Johnson & Johnson призупиняє поширення COVID-вакцини в Європі через випадки тромбозу
Американська компанія Johnson & Johnson офіційно оголосила, що призупиняє використання своєї COVID-вакцини в країнах Європи до того, як відповідне розпорядження видадуть європейські регулятори.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми ухвалили рішення превентивно призупинити розповсюдження нашої вакцини в Європі", - заявили в Johnson & Johnson.
У компанії підкреслили, що безпека та добробут людей, які використовують їхню продукцію, є пріоритетом номер один. При цьому виробник зауважив, що вивчає випадки надзвичайно рідкісного захворювання, яке призводить до появи тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у невеликої кількості людей, які отримали вакцину від COVID-19.
Наразі Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC), а також Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) переглядають дані, що включають шість зареєстрованих випадків побічних ефектів у США із понад 6,8 мільйона введених доз вакцини J&J. З метою обережності CDC та FDA рекомендували компанії призупинити застосування вакцини. Європейські регуляторні органи також розпочали перегляд побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson.
Як повідомлялося, у Швеції можуть скасувати використання вакцини від коронавируса Johnson & Johnson через випадки тромбозу.
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Побочный эффект у 1 на миллион. Давайте мы приостановим вакцинацию этого миллиона. Результат - 10тыс покойников из-за ковида
Их більшість( ЗЕбіли мля (с)
Вы умнее, вы лицензий не выдавали. Или выдали лицензию джонсон и джонсон)
https://rus.postimees.ee/7222081/yuzhnoafrikanskiy-shtamm-mozhet-probivatsya-cherez-zashchitu-ot-vakciny-pfizer
А как же пфайзер? Еще не признали тяжкие последствия?
С удовольствием послушаю вопли противников прививок!
Раньше вопили далекие предки про прививки от оспы, оспа ушла в историю, а дебилов стало на 4 лярда больше. ПАРАДОКС! оспы нет, дебилоиды процветают!
Наверное не стоило обкалывать идиотов прививками с раннего детства)
Может прекрасно работать против одного штамма и быть бесполезной против другого.
Меня не надо просвещать и агитировать) стараюсь сам... Не уверн в своих выводах, но стараюсь лезть на сайты и копать статьи от источника, не из СМИ. Картина не очень радужная по всем вакцинам(. Но вакцина 99.9% лучше, чем переболеть)
https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4088774687883829?__cft__[0]=AZVkGKPAr07dyYAIZ97YD-P-cmyNcrrKctuZ8dnYEcGCLj1ERA0zHbmtZR_83w4hUqb72io_6cPUZvUU7Dv2gZbkzwkwayJv6kT5Bl-Y1_HmdYSN3PcjX3HMJXOKsykKx4kP7ev56XYUeZ5J9_61CUlC&__tn__=%2CO%2CP-R t5S hrrpSorsonsoresdd ·
UPDATE | One person has died and another is in critical condition after receiving Johnson & Johnson's COVID-19. vaccine.
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/13/caillots-********--washington-preconise-une-pause-dans-lutilisation-du-vaccin-de-johnson--johnson?fbclid=IwAR2ED3qBfYpDzRfVK53hU29pItXoeUw9Bku977wSa4j6mP7mloOC9Hsntog
Updates
11,680 new cases and 457 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]