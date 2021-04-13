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Новини Коронавірус і карантин
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Johnson & Johnson призупиняє поширення COVID-вакцини в Європі через випадки тромбозу

Johnson & Johnson призупиняє поширення COVID-вакцини в Європі через випадки тромбозу

Американська компанія Johnson & Johnson офіційно оголосила, що призупиняє використання своєї COVID-вакцини в країнах Європи до того, як відповідне розпорядження видадуть європейські регулятори.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ухвалили рішення превентивно призупинити розповсюдження нашої вакцини в Європі", - заявили в Johnson & Johnson.

У компанії підкреслили, що безпека та добробут людей, які використовують їхню продукцію, є пріоритетом номер один. При цьому виробник зауважив, що вивчає випадки надзвичайно рідкісного захворювання, яке призводить до появи тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у невеликої кількості людей, які отримали вакцину від COVID-19.

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Наразі Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC), а також Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) переглядають дані, що включають шість зареєстрованих випадків побічних ефектів у США із понад 6,8 мільйона введених доз вакцини J&J. З метою обережності CDC та FDA рекомендували компанії призупинити застосування вакцини. Європейські регуляторні органи також розпочали перегляд побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson.

Як повідомлялося, у Швеції можуть скасувати використання вакцини від коронавируса Johnson & Johnson через випадки тромбозу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Странное решение, которое будет стоить как минимум дестки тысяч жизней.
Побочный эффект у 1 на миллион. Давайте мы приостановим вакцинацию этого миллиона. Результат - 10тыс покойников из-за ковида
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13.04.2021 19:03 Відповісти
+4
Тупорылость обывателя переходит все границы! Теперишний обыватель по тупорылости ужемначинает обгончть предков, протестовавших против прививок от оспы)
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13.04.2021 20:47 Відповісти
+3
А с чего взяли, что от неё вообще какая-то польза есть?
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13.04.2021 19:56 Відповісти
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13.04.2021 18:53 Відповісти
Странное решение, которое будет стоить как минимум дестки тысяч жизней.
Побочный эффект у 1 на миллион. Давайте мы приостановим вакцинацию этого миллиона. Результат - 10тыс покойников из-за ковида
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13.04.2021 19:03 Відповісти
Умный ответ, но кто из дегенератов поймет?
Их більшість( ЗЕбіли мля (с)
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13.04.2021 19:05 Відповісти
А с чего взяли, что от неё вообще какая-то польза есть?
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13.04.2021 19:56 Відповісти
Наверное сам придумал) про пользу, лицензировал в куче стран европы, идиот наверное)
Вы умнее, вы лицензий не выдавали. Или выдали лицензию джонсон и джонсон)
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13.04.2021 20:45 Відповісти
Так есть или нет польза можно будет понять только к следующей весне. Слишком мало времени ещё прошло. И посмотрим как привитые осень переживут.
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13.04.2021 22:06 Відповісти
Тупорылость обывателя переходит все границы! Теперишний обыватель по тупорылости ужемначинает обгончть предков, протестовавших против прививок от оспы)
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13.04.2021 20:47 Відповісти
"Распространенность штамма была в восемь раз выше у пациентов, получивших две дозы вакцины, чем у невакцинированных пациентов, 5,4% и 0,7% соответственно."
https://rus.postimees.ee/7222081/yuzhnoafrikanskiy-shtamm-mozhet-probivatsya-cherez-zashchitu-ot-vakciny-pfizer
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13.04.2021 22:08 Відповісти
Наверное вы будете тем одним из миллиона... Бог слышит такие умные размышления вслух... успехов в вакцинации и в жизни вообще
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13.04.2021 23:14 Відповісти
Это вы вывод об 1 из миллиона сделали по 1-2 месяцу применения вакцины? Побочка по протоколу изучается годами.
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14.04.2021 06:28 Відповісти
Вау, хуже астрозеныки?
А как же пфайзер? Еще не признали тяжкие последствия?

С удовольствием послушаю вопли противников прививок!
Раньше вопили далекие предки про прививки от оспы, оспа ушла в историю, а дебилов стало на 4 лярда больше. ПАРАДОКС! оспы нет, дебилоиды процветают!

Наверное не стоило обкалывать идиотов прививками с раннего детства)
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13.04.2021 19:03 Відповісти
У пфайзера свои заморочки. Эта вакцина излишне специализированная. Формирует антитела против конкретного вирусного белка.
Может прекрасно работать против одного штамма и быть бесполезной против другого.
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13.04.2021 19:06 Відповісти
Просто замечательно, народ ждет пфайзер! Немцы разработчики, производство США, израиль прививался. Остальное побоку, в том числе условия хранения, особенности наработки иммунитета и т.д. и т.п..
Меня не надо просвещать и агитировать) стараюсь сам... Не уверн в своих выводах, но стараюсь лезть на сайты и копать статьи от источника, не из СМИ. Картина не очень радужная по всем вакцинам(. Но вакцина 99.9% лучше, чем переболеть)
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13.04.2021 19:25 Відповісти
Не вводьте в оману людей, ще немає ні одного штаму який був би повністю стійкий до імунної реакції організму від вакцин, що зараз на ринку, а тим паче говорити таке про Pfizer який є найкращою вакциною.
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13.04.2021 19:44 Відповісти
Это заговор ушлых пфайзер. Или ФСБ. Дискредитировать все вакцины.
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13.04.2021 19:35 Відповісти
Не хотите? Как хотите!
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13.04.2021 19:59 Відповісти
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZVkGKPAr07dyYAIZ97YD-P-cmyNcrrKctuZ8dnYEcGCLj1ERA0zHbmtZR_83w4hUqb72io_6cPUZvUU7Dv2gZbkzwkwayJv6kT5Bl-Y1_HmdYSN3PcjX3HMJXOKsykKx4kP7ev56XYUeZ5J9_61CUlC&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal
https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4088774687883829?__cft__[0]=AZVkGKPAr07dyYAIZ97YD-P-cmyNcrrKctuZ8dnYEcGCLj1ERA0zHbmtZR_83w4hUqb72io_6cPUZvUU7Dv2gZbkzwkwayJv6kT5Bl-Y1_HmdYSN3PcjX3HMJXOKsykKx4kP7ev56XYUeZ5J9_61CUlC&__tn__=%2CO%2CP-R t5S hrrpSorsonsoresdd ·

UPDATE | One person has died and another is in critical condition after receiving Johnson & Johnson's COVID-19. vaccine.

https://www.journaldemontreal.com/2021/04/13/caillots-********--washington-preconise-une-pause-dans-lutilisation-du-vaccin-de-johnson--johnson?fbclid=IwAR2ED3qBfYpDzRfVK53hU29pItXoeUw9Bku977wSa4j6mP7mloOC9Hsntog
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13.04.2021 20:59 Відповісти
April 13 (GMT)
Updates

11,680 new cases and 457 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
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14.04.2021 00:07 Відповісти
Раніше примати прямоходячі безхвості спочатку робили досліди на мишах та своїх братах менших мавпах, а зара відразу проводять досліди на собі. Здається еволюція пішла не тим шляхом....
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13.04.2021 21:38 Відповісти
 
 