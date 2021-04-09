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Новини Коронавірус і карантин
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Франція відмовилася вакцинувати другою дозою COVID-вакцини AstraZeneca: використовуватимуть Pfizer або Moderna

Франція відмовилася вакцинувати другою дозою COVID-вакцини AstraZeneca: використовуватимуть Pfizer або Moderna

Франція не буде вводити другу дозу вакцини AstraZeneca особам молодше 55 років, які отримали її в першій дозі. Рішення прийнято на тлі дискусій про побічні ефекти.

Повідомляється, що для вакцинації другою дозою будуть використовувати препарати Pfizer або Moderna. При цьому фахівці Вищої ради з охорони здоров'я (HAS) впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але і більш ефективно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це дає більшу імунну реакцію, ніж при використанні однієї і тієї ж вакцини двічі", - зазначили в HAS.

За оцінками експертів, йдеться про 533 тисячі пацієнтів, більша частина яких - медичні працівники.

Читайте також: Грузія і Португалія ввели обмеження на використання вакцини AstraZeneca

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10 березня 2021 року виявлено 30 фактів тромбоемболії "серед майже 5 млн людей, що пройшли вакцинацію вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca в Європейській економічній зоні".

Пізніше Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що щеплення вакциною AstraZeneca не підвищують ризик утворення тромбів.

Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca.

У той же час, ВООЗ про зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів заявила, що він можливий, але не підтверджений.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозміла.

Зауважимо, що в Україні на даний момент вакцинація від коронавірусу проводиться тільки препаратом Covishield аналогом COVID-вакцини AstraZeneca.

Читайте також: Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: "Не фантазуймо"

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Франція (3096) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+10
а зелохи купили самую левую по заоблачной цене, и ту поставки сорваны...
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09.04.2021 17:12
+8
И что нам скажут наши величайшие вруны? Снова соврамши?

Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna - Цензор.НЕТ 3694
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09.04.2021 17:06
+4
им хорошо, на пальто по 600К хватает
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09.04.2021 17:12
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И что нам скажут наши величайшие вруны? Снова соврамши?

Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna - Цензор.НЕТ 3694
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09.04.2021 17:06 Відповісти
им хорошо, на пальто по 600К хватает
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09.04.2021 17:12 Відповісти
а зелохи купили самую левую по заоблачной цене, и ту поставки сорваны...
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09.04.2021 17:12 Відповісти
Не так...
Они купили для зелохов... И почему то по ушам ездят AstraZeneca.

Для лохОв закуплено вообще дерьмо - CоviShield.
Ну что - я так понял кому сексуальная жизнь уже не нужна - можно колоть. И на пенсионный фонд нагрузка уменьшится. Одни плюсы.
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09.04.2021 17:43 Відповісти
зелохи купили самую левую по заоблачной цене,
Не купили, а проголосували зелохи. Купували якраз "нелохи", а коло и будуть всім - голосував, не голосував. А от чи буде смішно?...
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09.04.2021 18:10 Відповісти
вже давно не смішно...
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09.04.2021 18:16 Відповісти
нам так не буде
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09.04.2021 17:19 Відповісти
Степанова не читают они.
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09.04.2021 17:25 Відповісти
А степашка в пальто вещал недавно что разнотипными вакцинами нельзя вакцинироваться ...
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09.04.2021 18:58 Відповісти
ну так і було до сьогодні. слідкуємо за піддослідними кроликами у Франції. може це українцям буде на руку. бо з такими плином історії другу партію для вакцинування по другому колу можуть українці не отримати..
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09.04.2021 19:09 Відповісти
А як обпльовували Пороха за "гівно"?
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09.04.2021 19:04 Відповісти
Порох не за то критикував. на момент критики Порохом ще не було відомо, що вакцина так себе поведе.
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09.04.2021 19:11 Відповісти
ну, дай хлопцю проблюватись)))
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09.04.2021 19:50 Відповісти
Є Тойота, а є китайська тойота...
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10.04.2021 10:36 Відповісти
Отже скоро дефіцит цієї вакцини скоро зникне і слід очікувати її в Україні....а разом і байки що вона суперова!
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09.04.2021 19:51 Відповісти
"специалисты Высшего совета по здравоохранению (HAS) уверены, что комбинировать разные вакцины не только не опасно, но и более эффективно"
Кто-то говорил обратное
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09.04.2021 20:12 Відповісти
Все у французов через одно место. То Макрон лебезит перед ********,то вакцина не та,то медленно идет вакцинирование... Может причина в другом? У англичан то все идет хорошо.
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09.04.2021 20:17 Відповісти
 
 