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Новини Агресія Росії проти України
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Росія перекинула у Воронеж 4 ракетні комплекси "Іскандер". ФОТО

Росія перекинула з Курська до Воронежа 4 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", нібито для участі в параді Перемоги.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Росія перекинула у Воронеж 4 ракетні комплекси Іскандер 01

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"Розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК ) "Іскандер" загальновійськової армії Західного військового округу прибули з Курська в місто військової слави Воронеж для підготовки до параду в ознаменування 76-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - сказано в повідомленні.

Состав із чотирьох пускозаряджаючих і стартових машин ОТРК "Іскандер" з Курська до Воронежа був доставлений залізничним транспортом.

Автор: 

армія рф (17784) ракети (4066) Міноборони рф (715)


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Топ коментарі
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https://mobile.twitter.com/baraban088

https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1381965744628400133 1 ч

Бггг...это писдец, подсрачник ***** от Байдана))

США отказались от покупки российских двигателей РД-180 и РД-181 для своих ракет.

Теперь "Роскосмос" стоит на грани банкротства, заявили в ведомстве.

И кто мог подумать только, с чего это вдруг США хлопнули дверью, непонятно?
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13.04.2021 18:09 Відповісти
+39
Это те шо стреляя по Азербайджану попадали почти по Еревану ?
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13.04.2021 18:13 Відповісти
+34
Услышав слово "Байрактар" кацапские "Искандеры" сами заводятся и рвут когти в закрытый бокс !
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13.04.2021 18:14 Відповісти
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Там в комплекте машины 2 ракеты-это и есть пускозаряжающая.... транспортнозаряжающаа с брезентовым покрытием ( перевозит 2 ракеты и имеет кран для загрузки)
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14.04.2021 00:33 Відповісти
это просто пусковая установка без всяких -заряжающая. что такое тзм я знаю с 18 лет
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14.04.2021 02:07 Відповісти
Кремлевская моль не решилась пальнуть Искандерами по Воронежу для провокации типа "Майнильской" в Финляндии в 1939 г. Ибо щас можно легко запуски проследить... Поступили "мудрее" - Искандеры прибыли в Воронеж своим ходом ... И день "ч" походу определен - "пабедобесие" на 9 мая... Кремлевской моли что дома в Москве взрывать, что парочку Искандеров в Воронеже рвануть...
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13.04.2021 21:39 Відповісти
Подставляют Воронеж? Скапливаются в кучу?
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13.04.2021 21:42 Відповісти
Какая провокация? Обыкновенный шантаж...
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13.04.2021 21:44 Відповісти
"Искандеры"? Это только шантаж, но он то же неприятный и придется жить под этим прицелом. А реальная борьба будет идти на линии фронта с ОРДЛО. Вот тут надо укреплять нашу снайперскую борьбу. Придется совершенствовать снайперскую тактику системы, делать их мощнее. И с помощью спецов из НАТО и их технологий, так же дронов Турции и Израиля, где уже продвинулись далеко. Вся борьба там, уничтожать рашенских снайперов что бы им не было повадно даже приближаться к линии фронта.
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13.04.2021 21:39 Відповісти
кацапы молодцы, стараются
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13.04.2021 21:44 Відповісти
каждый кацап молодец, когда он "двухсотый", а старается он или нет, это уже не важно
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13.04.2021 21:50 Відповісти
Московія Расєя як держава це ракова пухлина на тілі Землі
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14.04.2021 00:05 Відповісти
Росія перекинула у Воронеж 4 ракетні комплекси "Іскандер" - Цензор.НЕТ 2851
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14.04.2021 00:07 Відповісти
Росія перекинула у Воронеж 4 ракетні комплекси "Іскандер" - Цензор.НЕТ 4342
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14.04.2021 00:10 Відповісти
Гы:
24.03.2020 (12:27) Ракетный комплекс «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО впервые покажут на параде Победы в Воронеже

--------
и фото из этой новости...
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14.04.2021 07:01 Відповісти
Горожане смогут увидеть комплекс в составе семи боевых машин.
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14.04.2021 07:09 Відповісти
Справочно:
ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника при помощи баллистических и крылатых ракет. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.
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14.04.2021 07:10 Відповісти
Корм для беспилотников.
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14.04.2021 08:14 Відповісти
Искандеры смеются над воронежем,потому что понимают,что разрушать уже нечего?
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14.04.2021 11:11 Відповісти
тільки не уточнюють де той парад хочуть влаштувати..
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14.04.2021 14:30 Відповісти
Опять никакой маскировки, все демонстративно, похоже на понт берут клоуна и наших западных "друзей". Так что основная битва будет на нормандском сходняке, гед пуйло вместе с еврошлюхами постараются нагнуть бубочку и Украину. При этом пархатый клоун вообще ничего не делает для тго чтобы хоть как-то укрепить наши переговорные позиции (не говоря уже о войне) - нет ни мобилизации, ни пересмотра бюджета, срочных закупок топлива и боеприпасов, сборов терробороны и т.д. Такое впечатление что клоун уже на все согласился и решил, что зачем тратить бабло на армию, когда их можно украсть, ну или поверил в то, что в случае вторжения нам реально помогут американцы.
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14.04.2021 15:20 Відповісти
В ИндоПэриджане они не взорвались потому что Искандер Македонский является отцом этой нации по Низами(12в.).Ну а здесь Украина-ЮхуЭрЯна-Сна Мужа сторона тоже супердревность. Древний Мир Превыше всего!
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14.04.2021 15:57 Відповісти
нам реально помогут американцы

Когда и чем они нам помогли? Только мутный трамп минимально оружия прислал. А когда был трус Обама с Байденом, чем они нам помогли? Ну чем? Всем чем угодно, кроме летального оружия. Уповать на Байдена, это как несчастной жертве, уповать на то, что за нее впряжется его лучший друг и возьмет кучу его проблем на себя. Так не бывает, чужие проблемы никому не нужны.
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14.04.2021 16:02 Відповісти
ВОт это все можно почитать на Эхо Москвы и подобных якобы либреальных росс СМИ, особенно за то Байден якобы тряпка а Тармп мужик. Правда хозяин Эхо Москвы - Газпром. А кто твой хозяин. Только не говори, что Приогожин не поверю.
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14.04.2021 16:20 Відповісти
К счастью, я независимый. У меня есть два глаза и два уха, рассуждаю по существу. Читать всякую похабщину с домена ru, вообще считаю дело опасным для ума. Раз уж заговорили о хозяевах, стало быть, ты своего мнения не имеешь, а будешь просовывать чужую идеологию или мнение.
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14.04.2021 16:33 Відповісти
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