Регулятор ЄС визнав тромбоз рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca
Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) прийшов до висновку, що незвичайні тромби, що супроводжуються низьким вмістом тромбоцитів у крові, мають бути внесені в список дуже рідкісних побічних ефектів вакцини від коронавірусу Vaxzevria (раніше – AstraZeneca).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
EMA нагадує медикам і людям, які отримують вакцину, "про можливість дуже рідкісних випадків утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів протягом двох тижнів після вакцинації". На даний момент більшість зареєстрованих випадків сталися у жінок у віці до 60 років протягом двох тижнів після вакцинації. Наявні в даний час дані не дозволяють визначити конкретні чинники ризику, говорять у повідомленні пресслужби EMA.
Комітет з безпеки провів поглиблений аналіз 62 випадків тромбозу венозних синусів головного мозку і 24 випадків тромбозу в черевній порожнині, зареєстрованих станом на 22 березня. 18 із цих випадків закінчилися смертельним результатом.
Поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів, що мало місце в зазначених випадках, зустрічається дуже рідко, і загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів, переконані в EMA.
Там кажуть, що єдине правдоподібне пояснення поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів – це імунна відповідь, що призводить до стану, аналогічного тому, що іноді спостерігається у пацієнтів, які отримували гепарин (гепарин-індукована тромбоцитопенія). Комітет запросив нові дослідження і вніс зміни в поточні, щоб отримати більше інформації.
Комітет підкреслює важливість своєчасної медичної допомоги. Розпізнавши симптоми згустків крові та низького рівня тромбоцитів і своєчасно розпочавши їх лікування, медики можуть допомогти уникнути ускладнень.
Вакцинованим людям слід негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них з'являться симптоми:
- задишка,
- біль у грудях,
- пухлина в нозі,
- постійний біль у животі,
- неврологічні симптоми, включно з сильним і постійним головним болем або помутнінням зору,
- крихітні плями крові під шкірою не в місці ін'єкції.
У EMA нагадали, що Vaxzevria – одна з чотирьох вакцин, дозволених у ЄС для захисту від COVID-19. Дослідження показують, що вона ефективна для запобігання захворювання. Це також знижує ризик госпіталізації і смерті від COVID-19.
Що стосується інших вакцин, EMA буде продовжувати стежити за їх безпекою й ефективністю і надавати громадськості найсвіжішу інформацію.
18 березня, після інформації про декілька випадків тромбозу, в EMA досліджували ці випадки і прийшли до висновку, що вакцина від Oxford-AstraZeneca (вона ж CoviShield в Індії) – "безпечна й ефективна", її зв'язку з випадками тромбозів не виявлено, і "користь від її застосування переважає ризики".
Частота различных видов тромбозов, а инсульты входят в это число, является одной из основных причин смерти людей. Даже, если вакцина и вызывает такой побочный эффект, то он исчезающе мал, по сравнению с шансом откинуться от ковида.
Странно и куда оспа подевалась? Оспы нет, а тупорылых стало на 4 лярда больше, парадокс мля.
В левой ..или в правой..??
І люди запитують: хіба це нормально ? для чого тоді піддавати себе більшому ризику ?
І це ще нічого не відомо про віддалені ефекти.
Лотерея - так собі.
Тобто - це просто так жертви.
Сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов, которое имело место в указанных случаях, встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов, убеждены в EMA.
=встречается очень редко= ... І вони знову впевнені.
=общие преимущества вакцины ... перевешивают риски побочных эффектов=
Ага. Коли людина помирає від ускладнень після вірусу, риторика чомусь зовсім інша.
І ті померлі люди до 60-ти років цілком могли б ще довго жити, якби не взяли те =чарівне= щеплення. Тим більше, це - не групи ризику.
У нас на диво вчора написали про важку алергічну реакцію після Пфайзера. Добре, що відволодали. Причому у дами завжди були проблемні реації після щеплень від грипу, але попхалася на цю. Чи виживе після 2-ої дози ? людині 32 роки.
Інша їх дочка - теж Пфайзером, і нічого, почувалася добре.
Ніяка вакцина не є 100%ою панацеєю..
Як пишуть, часто навіть той, хто має слабше здоров*я і / або старший - легше переносить.
А молодший і здоровіший - навпаки.
Так і з вакциною. І тут кожен мусить вирішити для себе, що він робить. Чи покладається на свій організм, зміцнює імунітет (не пишу про правила гігієни, бо їх треба дотримуватися завжди), а хтось - бере шанс з щепленням.
Але примушувати отак всіх людей (ніхто ж ні тиск, ні температуру навіть не міряє, - це мені тут казали, - питають, чи маєте алергію ... так людина може і не знати, а от на один з компонентів візьме і проявиться), вводити обмеження, ковідні паспорти - я перепрошую.
У нас на весь Квебек госпіталізовано зараз 543 людини (місцеві зазначають, що це на 130 шпиталей ! і на 8,5 млн населення), лікарі істерять, петицію накатали уряду, щоб ще строгіші (куди вже ???) заходи вжити, закривати, третя-четверта хвиля, кінець світу.
То люди в коментах пишуть: скажіть, яку к-ть госпіталізованих потрібно, щоб ви замовкли і почали нарешті просто працювати ... "Експерти" лізуть з кожного кутка і суперечать один одному: а) вакцина не захищає, зокрема, від варіантів, які тепер поширюються, б) треба всіх чимшвидше обколоти, щоб захистити.
