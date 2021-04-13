Россия перебросила в Воронеж 4 ракетных комплекса "Искандер". ФОТО
Россия перебросила из Курска в Воронеж 4 оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер", якобы для участия в параде Победы.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" общевойсковой армии Западного военного округа прибыли из Курска в город воинской славы Воронеж для подготовки к параду в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Состав из четырех пускозаряжающих и стартовых машин ОТРК "Искандер" из Курска в Воронеж был доставлен железнодорожным транспортом.
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24.03.2020 (12:27) Ракетный комплекс «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО впервые покажут на параде Победы в Воронеже
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и фото из этой новости...
ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника при помощи баллистических и крылатых ракет. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.
нам реально помогут американцы
Когда и чем они нам помогли? Только мутный трамп минимально оружия прислал. А когда был трус Обама с Байденом, чем они нам помогли? Ну чем? Всем чем угодно, кроме летального оружия. Уповать на Байдена, это как несчастной жертве, уповать на то, что за нее впряжется его лучший друг и возьмет кучу его проблем на себя. Так не бывает, чужие проблемы никому не нужны.