с совковой падалью?
г. пусть подают хоть в лигу Спортлото, поржем хотя бы.
04.04.2021 19:12 Ответить
А по козлостану і перекиданню орди до кордону з Україною вони з РНБО, значить, нічого не вирішили? Чи там якась хитра і загадкова стратегія і нам, "хазяєвам Слуг" знати необов'язково?
04.04.2021 18:23 Ответить
Питання зникає в процесі заглядання в очко )(уйла !!!)))
04.04.2021 18:34 Ответить
согласно Указа Клоуна I, уголовная ответсвенность за незаконное перемещение предметов вне зоны пограничного контроля (контрабанда ст. 201 КК, ст. 483 МК) отменяется и заменяется на персональные санкции путем блокирования денежных, имущественных и прочих активов

- завтра должны перебросить партию кокаина из Колумбии )))
04.04.2021 18:32 Ответить
Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, - указ:
Я извещаю вас, с текущего момента -- женой моею стала ваша дочка Вента! (с)
04.04.2021 18:33 Ответить
УК против контрабандистов не работает?) Ето гребаный стыд!
04.04.2021 18:58 Ответить
Что за очередная клоунада?!
Санкции против граждан Украины возможны только за финансирование терроризма!
Что это за "признание контрабандистами расследованием спецслужб"?!
Разве не суд определяет, преступник или нет?!
Это очередное отделение концерта игрунов причинным местом на рояле!
04.04.2021 20:27 Ответить
вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц,

Они что теперь не могут пользоваться своим жильем??
Будут спать на вокзале??
Или в ресторане у Коли-Котлеты??Т
04.04.2021 20:31 Ответить
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 5210
04.04.2021 20:35 Ответить
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 1826
04.04.2021 20:50 Ответить
какая пидступная анти-канхветная зрада.
05.04.2021 03:52 Ответить
Признать КОНТРАБАНДИСТОМ, может только суд, и там не санкции, а тюрьма. СНБО, даешь санкции против угонщиков, разбойников, насильников, взяточников.... Бред.
05.04.2021 09:58 Ответить
 
 