Россия перебросила в Воронеж 4 ракетных комплекса "Искандер". ФОТО

Россия перебросила из Курска в Воронеж 4 оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер", якобы для участия в параде Победы.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" общевойсковой армии Западного военного округа прибыли из Курска в город воинской славы Воронеж для подготовки к параду в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Состав из четырех пускозаряжающих и стартовых машин ОТРК "Искандер" из Курска в Воронеж был доставлен железнодорожным транспортом.

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