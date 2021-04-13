Johnson & Johnson приостанавливает распространение COVID-вакцины в Европе из-за случаев тромбоза
Американская компания Johnson & Johnson официально объявила о приостановке распространения своей COVID-вакцины в странах Европы до того, как соответствующее распоряжение выдадут европейские регуляторы.
Об этом говорится в официальном заявлении компании, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение превентивно приостановить распространение нашей вакцины в Европе", - заявили в Johnson & Johnson.
В компании подчеркнули, что безопасность и благополучие людей, которые используют их продукцию, является приоритетом номер один. При этом производитель отметил, что изучает случаи чрезвычайно редкого заболевания, которое приводит к появлению тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов у небольшого количества людей, которые получили вакцину от COVID-19.
В данное время центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) просматривают данные, включающие шесть зарегистрированных случаев побочных эффектов в США с более 6,8 миллиона введенных доз вакцины J & J. В целях предосторожности CDC и FDA рекомендовали компании приостановить применение вакцины. Европейские регуляторные органы также начали просмотр побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson.
Как сообщалось, в Швеции могут отменить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.
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Побочный эффект у 1 на миллион. Давайте мы приостановим вакцинацию этого миллиона. Результат - 10тыс покойников из-за ковида
Их більшість( ЗЕбіли мля (с)
Вы умнее, вы лицензий не выдавали. Или выдали лицензию джонсон и джонсон)
https://rus.postimees.ee/7222081/yuzhnoafrikanskiy-shtamm-mozhet-probivatsya-cherez-zashchitu-ot-vakciny-pfizer
А как же пфайзер? Еще не признали тяжкие последствия?
С удовольствием послушаю вопли противников прививок!
Раньше вопили далекие предки про прививки от оспы, оспа ушла в историю, а дебилов стало на 4 лярда больше. ПАРАДОКС! оспы нет, дебилоиды процветают!
Наверное не стоило обкалывать идиотов прививками с раннего детства)
Может прекрасно работать против одного штамма и быть бесполезной против другого.
Меня не надо просвещать и агитировать) стараюсь сам... Не уверн в своих выводах, но стараюсь лезть на сайты и копать статьи от источника, не из СМИ. Картина не очень радужная по всем вакцинам(. Но вакцина 99.9% лучше, чем переболеть)
https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4088774687883829?__cft__[0]=AZVkGKPAr07dyYAIZ97YD-P-cmyNcrrKctuZ8dnYEcGCLj1ERA0zHbmtZR_83w4hUqb72io_6cPUZvUU7Dv2gZbkzwkwayJv6kT5Bl-Y1_HmdYSN3PcjX3HMJXOKsykKx4kP7ev56XYUeZ5J9_61CUlC&__tn__=%2CO%2CP-R t5S hrrpSorsonsoresdd ·
UPDATE | One person has died and another is in critical condition after receiving Johnson & Johnson's COVID-19. vaccine.
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/13/caillots-********--washington-preconise-une-pause-dans-lutilisation-du-vaccin-de-johnson--johnson?fbclid=IwAR2ED3qBfYpDzRfVK53hU29pItXoeUw9Bku977wSa4j6mP7mloOC9Hsntog
Updates
11,680 new cases and 457 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]