Johnson & Johnson призупиняє поширення COVID-вакцини в Європі через випадки тромбозу

Американська компанія Johnson & Johnson офіційно оголосила, що призупиняє використання своєї COVID-вакцини в країнах Європи до того, як відповідне розпорядження видадуть європейські регулятори.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ухвалили рішення превентивно призупинити розповсюдження нашої вакцини в Європі", - заявили в Johnson & Johnson.

У компанії підкреслили, що безпека та добробут людей, які використовують їхню продукцію, є пріоритетом номер один. При цьому виробник зауважив, що вивчає випадки надзвичайно рідкісного захворювання, яке призводить до появи тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у невеликої кількості людей, які отримали вакцину від COVID-19.

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Наразі Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC), а також Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) переглядають дані, що включають шість зареєстрованих випадків побічних ефектів у США із понад 6,8 мільйона введених доз вакцини J&J. З метою обережності CDC та FDA рекомендували компанії призупинити застосування вакцини. Європейські регуляторні органи також розпочали перегляд побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson.

Як повідомлялося, у Швеції можуть скасувати використання вакцини від коронавируса Johnson & Johnson через випадки тромбозу.