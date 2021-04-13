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Новости Видео Агрессия России против Украины
27 652 96

Россия направила в Черное море 15 военных кораблей. ВИДЕО

Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии (КФл) РФ направляются из Каспийского в Черное море "на учения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на информацию Южного военного округа РФ.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении округа.

"На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов", - сообщили в ЮВО.

Там также добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Россия должна прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной

Российские военные заявили, что в рамках проводимой в ВС РФ контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

В сообщении ЮВО говорится, что по приказу командующего войсками округа Александра Дворникова "для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии".

Также читайте: Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

армия РФ (19620) корабль (2046) россия (96107) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+45
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3654
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13.04.2021 14:41 Ответить
+25
Усю рухлядь тягнуть.
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13.04.2021 14:36 Ответить
+23
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda

Нападати зараз не можна - бо тоді точно зупинять Північний потік, але можна кошмарити Україну своїм металоломом та гарматним м"ясом на її кордонах.
Путін зараз дійсно не знає що йому робити - бо він не знає, чого йому слід очікувати від Зеленського - той бо сам цього не знає.
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13.04.2021 14:54 Ответить
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Весенняя компания 2021 года Российско-Украинской войны
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3030552660596794&id=100009262688506
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13.04.2021 14:34 Ответить
пост от раша СМИ. Не читать. "украинцы сдадутся, ВСУ развалены и прочая информац. ху..ня"
Если в 2014 вообще без армии не взяли нас, то теперь если начнут, мы закончим под масквой и разделением бензоколонки на 10-15 стран
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13.04.2021 15:08 Ответить
російський генштаб планує морський десант, але опасається протикорабельних комплексів, тому буде штурмувати узбережжя малими десантними катерами під прикриттям авіації та артилерійських катерів. Всі загинуть ще не допливши до берега.
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13.04.2021 19:50 Ответить
дай-то Бог , а если доплывут !?
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13.04.2021 21:26 Ответить
Міна.. пдм1м ..їм в допомогу....нехай щастить
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13.04.2021 21:29 Ответить
приказ по войскам - держаться *** !!! вопрос - накуя !? у нас своя территория и мы можем маневрировать и т.д... а держаться , зарыться в землю и отстреливаться до последнего патрона - это смерть.. вот к чему ВСУ подталкивают полководцы сраные... делай выводы.
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13.04.2021 21:25 Ответить
не надо нам под москвой, и еще меньше надо развал на 10/15 стран, как Вы думаете, если в рашке начнется задница, неминуемо образуется от 5 до 20 миллионов ватных на всю свою кацапскую башку "беженцев",куда они бежать то будут??? Правильно, в страны где говорят на русском в том числе, так вот, если откинуть Казахстан, так как по русски там уже не очень то, то остаются балтийские страны (эти думаю будут их отстреливать на границе, они очень хорошо знают этих "гостей") Беларусь и мы, Беларусь пока тоже не предпочтительный вариант, потому как правит ей такое же ******** как и пуйло, остаемся мы, с нашей чудной миграционной политикой и убийственным бардаком налезет сюда их, как блох на домашнюю собаку, случайно попавшую в свору бродячих. Мы *** сейчас не знаем что делать с домашними ватанами, развал рашки увеличит их число в 10 раз как минимум в итоге получим две трети парламента опзж и прощай Украина.... не надо нам их развала, пусть цветут и пахнут..... Говном, за забором.... и рвом с крокодилами.....
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14.04.2021 11:22 Ответить
пока они будут "цвести и пахнуть" они не оставят цели уничтожить нас как народ. А если развалятся они будут не опасны. А беженцев вату будем просто пистить и через время они притихнут или уедут в Беларусь. Зато никто уже не будет бряцать оружием за них, отпиз..х.
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14.04.2021 12:21 Ответить
нахєра ти розповсюджуєшь цю чушь по всіх вєтках?
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13.04.2021 15:10 Ответить
это не чушь...как можно спрогнозировать не прогнозируемого !? и я говорю то что есть, и тут есть логика событий , а выводы должен сделать каждый сам... Сложи ты этот пазл - а мы прочтем и скажем - у тебя бред или нет..... как говорят - лучше пере бдеть чем не до бдеть !!!
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13.04.2021 21:22 Ответить
добре, ще раз поясню - автор тієї маячні наділяє рсукую салдатню фантастичними властивостями пересуватися миттєво з однієї частини країни в іншу:
тут москалі стоять на кордоні і от вони вже в тилу ВСУ
тут москалі в тилу, а раптом, хоп, вже оточили всіх зі всіх боків
тут москалі проплили повз американські лодки, а тут вони, раптом, зайняли всю Одесу та окружили все ВСУ що там є
тут москалі наче стояли на кордоні, а вони вже під Києвом
при цьому все військове керівництво України стоїть і блимає очима від 3 до 5 діб?

ну що це за *****?
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13.04.2021 21:27 Ответить
я повторю.. я не со всему трактовками согласен - но логика вещей есть(просто подумай мозгами кацапов - как они думают, и учти что это с точки зрения военного эксперта - он знает о чем он говорит).. надеяться что сша будут за Нас воевать и впрягутся - глупо, нужно всегда надеяться только на себя !!! и последнее - то что творится у Нас во ВСЕХ ветвях власти это пздц - тут и воевать врагам не нужно - заходи и бери все что хочешь, правда осталась одна кучка разрозненных патриотов которые пытаются что-то еще сделать..
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14.04.2021 00:04 Ответить
лоханки, которым по 40-50 лет
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13.04.2021 14:34 Ответить
скоро в Чорному морі буде не проштовхнутись
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13.04.2021 15:12 Ответить
Блин,цена на чермет снова упадет....
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13.04.2021 21:30 Ответить
Катер "Шмель".
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13.04.2021 17:27 Ответить
Флагман - Ад Кузя.
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13.04.2021 14:35 Ответить
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3654
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13.04.2021 14:41 Ответить
Кузя уже давно заслужил награду от Украины за уничтоженную военную технику врага!
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13.04.2021 14:59 Ответить
глянул видео, а корабли где?
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13.04.2021 20:08 Ответить
Усю рухлядь тягнуть.
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13.04.2021 14:36 Ответить
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda

Нападати зараз не можна - бо тоді точно зупинять Північний потік, але можна кошмарити Україну своїм металоломом та гарматним м"ясом на її кордонах.
Путін зараз дійсно не знає що йому робити - бо він не знає, чого йому слід очікувати від Зеленського - той бо сам цього не знає.
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13.04.2021 14:54 Ответить
Сорок певый
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13.04.2021 14:38 Ответить
Пушечное мясо бурятское может протухнуть.
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13.04.2021 14:38 Ответить
Интересно, где их будут героически затоплять, в Керченском проливе, или в Севастопольской бухте?
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13.04.2021 14:39 Ответить
в Ростові коло Зеленого острова
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13.04.2021 14:47 Ответить
Сейчас бы Ирану поднапрячься и в отсутствие российской флотилии пе стануть по неверным гяурам великокацапщины.
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13.04.2021 14:39 Ответить
Калибрами затоплять будут? Мощно!
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13.04.2021 14:44 Ответить
У оккупантов в Крыму заклинило пушку во время праздника (ВИДЕО)

https://youtu.be/9P65zE0Ljjs
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 242
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13.04.2021 14:41 Ответить
Відро з гайками, 100раз перекрашене)
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13.04.2021 14:41 Ответить
Опять их топить будут.
Жалко Чёрное море.
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13.04.2021 14:42 Ответить
Ну так и надо говорить - 11 катеров и 4 корабля. Чего жути-то нагонять?
В каспийской флотилии всего 9 кораблей.
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13.04.2021 14:43 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Каспийская_флотилия_ВМФ_России#Корабельный_состав
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13.04.2021 14:45 Ответить
Рашиссти стягують війско а потім може статися що "правий сектор й візітки Яроша вб'ють декілька рабоКацапОв й ху#лу буде 'привід' для "защітиРускаГаварящіх" " а можуть й 9ти поверхівку взорвати десь у Ростові й "візітки Яроша навкруги" або літак свій зібьють.... у рашисско-фашисского режиму багато сценаріїв.
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13.04.2021 14:44 Ответить
ВРЕМЯ РОССИИ
Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. UTC
http://ipvnews.org/
Не знаю, чому саме ця дата, але "висить" вона там вже років десять...
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13.04.2021 14:57 Ответить
да мне этот нравитсья ПОХОРОНЫ ВОвы обнуленного он стал никем и был ничем....
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13.04.2021 14:56 Ответить
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 4386
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13.04.2021 14:47 Ответить
тричі перейменований?
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13.04.2021 14:48 Ответить
Вот такая она "гражданская война в Украине"Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3973
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13.04.2021 14:49 Ответить
Эдуард Александрович Басурин (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 27 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1966 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA Донецк , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 военный деятель ОРДЛО .
Коллаборант !
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13.04.2021 15:19 Ответить
Думаю Турция не пропустит.
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13.04.2021 14:51 Ответить
Россия направила в Черное море 15 военных кораблей - Цензор.НЕТ 3128
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13.04.2021 14:52 Ответить
Они идут не через Турцию, а по Волго-Донскому каналу.
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13.04.2021 15:01 Ответить
с географией ты явно не дружишь
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13.04.2021 16:15 Ответить
с головой видимо тоже
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13.04.2021 21:43 Ответить
Турки не только Босфор контролируют, а и Волго-Дон?
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13.04.2021 21:43 Ответить
Черное озеро ...извините МОРЕ ! -главный театр для флотских сражений. Тут решиться морская судьба . Простреливаемое со всех берегов ,закрытое проливами стало "притчей во языцах..." Ордынские мореходы- не участники двух мировых войн, трубят большой сбор ! Прибрежные народы чешут репу в недоумении.....зачем вам этот спектакль?
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13.04.2021 14:52 Ответить
"Нептун" хорошей средство от ордынких кораблей. Но три макета явно маловато. Как-то все скледненько получается. Тянули-тянули с финансированием ракетной программы, а тут уже и 15 кораблей.
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13.04.2021 14:53 Ответить
Есть ещё Ольха , Гром -2 , Стугна-П .... ракет на всех хватит
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13.04.2021 15:24 Ответить
Хіба то кораблі, краще придивись, то ж катера , типу наших,що на Рибальському клепали! Нам просто везе,бо кацапи такіж злодюги,як і наші! Гроші вкрали,а склепали якесь гівно для відмазки!!!
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13.04.2021 16:45 Ответить
Одно судно, перевозящее стадо баранов, с лёгкостью справляется с кацапской армадой металлолома !
Турками доказано !
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13.04.2021 15:06 Ответить
Так и вижу, как этому корыту "Нептун" влетает в бочину.
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13.04.2021 15:19 Ответить
Проблема в том, что корабли уже в Черном море, а для нептунов еще ракеты не произвели.
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13.04.2021 15:55 Ответить
не те що не виготовили, а навіть за 2 роки не знайшли фінансування!
Слава 73% наріду!
Відбиватись будете обіцянками клоуна
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13.04.2021 19:11 Ответить
Украина заняла пассивную позицию созерцания. Это в корне неправильно!
Есть еще козыри, способные повлиять на Запад оказать настоящее давление на Уйлостан, только они не используются почему то. Тут уже не до реверансов! Если Зеленский открыто даст приказ заминировать атомные реакторы, находящиеся под угрозой захвата, то озабоченность Запада станет реальной. Не было бы поздно для этого!
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13.04.2021 15:32 Ответить
это они к дню победы?)))
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13.04.2021 15:33 Ответить
Агонія імперії
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13.04.2021 15:34 Ответить
Попахивает Синопским сражением
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13.04.2021 15:42 Ответить
российские воины передали привет Украм

https://www.youtube.com/watch?v=l5eSrv2R3pE
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13.04.2021 16:40 Ответить
Похоже рано или поздно Крым станет для рф второй Цусимой. А Севастополь останется в легендах для внуков как некогда Порт-Артур.
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13.04.2021 17:16 Ответить
Якась повна маячня, щодо участі "сил" Каспійської флотилії РФ у спільних навчаннях в водах ЧМ. Уявіть собі бойову міць з осодкою максимум до 3,5 метрів яка висувається до ЧФ РФ, виходячи з Каспію у Волгу, щоб через Волго-Донський канал потрапити в Дон, а звідти через Азовське море і Керченську протоку потрапити в Чорне море. Більшого ідіотизму навіть видумувати не треба. Хіба що, російські стратеги вирішили таким чином "підсилити" ЧФ РФ і зовсім не збираються повертати назад бодай основну частину групи цього фантастичного переходу. В цьому разі буде дуже цікаво узнати склад групи переходу. Чим же таким вони мають підсилити старі галоші ЧФ РФ? Чи може, парашоїди вирішили створити Азовську флотилію для забезпечення операцій агресії з моря. Якщо це останнє, то це дуже серйозна ознака, що вказує на спробу прямого залучення ЗС РФ у війні Росії з Україною на її сході. Все останнє схоже на досить невдалий анікдот.
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13.04.2021 17:20 Ответить
вони робитимуть висадку на Азовському узбережжі.
Але навіить якщо на чорноморському - там недалеко. Відстань у 50-100 км подолається швидко
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13.04.2021 19:17 Ответить
Самое так.... під міст ніхто не зайде ззовні..... потоплять якусь лох арку і не підчепитись.... А ця малеча тишком никому забеспечить підтримку десанту з моря....
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14.04.2021 00:09 Ответить
самоходные мангалы
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13.04.2021 17:22 Ответить
Цікаво що залишиться від такого катера росіян, якщо по ньому бабахнути "Нептун"
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13.04.2021 17:36 Ответить
А він є?
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13.04.2021 21:34 Ответить
"Нептун" не бахне. Він не на озброєнні. Комусь це було потрібно саме сьогодні!!!???
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13.04.2021 22:50 Ответить
Есмінці типу "Arleigh Burke",які ось-ось зайдуть у Чорне море, мало не луснули зі сміху. Вєлікая марская держава,а фулі ви хотіли...
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13.04.2021 17:40 Ответить
Вони то луснуть від сміху. Але, який відсоток того, що вони застосують заради нас свою зброю проти паРаші? Мій прогноз у вісотках краще тут не називати. ПаРашоїди цей блеф Заходу, здається розкусили. Саме тому вони знахабніли і майже знущаються з України разом з її "спостерігаючими партнерами".
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13.04.2021 23:06 Ответить
Кому не понятно в каких водоёмах типы таких кораблей наиболее эффективны и, исходя из этого, где эти катера москаль планирует использовать?
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13.04.2021 17:43 Ответить
азов
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13.04.2021 21:34 Ответить
Правильно. Від Азова до Керчинської протоки. А потім від Бердянська до Маріуполя. І Азовське море - в лапах ху"ла. А це ще один дуже стратегічний прорив українського кордону, через який з Ростова і Азова підуть морським сполученням сотні і тисячі поставок живої сили, техніки і озброєння. Ці малотонажні, але швидкі плавзасоби здатні за дуже малий час накопичувати на окремих напрямках дуже потужні сили для десантних і наземних операцій для захоплення нових територій України, для підтримки сил, які мають доступ до морського базування. Моє попередження. Україна програла Керченську протоку, прохід в Азовське море з боку Чорного моря. Україна програє агресору узберіжжя Азовського моря для його використання в своїх загарбницьких цілях. Україні вкрай необхідно мати свій ракетний щит. Якщо не маємо свого, то треба падати в коліна Заходу і термінову "купувати" дивізіон-два "Тамогавків" і разгортати їх уздовж берегової лінії своїх кордонів по акваторіям Азовського і Чорного морів. Чому би силам НАТО не провести відповідні навчання на території України.
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13.04.2021 23:47 Ответить
👏відмінна аналітика.
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14.04.2021 00:11 Ответить
будут сами топить на секретном фарватере
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13.04.2021 22:01 Ответить
да. в видео действительно военный кораблик... потонули бы пару штук смеха ради...
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13.04.2021 18:24 Ответить
З такими наша Гюрза потягатись зможе
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13.04.2021 19:18 Ответить
В азов ідуть, смішк смішками, але чує мое серце шо ми на кануне грандиозного шухера, а наши гавнокомандери Зеленскі Хомчаки і Тарани грають вогнем і наплюватєльскі відносяться до всього і відносились, мабуть закордоном дачі вже чекають. КРІМ ТОГО ось вам відповідь по рехвормі ВСУ 7 років просрали і воювать нічим, або черметом, 1 танк вмісяць модернізуютьі 1 мі8 у пів року.
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13.04.2021 21:41 Ответить
Ну так мабуть як фарфорового пригадують- одразу мапу Британії уявляють
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14.04.2021 00:12 Ответить
15 зовсім непоганих цілей...
але клоунів в країні набагато більше
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13.04.2021 22:53 Ответить
Цілі є, а хто і чим в них поцілить?!

Тут у нас дехто ще в клоунів і цукерників грається. Дивіться, бо таки дограємося. Україна - на кону. Агресор - на порозі.
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14.04.2021 00:13 Ответить
''АШОТ'' C БОЕВЫМИ БАРАНАМИ БЫСТРО РАЗБЕРЁТСЯ КАЦА-псинскими посудинами.
Боевые бараны потопят всех свинособак - это уже доказано

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13.04.2021 22:59 Ответить
 
 