УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 160 22

Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca

Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca

Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) прийшов до висновку, що незвичайні тромби, що супроводжуються низьким вмістом тромбоцитів у крові, мають бути внесені в список дуже рідкісних побічних ефектів вакцини від коронавірусу Vaxzevria (раніше – AstraZeneca).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

EMA нагадує медикам і людям, які отримують вакцину, "про можливість дуже рідкісних випадків утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів протягом двох тижнів після вакцинації". На даний момент більшість зареєстрованих випадків сталися у жінок у віці до 60 років протягом двох тижнів після вакцинації. Наявні в даний час дані не дозволяють визначити конкретні чинники ризику, говорять у повідомленні пресслужби EMA.

Комітет з безпеки провів поглиблений аналіз 62 випадків тромбозу венозних синусів головного мозку і 24 випадків тромбозу в черевній порожнині, зареєстрованих станом на 22 березня. 18 із цих випадків закінчилися смертельним результатом.

Поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів, що мало місце в зазначених випадках, зустрічається дуже рідко, і загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів, переконані в EMA.

Читайте також: Існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозуміла, - Європейське агентство з лікарських засобів

Там кажуть, що єдине правдоподібне пояснення поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів – це імунна відповідь, що призводить до стану, аналогічного тому, що іноді спостерігається у пацієнтів, які отримували гепарин (гепарин-індукована тромбоцитопенія). Комітет запросив нові дослідження і вніс зміни в поточні, щоб отримати більше інформації.

Комітет підкреслює важливість своєчасної медичної допомоги. Розпізнавши симптоми згустків крові та низького рівня тромбоцитів і своєчасно розпочавши їх лікування, медики можуть допомогти уникнути ускладнень.

Вакцинованим людям слід негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них з'являться симптоми:

- задишка,

- біль у грудях,

- пухлина в нозі,

- постійний біль у животі,

- неврологічні симптоми, включно з сильним і постійним головним болем або помутнінням зору,

- крихітні плями крові під шкірою не в місці ін'єкції.

У EMA нагадали, що Vaxzevria – одна з чотирьох вакцин, дозволених у ЄС для захисту від COVID-19. Дослідження показують, що вона ефективна для запобігання захворювання. Це також знижує ризик госпіталізації і смерті від COVID-19.

Що стосується інших вакцин, EMA буде продовжувати стежити за їх безпекою й ефективністю і надавати громадськості найсвіжішу інформацію.

18 березня, після інформації про декілька випадків тромбозу, в EMA досліджували ці випадки і прийшли до висновку, що вакцина від Oxford-AstraZeneca (вона ж CoviShield в Індії) – "безпечна й ефективна", її зв'язку з випадками тромбозів не виявлено, і "користь від її застосування переважає ризики".

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (14021) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Для кого?? Для того кто скопытится от тромба??
показати весь коментар
07.04.2021 20:13 Відповісти
+4
Что то типа русской рулетки да...повезет не повезет...
показати весь коментар
07.04.2021 20:10 Відповісти
+3
Вы дураки наивные... У нас вакцинировали более 300 тысяч людей индийским аналогом. Официально в Украине известно за 2 смерти после вакцинации. Допустим их было пусть 10. Выходит на 300 тысяч вакцинированных 10 смертей. А сколько смертей на 300 тысяч ковидных будет? Примерно 10-15 тысяч. По факту те, кто умер от вакцины скорее всего умерли бы и от ковида. Мне жаль этих людей, но такова реальность, а те 10 млн. файзера нам еще долго ждать.
показати весь коментар
07.04.2021 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С тем везением, которое приносит потерпевший вiслюк, вся редкость будет тут.
показати весь коментар
07.04.2021 20:01 Відповісти
Что то типа русской рулетки да...повезет не повезет...
показати весь коментар
07.04.2021 20:10 Відповісти
Вы, как та блондинка о шансах встетить динозавра -50/50 или встречу или нет)
Частота различных видов тромбозов, а инсульты входят в это число, является одной из основных причин смерти людей. Даже, если вакцина и вызывает такой побочный эффект, то он исчезающе мал, по сравнению с шансом откинуться от ковида.
показати весь коментар
08.04.2021 04:10 Відповісти
А, и еще одно, вой теперишних тупорылых один в один совпадает с воем прежних тупорылых, во времена начала массовых прививок от оспы)
Странно и куда оспа подевалась? Оспы нет, а тупорылых стало на 4 лярда больше, парадокс мля.
показати весь коментар
08.04.2021 04:21 Відповісти
Користь переважає ризики. Це головне.
показати весь коментар
07.04.2021 20:11 Відповісти
Для кого?? Для того кто скопытится от тромба??
показати весь коментар
07.04.2021 20:13 Відповісти
Емм, від ковіду є шанси врятуватися, від відірваного тромбу - майже немає, там смерть на 90%...
показати весь коментар
07.04.2021 20:40 Відповісти
- опухоль в ноге,



В левой ..или в правой..??
показати весь коментар
07.04.2021 20:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22056 В средней.
показати весь коментар
07.04.2021 22:29 Відповісти
нахрен такие вакцины. пусть AstraZeneca себе колют любители кацапской рулетки, я пасс.
показати весь коментар
07.04.2021 20:28 Відповісти
Проще сказать кому то из здоровых ( отмечу) привитых просто " не повезло" Супер.
показати весь коментар
07.04.2021 20:29 Відповісти
Они так и сказали, только завуалировано. )
показати весь коментар
07.04.2021 21:07 Відповісти
Вы дураки наивные... У нас вакцинировали более 300 тысяч людей индийским аналогом. Официально в Украине известно за 2 смерти после вакцинации. Допустим их было пусть 10. Выходит на 300 тысяч вакцинированных 10 смертей. А сколько смертей на 300 тысяч ковидных будет? Примерно 10-15 тысяч. По факту те, кто умер от вакцины скорее всего умерли бы и от ковида. Мне жаль этих людей, но такова реальность, а те 10 млн. файзера нам еще долго ждать.
показати весь коментар
07.04.2021 20:55 Відповісти
Ты уже укололся...или еще стоишь в очереди? Если у тебя оторвется тромб...нам тоже тебя будет очень жаль...
показати весь коментар
07.04.2021 21:12 Відповісти
Регулярно бачу повідомлення, що % можливих та реальних побічних ефектів від ковід-вакцини перевищує летальність.
І люди запитують: хіба це нормально ? для чого тоді піддавати себе більшому ризику ?

І це ще нічого не відомо про віддалені ефекти.
Лотерея - так собі.
показати весь коментар
07.04.2021 21:21 Відповісти
І це ще нічого не відомо про віддалені ефекти. - Це найголовніше, на мою думку, в цьому питанні.
показати весь коментар
07.04.2021 22:00 Відповісти
Але ж всі =борці= клятвенно завіряли, що жодної смерті ні від вакцинки, ні після вакцинки не зафіксовано.
Тобто - це просто так жертви.
Сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов, которое имело место в указанных случаях, встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов, убеждены в EMA.



=встречается очень редко= ... І вони знову впевнені.
=общие преимущества вакцины ... перевешивают риски побочных эффектов=



Ага. Коли людина помирає від ускладнень після вірусу, риторика чомусь зовсім інша.

І ті померлі люди до 60-ти років цілком могли б ще довго жити, якби не взяли те =чарівне= щеплення. Тим більше, це - не групи ризику.

У нас на диво вчора написали про важку алергічну реакцію після Пфайзера. Добре, що відволодали. Причому у дами завжди були проблемні реації після щеплень від грипу, але попхалася на цю. Чи виживе після 2-ої дози ? людині 32 роки.
показати весь коментар
07.04.2021 21:17 Відповісти
У знайомих одна дочка зробила вакцину Пфайзером і теж думала, що не виживе - так було погано...
Інша їх дочка - теж Пфайзером, і нічого, почувалася добре.
Ніяка вакцина не є 100%ою панацеєю..
показати весь коментар
07.04.2021 21:29 Відповісти
Це точно те саме, що з вірусом: не можна передбачити, як людина справиться. Одні легше чи взагалі безсимптомно. Інші - важко.
Як пишуть, часто навіть той, хто має слабше здоров*я і / або старший - легше переносить.
А молодший і здоровіший - навпаки.

Так і з вакциною. І тут кожен мусить вирішити для себе, що він робить. Чи покладається на свій організм, зміцнює імунітет (не пишу про правила гігієни, бо їх треба дотримуватися завжди), а хтось - бере шанс з щепленням.
Але примушувати отак всіх людей (ніхто ж ні тиск, ні температуру навіть не міряє, - це мені тут казали, - питають, чи маєте алергію ... так людина може і не знати, а от на один з компонентів візьме і проявиться), вводити обмеження, ковідні паспорти - я перепрошую.
У нас на весь Квебек госпіталізовано зараз 543 людини (місцеві зазначають, що це на 130 шпиталей ! і на 8,5 млн населення), лікарі істерять, петицію накатали уряду, щоб ще строгіші (куди вже ???) заходи вжити, закривати, третя-четверта хвиля, кінець світу.
То люди в коментах пишуть: скажіть, яку к-ть госпіталізованих потрібно, щоб ви замовкли і почали нарешті просто працювати ... "Експерти" лізуть з кожного кутка і суперечать один одному: а) вакцина не захищає, зокрема, від варіантів, які тепер поширюються, б) треба всіх чимшвидше обколоти, щоб захистити.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******
показати весь коментар
08.04.2021 00:42 Відповісти
Дивна жінка, штрикатись з разу в раз, знаючи про алергію, може, просто вірусофобія якась, так, і на другу свідомо піде.
показати весь коментар
07.04.2021 22:10 Відповісти
Це все війна за ринки збуту з прицілом на майбутнє, бюрократична війна . І до медицини не має ніякого відношення . Мочать конкурентів , щоб просунути своє і за дорого . Слухати треба лікарів-вірусологів , а не чінуш-корупціонерів і "політиків".
показати весь коментар
08.04.2021 07:06 Відповісти
 
 