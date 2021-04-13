Россия направила в Черное море 15 военных кораблей. ВИДЕО
Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии (КФл) РФ направляются из Каспийского в Черное море "на учения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на информацию Южного военного округа РФ.
"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении округа.
"На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов", - сообщили в ЮВО.
Там также добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.
Российские военные заявили, что в рамках проводимой в ВС РФ контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.
В сообщении ЮВО говорится, что по приказу командующего войсками округа Александра Дворникова "для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии".
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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Если в 2014 вообще без армии не взяли нас, то теперь если начнут, мы закончим под масквой и разделением бензоколонки на 10-15 стран
тут москалі стоять на кордоні і от вони вже в тилу ВСУ
тут москалі в тилу, а раптом, хоп, вже оточили всіх зі всіх боків
тут москалі проплили повз американські лодки, а тут вони, раптом, зайняли всю Одесу та окружили все ВСУ що там є
тут москалі наче стояли на кордоні, а вони вже під Києвом
при цьому все військове керівництво України стоїть і блимає очима від 3 до 5 діб?
ну що це за *****?
https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda
Нападати зараз не можна - бо тоді точно зупинять Північний потік, але можна кошмарити Україну своїм металоломом та гарматним м"ясом на її кордонах.
Путін зараз дійсно не знає що йому робити - бо він не знає, чого йому слід очікувати від Зеленського - той бо сам цього не знає.
https://youtu.be/9P65zE0Ljjs
Жалко Чёрное море.
В каспийской флотилии всего 9 кораблей.
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пятница 16 апреля 2021 г. UTC
http://ipvnews.org/
Не знаю, чому саме ця дата, але "висить" вона там вже років десять...
Коллаборант !
Турками доказано !
Слава 73% наріду!
Відбиватись будете обіцянками клоуна
Есть еще козыри, способные повлиять на Запад оказать настоящее давление на Уйлостан, только они не используются почему то. Тут уже не до реверансов! Если Зеленский открыто даст приказ заминировать атомные реакторы, находящиеся под угрозой захвата, то озабоченность Запада станет реальной. Не было бы поздно для этого!
https://www.youtube.com/watch?v=l5eSrv2R3pE
Але навіить якщо на чорноморському - там недалеко. Відстань у 50-100 км подолається швидко
але клоунів в країні набагато більше
Тут у нас дехто ще в клоунів і цукерників грається. Дивіться, бо таки дограємося. Україна - на кону. Агресор - на порозі.
Боевые бараны потопят всех свинособак - это уже доказано