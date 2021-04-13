Росія перекинула у Воронеж 4 ракетні комплекси "Іскандер". ФОТО

Росія перекинула з Курська до Воронежа 4 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", нібито для участі в параді Перемоги.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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"Розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК ) "Іскандер" загальновійськової армії Західного військового округу прибули з Курська в місто військової слави Воронеж для підготовки до параду в ознаменування 76-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - сказано в повідомленні.

Состав із чотирьох пускозаряджаючих і стартових машин ОТРК "Іскандер" з Курська до Воронежа був доставлений залізничним транспортом.