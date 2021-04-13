Johnson & Johnson приостанавливает распространение COVID-вакцины в Европе из-за случаев тромбоза

Американская компания Johnson & Johnson официально объявила о приостановке распространения своей COVID-вакцины в странах Европы до того, как соответствующее распоряжение выдадут европейские регуляторы.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли решение превентивно приостановить распространение нашей вакцины в Европе", - заявили в Johnson & Johnson.

В компании подчеркнули, что безопасность и благополучие людей, которые используют их продукцию, является приоритетом номер один. При этом производитель отметил, что изучает случаи чрезвычайно редкого заболевания, которое приводит к появлению тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов у небольшого количества людей, которые получили вакцину от COVID-19.

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В данное время центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) просматривают данные, включающие шесть зарегистрированных случаев побочных эффектов в США с более 6,8 миллиона введенных доз вакцины J & J. В целях предосторожности CDC и FDA рекомендовали компании приостановить применение вакцины. Европейские регуляторные органы также начали просмотр побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson.

Как сообщалось, в Швеции могут отменить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.