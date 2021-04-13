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Росія перекинула у Воронеж 4 ракетні комплекси "Іскандер". ФОТО
Росія перекинула з Курська до Воронежа 4 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", нібито для участі в параді Перемоги.
Про це повідомило Міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК ) "Іскандер" загальновійськової армії Західного військового округу прибули з Курська в місто військової слави Воронеж для підготовки до параду в ознаменування 76-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - сказано в повідомленні.
Состав із чотирьох пускозаряджаючих і стартових машин ОТРК "Іскандер" з Курська до Воронежа був доставлений залізничним транспортом.
Топ коментарі
+51 olele
показати весь коментар13.04.2021 18:09 Відповісти Посилання
+39 Серый Вовк
показати весь коментар13.04.2021 18:13 Відповісти Посилання
+34 AbOriginal_UA
показати весь коментар13.04.2021 18:14 Відповісти Посилання
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24.03.2020 (12:27) Ракетный комплекс «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО впервые покажут на параде Победы в Воронеже
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и фото из этой новости...
ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника при помощи баллистических и крылатых ракет. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.
нам реально помогут американцы
Когда и чем они нам помогли? Только мутный трамп минимально оружия прислал. А когда был трус Обама с Байденом, чем они нам помогли? Ну чем? Всем чем угодно, кроме летального оружия. Уповать на Байдена, это как несчастной жертве, уповать на то, что за нее впряжется его лучший друг и возьмет кучу его проблем на себя. Так не бывает, чужие проблемы никому не нужны.