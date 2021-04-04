Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ
Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, що передбачає запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
Відповідний указ №140/2021 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 квітня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" було оприлюднено на сайті президента в неділю.
Як повідомляє пресслужба президента, цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки щодо десяти фізичних осіб.
"Глава держави, розповідаючи про рішення РНБО у своєму відеозверненні, зазначав, що вперше в історії України запроваджуються персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО можна назвати першою десяткою української контрабанди", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що, за словами президента, "це перша десятка, але точно не остання".
Глава держави також додав, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, які недоотримав державний бюджет.
Також, згідно з рішенням РНБО, санкції було застосовано до 79 компаній.
"Кабінет Міністрів разом із СБУ та Національним банком України мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності зазначених обмежувальних заходів. Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - підкреслюють в Офісі президента.
Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.
Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком та Олександром Єрімічуком. Проти цих громадян також було застосовано персональні санкції "за контрабандизм".
Сочетание неэффективной вакцинации населения с хаотичным санкционированием создает хороший пиар-эффект и видимость САНАЦИИ или оздоровления государственной машины Украины. На наших глазах происходит энергичный процесс беспорядочной санкционации бюрократической машины (таможня, налоговая) или политической оппозиции (Медведчук как «плохая половина» ОПЗЖ), которую осуществляет Офис президента при помощи местной «инквизиции» (СНБО).
Такие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 высказал сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Казалось бы, СНБО принимает важные решения, которые потрясают воображение украинского обществ, но ничего не происходит. Тогда, не решив одной проблемы, СНБО хватается за другую проблему, надеясь получить быстрый экономический или политический эффект, или одобрение своего электората. Но не будем забывать, что сериальное мышление присуще не только продюсерам и сценаристам, но и политикам.
Необычные решения СНБО не синхронизируются с работой Кабмина Украины, Верховной рады или судейской машины. Теперь все они, на фоне бурного СНБО, сомневаются в своих полномочиях и не знают своих политических ролей в играх Офисах президента.
Все это - хороший пример «бега на месте» или исполнения «чечетки» талантливым дуэтом Зеленского-Ермака.
С одной стороны, они пытаются САНИРОВАТЬ, оздоровить украинское общество без постановки честного диагноза и наличия протокола лечения. С другой стороны, они постоянно разыгрывают какое-то политическое шоу, где выступление важнее результата.
Офис президента Зеленского пытается превратить СНБО в продюсерский центр по производству политических представлений и спектаклей, что должно окончательно запугать украинских олигархов, запутать геополитических кураторов и вдохновить усталое от эпидемии и бедности украинское общество.
Пока в бурной деятельности Офиса президента преобладает театральные эффекты, отвлечение внимания, фокусничество и политический экспромт. Такой стиль работы долго не выдержит никакое СНБО или новая организация. В этой бурной и шумной деятельности пока не чувствуется ни существование реальной стратегии, ни политической вкуса или Большого Президентского стиля.
В период чудовищного кризиса страны трудно быть президентом Украины, который до сих пор так и не нашел своей игры, но еще труднее быть Национальным лидером, который должен иметь мужество и решимость, а не только хитрость. Он должен четко знать, что он хочет и может сделать для спасения Украины.
