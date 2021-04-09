Франція відмовилася вакцинувати другою дозою COVID-вакцини AstraZeneca: використовуватимуть Pfizer або Moderna

Франція не буде вводити другу дозу вакцини AstraZeneca особам молодше 55 років, які отримали її в першій дозі. Рішення прийнято на тлі дискусій про побічні ефекти.

Повідомляється, що для вакцинації другою дозою будуть використовувати препарати Pfizer або Moderna. При цьому фахівці Вищої ради з охорони здоров'я (HAS) впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але і більш ефективно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це дає більшу імунну реакцію, ніж при використанні однієї і тієї ж вакцини двічі", - зазначили в HAS.

За оцінками експертів, йдеться про 533 тисячі пацієнтів, більша частина яких - медичні працівники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10 березня 2021 року виявлено 30 фактів тромбоемболії "серед майже 5 млн людей, що пройшли вакцинацію вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca в Європейській економічній зоні".

Пізніше Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що щеплення вакциною AstraZeneca не підвищують ризик утворення тромбів.

Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca.

У той же час, ВООЗ про зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів заявила, що він можливий, але не підтверджений.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозміла.

Зауважимо, що в Україні на даний момент вакцинація від коронавірусу проводиться тільки препаратом Covishield аналогом COVID-вакцини AstraZeneca.

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