УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
8 229 56

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, що передбачає запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Відповідний указ №140/2021 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 квітня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" було оприлюднено на сайті президента в неділю.

Як повідомляє пресслужба президента, цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки щодо десяти фізичних осіб.

Читайте також: Проти "топових" контрабандистів України введено персональні санкції, - Зеленський

"Глава держави, розповідаючи про рішення РНБО у своєму відеозверненні, зазначав, що вперше в історії України запроваджуються персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО можна назвати першою десяткою української контрабанди", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, за словами президента, "це перша десятка, але точно не остання".

Глава держави також додав, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, які недоотримав державний бюджет.

Читайте також: "Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва "Слуги народу", - Дубінський

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції було застосовано до 79 компаній.

"Кабінет Міністрів разом із СБУ та Національним банком України мають забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності зазначених обмежувальних заходів. Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - підкреслюють в Офісі президента.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком та Олександром Єрімічуком. Проти цих громадян також було застосовано персональні санкції "за контрабандизм".

Читайте також: Став відомий список тих, чиї імена розглядалися, але не потрапили в топ 10 контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25104) контрабанда (1830) санкції (12561) РНБО (2325) наказ (445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Но пять контрабандистов - финансовых доноров Зеленского и Слуг народа в списке почему то нет.
Совпадение?
показати весь коментар
04.04.2021 17:39 Відповісти
+15
Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, – указ - Цензор.НЕТ 3969
показати весь коментар
04.04.2021 17:40 Відповісти
+15
В какой ещё стране вводят против преступников санкции? Их арестовывают и садят в тюрьму!
показати весь коментар
04.04.2021 17:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но пять контрабандистов - финансовых доноров Зеленского и Слуг народа в списке почему то нет.
Совпадение?
показати весь коментар
04.04.2021 17:39 Відповісти
А как тогда слуги народу будут харчеваться?
показати весь коментар
04.04.2021 17:46 Відповісти
Псевдосанкціі ,це лише імітація бурхливої боротьби зеленої плісняви з контрабасом !!!Циркова вистава зеленого балагана триває !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 17:57 Відповісти
ДЗюрист не чув про існування Кримінального та Процесуального кодексів...
показати весь коментар
04.04.2021 18:09 Відповісти
Які кодекси ,в країні, де відсутнє правосуддя ,як таке !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 18:10 Відповісти
Экономика должна быть экономной (с)
показати весь коментар
04.04.2021 17:52 Відповісти
канешна совпадение ))))...а Вы подумали о предвзятом отношении этих честнейших со времен сотворения мира? э-эх... как нехорошо! ))))
показати весь коментар
04.04.2021 17:52 Відповісти
Подивимось трохи ще , - до чого може привести борьба з вітряними мєльніцамі .
показати весь коментар
04.04.2021 18:09 Відповісти
В какой ещё стране вводят против преступников санкции? Их арестовывают и садят в тюрьму!
показати весь коментар
04.04.2021 17:58 Відповісти
В Україні нема державної влади ,зелена пліснява ,це лише імітація державної влади !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 18:09 Відповісти
хахаха, сорри, но почитайте за Аль Капоне.
это не Вася с раена, укравший мешок сахара. Та же Беня - так даст адвокатам шо и ВС обосрется. там же мона затягивать и всячески ... как там, ...... ну, когда ...... ну типо как там ... короче аппелировать и саботировать
показати весь коментар
04.04.2021 18:09 Відповісти
Они не являются преступниками, стараниями ВР контрабанда не уголовное преступление, именно по этому и делается через задницу путём санкций, Данилов сказал, что только готовятся изменения в законы отменяющие эту привилегию
показати весь коментар
04.04.2021 18:19 Відповісти
Тобі ж сказали, що це перша десятка! Будуть ще інші. Чекай, може і тебе зачепить!
показати весь коментар
04.04.2021 18:54 Відповісти
Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, – указ - Цензор.НЕТ 3969
показати весь коментар
04.04.2021 17:40 Відповісти
Только после липецкой фабрики Порошенко
показати весь коментар
04.04.2021 18:21 Відповісти
А що з "ліпецкой фабрікою", працює, закрита, під арештом? А Бубин бізес?
показати весь коментар
04.04.2021 18:32 Відповісти
Что то я в декларации зеленского не вижу росийского кинобизнеса, может через долю в других компаниях - не знаю. А липецкая фабрика - напрямую принадлежит Порошенко, все 7 лет продать не может ...
показати весь коментар
04.04.2021 18:45 Відповісти
да Порох уже 2 года не президент, все успокоится не можете
показати весь коментар
05.04.2021 09:34 Відповісти
Отберите уже кто-нибудь у этого великовозрастного дитяти игрушку СНБО и позовите взрослых. Позорище ведь.
показати весь коментар
04.04.2021 17:44 Відповісти
Що, страшно стало? За себе? чи за годувальника?
показати весь коментар
04.04.2021 18:56 Відповісти
Стыдно за страну. И за вас, дебилов, стыдно. Это же нужно было привести к власти такого тупого шута. Но тебе этого никогда не понять.
показати весь коментар
04.04.2021 20:19 Відповісти
Да что ты говоришь? Не путай стану и и выбранное вами это. Мне стыдно именно за это. И это вот наркотическое тупое чмо выбрали именно вы. Смачного. И заметь, это не Фотошоп.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 2094
показати весь коментар
04.04.2021 23:46 Відповісти
Ти на себе дивився з боку ну, наприклад, випившого? Я не виключаю, що це можливо, але твій "компромат" далеко не президентського періоду. Так, що нічого це не означає для нормальних людей. І все-таки: ти чьих холоп будешь?
показати весь коментар
05.04.2021 00:09 Відповісти
Врешь. Это фото с его рабочей поездки. Там фейсы его холуев выглядывают. Можно еще картинок подкинуть с других мероприятий. А про укуренного "бомбиста" -- так это вообще вишенка на торте.Это какую же дурь нужно было принять, чтобы тек плющило.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 3637
показати весь коментар
05.04.2021 01:55 Відповісти
И не суди всех по себе, чмо. Если ты есть чей-то холоп в услужении -- это только твои собственные проблемы. И не более того.
показати весь коментар
05.04.2021 02:02 Відповісти
Зеленский и СНБО: инквизиция или продюсерский центр? - политолог 4 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b1%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8e.html#comments Комментарии: 2

Сочетание неэффективной вакцинации населения с хаотичным санкционированием создает хороший пиар-эффект и видимость САНАЦИИ или оздоровления государственной машины Украины. На наших глазах происходит энергичный процесс беспорядочной санкционации бюрократической машины (таможня, налоговая) или политической оппозиции (Медведчук как «плохая половина» ОПЗЖ), которую осуществляет Офис президента при помощи местной «инквизиции» (СНБО).
Такие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 высказал сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Казалось бы, СНБО принимает важные решения, которые потрясают воображение украинского обществ, но ничего не происходит. Тогда, не решив одной проблемы, СНБО хватается за другую проблему, надеясь получить быстрый экономический или политический эффект, или одобрение своего электората. Но не будем забывать, что сериальное мышление присуще не только продюсерам и сценаристам, но и политикам.
Необычные решения СНБО не синхронизируются с работой Кабмина Украины, Верховной рады или судейской машины. Теперь все они, на фоне бурного СНБО, сомневаются в своих полномочиях и не знают своих политических ролей в играх Офисах президента.
Все это - хороший пример «бега на месте» или исполнения «чечетки» талантливым дуэтом Зеленского-Ермака.
С одной стороны, они пытаются САНИРОВАТЬ, оздоровить украинское общество без постановки честного диагноза и наличия протокола лечения. С другой стороны, они постоянно разыгрывают какое-то политическое шоу, где выступление важнее результата.
Офис президента Зеленского пытается превратить СНБО в продюсерский центр по производству политических представлений и спектаклей, что должно окончательно запугать украинских олигархов, запутать геополитических кураторов и вдохновить усталое от эпидемии и бедности украинское общество.
Пока в бурной деятельности Офиса президента преобладает театральные эффекты, отвлечение внимания, фокусничество и политический экспромт. Такой стиль работы долго не выдержит никакое СНБО или новая организация. В этой бурной и шумной деятельности пока не чувствуется ни существование реальной стратегии, ни политической вкуса или Большого Президентского стиля.
В период чудовищного кризиса страны трудно быть президентом Украины, который до сих пор так и не нашел своей игры, но еще труднее быть Национальным лидером, который должен иметь мужество и решимость, а не только хитрость. Он должен четко знать, что он хочет и может сделать для спасения Украины.
показати весь коментар
04.04.2021 17:45 Відповісти
СНБО у Зели -- это новая любимая игрошко для организации шоу. Люмпен нужно срочно отвлекать. Сериалы зомбоящика уже не справляются.
показати весь коментар
04.04.2021 17:51 Відповісти
все так, но слишком много букв для характеристики этого пархатого криворогого кодла - просто пи@оры, и все!
показати весь коментар
04.04.2021 17:52 Відповісти
Данилов вроде мужественный, как и Муженко.
показати весь коментар
04.04.2021 17:52 Відповісти
Сметанний омлет , це не круті яйця !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 17:59 Відповісти
так тут, хотя нет, Даниленко говорила шо Данилов с Луганщины и ему отобрали родину, малую, так шо ненавидит орков поболее чем вы или там например Гриценко
так шо мужественный и крепкий мужик. хотя я х.з. че его назначили туда, так шо есть варианты
показати весь коментар
04.04.2021 18:05 Відповісти
Нагадати як воно раніше співало і орков ненавидело?
показати весь коментар
04.04.2021 19:02 Відповісти
так, ссылку пжлст, но просто потому шо я на нее подписан и люблю ее ролики, без ообид - она и говорит шо работала на пятом, ну и шо? шо такого то шо человек ненавидит ложь? про Мертведчука - шо она неправильно говорит то? или про то шо ненавидит олигархов и так далее.
умная и блин - бабла мало имеет, хотя при такой внешности, извини, но я мужик и был бы олигархом, не за ПАП-а грю, но поделился бы за... ну, как бы
показати весь коментар
04.04.2021 19:07 Відповісти
Вже в Катарі підписав чи раніше, на борту літака?
показати весь коментар
04.04.2021 17:52 Відповісти
та оно пере вылетом там что-то наподписывало (пока Ленка баул собирала)... сам не помнит шо... но зато теперь еще пару тройку дней можно этот задел выдавать как свежесделанное )))
показати весь коментар
04.04.2021 17:55 Відповісти
Дополнение в Уголовный Кодекс Украины для граждан Украины: санкции от 15 суток до пожизненных.
- Пойми, студент, сейчас к людя́м надо помя́гше… А на вопросы смотреть ши́рше. Вот ты думаешь, это мне дали пятнадцать суток? М? Это НАМ дали пятнадцать суток. А для чего? Чтобы ты вёл среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой! Ну ладно, давай, бухти мне, как космические корабли бороздят… (зевает) Большой театр. А я посплю.
показати весь коментар
04.04.2021 17:55 Відповісти
Злочинці мают сидіти в буцегарні ,а не жирувати під псевдосанкціями !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 17:55 Відповісти
Спешите видеть новое представление от вислюка катарского/оманского(выбрать по вкусу).
показати весь коментар
04.04.2021 17:58 Відповісти
А від еміратського відосіки будут ???))))
показати весь коментар
04.04.2021 18:00 Відповісти
Завтра. С названием "Как сдать вагнеровцев". Режиссер - Bellingcat, в главной роли - вислюк эмиратский.
показати весь коментар
04.04.2021 18:04 Відповісти
а где гереги с эпицентрами?
показати весь коментар
04.04.2021 18:01 Відповісти
Похищенный из Кишинева украинский судья Чаус нашелся в Румынии...Подробностей по нет
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 220
показати весь коментар
04.04.2021 18:02 Відповісти
В Израиле сказали, что за Шухевича ответишь, пришлось сбрить пейсы и лететь в Катар. Ростов то не резиновый.
показати весь коментар
04.04.2021 18:02 Відповісти
за Шухевича элементарно подается вна суд, где понятно будет шо
а. даже если и служил в войсках антисралинской коалиции, то правильно
б. его семья спасала вроде иудеев
в. а кого блин волнует то шо на территории своей оккупированной совком страны кто-то мочился с совковой падалью?
г. пусть подают хоть в лигу Спортлото, поржем хотя бы.
показати весь коментар
04.04.2021 19:12 Відповісти
А по козлостану і перекиданню орди до кордону з Україною вони з РНБО, значить, нічого не вирішили? Чи там якась хитра і загадкова стратегія і нам, "хазяєвам Слуг" знати необов'язково?
показати весь коментар
04.04.2021 18:23 Відповісти
Питання зникає в процесі заглядання в очко )(уйла !!!)))
показати весь коментар
04.04.2021 18:34 Відповісти
согласно Указа Клоуна I, уголовная ответсвенность за незаконное перемещение предметов вне зоны пограничного контроля (контрабанда ст. 201 КК, ст. 483 МК) отменяется и заменяется на персональные санкции путем блокирования денежных, имущественных и прочих активов

- завтра должны перебросить партию кокаина из Колумбии )))
показати весь коментар
04.04.2021 18:32 Відповісти
Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, - указ:
Я извещаю вас, с текущего момента -- женой моею стала ваша дочка Вента! (с)
показати весь коментар
04.04.2021 18:33 Відповісти
УК против контрабандистов не работает?) Ето гребаный стыд!
показати весь коментар
04.04.2021 18:58 Відповісти
Что за очередная клоунада?!
Санкции против граждан Украины возможны только за финансирование терроризма!
Что это за "признание контрабандистами расследованием спецслужб"?!
Разве не суд определяет, преступник или нет?!
Это очередное отделение концерта игрунов причинным местом на рояле!
показати весь коментар
04.04.2021 20:27 Відповісти
вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц,

Они что теперь не могут пользоваться своим жильем??
Будут спать на вокзале??
Или в ресторане у Коли-Котлеты??Т
показати весь коментар
04.04.2021 20:31 Відповісти
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 5210
показати весь коментар
04.04.2021 20:35 Відповісти
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, - указ - Цензор.НЕТ 1826
показати весь коментар
04.04.2021 20:50 Відповісти
какая пидступная анти-канхветная зрада.
показати весь коментар
05.04.2021 03:52 Відповісти
Признать КОНТРАБАНДИСТОМ, может только суд, и там не санкции, а тюрьма. СНБО, даешь санкции против угонщиков, разбойников, насильников, взяточников.... Бред.
показати весь коментар
05.04.2021 09:58 Відповісти
 
 