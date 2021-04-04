Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, що передбачає запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Відповідний указ №140/2021 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 квітня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" було оприлюднено на сайті президента в неділю.

Як повідомляє пресслужба президента, цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки щодо десяти фізичних осіб.

"Глава держави, розповідаючи про рішення РНБО у своєму відеозверненні, зазначав, що вперше в історії України запроваджуються персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО можна назвати першою десяткою української контрабанди", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, за словами президента, "це перша десятка, але точно не остання".

Глава держави також додав, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, які недоотримав державний бюджет.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції було застосовано до 79 компаній.

"Кабінет Міністрів разом із СБУ та Національним банком України мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності зазначених обмежувальних заходів. Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - підкреслюють в Офісі президента.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком та Олександром Єрімічуком. Проти цих громадян також було застосовано персональні санкції "за контрабандизм".

