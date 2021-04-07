Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca

Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) прийшов до висновку, що незвичайні тромби, що супроводжуються низьким вмістом тромбоцитів у крові, мають бути внесені в список дуже рідкісних побічних ефектів вакцини від коронавірусу Vaxzevria (раніше – AstraZeneca).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

EMA нагадує медикам і людям, які отримують вакцину, "про можливість дуже рідкісних випадків утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів протягом двох тижнів після вакцинації". На даний момент більшість зареєстрованих випадків сталися у жінок у віці до 60 років протягом двох тижнів після вакцинації. Наявні в даний час дані не дозволяють визначити конкретні чинники ризику, говорять у повідомленні пресслужби EMA.

Комітет з безпеки провів поглиблений аналіз 62 випадків тромбозу венозних синусів головного мозку і 24 випадків тромбозу в черевній порожнині, зареєстрованих станом на 22 березня. 18 із цих випадків закінчилися смертельним результатом.

Поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів, що мало місце в зазначених випадках, зустрічається дуже рідко, і загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів, переконані в EMA.

Читайте також: Існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозуміла, - Європейське агентство з лікарських засобів

Там кажуть, що єдине правдоподібне пояснення поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів – це імунна відповідь, що призводить до стану, аналогічного тому, що іноді спостерігається у пацієнтів, які отримували гепарин (гепарин-індукована тромбоцитопенія). Комітет запросив нові дослідження і вніс зміни в поточні, щоб отримати більше інформації.

Комітет підкреслює важливість своєчасної медичної допомоги. Розпізнавши симптоми згустків крові та низького рівня тромбоцитів і своєчасно розпочавши їх лікування, медики можуть допомогти уникнути ускладнень.

Вакцинованим людям слід негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них з'являться симптоми:

- задишка,

- біль у грудях,

- пухлина в нозі,

- постійний біль у животі,

- неврологічні симптоми, включно з сильним і постійним головним болем або помутнінням зору,

- крихітні плями крові під шкірою не в місці ін'єкції.

У EMA нагадали, що Vaxzevria – одна з чотирьох вакцин, дозволених у ЄС для захисту від COVID-19. Дослідження показують, що вона ефективна для запобігання захворювання. Це також знижує ризик госпіталізації і смерті від COVID-19.

Що стосується інших вакцин, EMA буде продовжувати стежити за їх безпекою й ефективністю і надавати громадськості найсвіжішу інформацію.

18 березня, після інформації про декілька випадків тромбозу, в EMA досліджували ці випадки і прийшли до висновку, що вакцина від Oxford-AstraZeneca (вона ж CoviShield в Індії) – "безпечна й ефективна", її зв'язку з випадками тромбозів не виявлено, і "користь від її застосування переважає ризики".