Регулятор ЕС признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что необычные тромбы, которые сопровождаются низким содержанием тромбоцитов в крови, должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса Vaxzevria (ранее — AstraZeneca).
EMA напоминает медикам и людям, получающим вакцину, "о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение двух недель после вакцинации". На данный момент большинство зарегистрированных случаев произошли у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. Имеющиеся в настоящее время данные не позволяют определить конкретные факторы риска, говорятся в сообщении пресс-службы EMA.
Комитет по безопасности провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случая тромбоза в брюшной полости, зарегистрированных по состоянию на 22 марта. 18 из этих случаев закончились смертельным исходом.
Сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов, которое имело место в указанных случаях, встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов, убеждены в EMA.
Там говорят, что единственное правдоподобное объяснение сочетания тромбов и низкого уровня тромбоцитов – это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин (гепарин-индуцированная тромбоцитопения). Комитет запросил новые исследования и внес изменения в текущие, чтобы получить больше информации.
Комитет подчеркивает важность своевременной медицинской помощи. Распознав симптомы сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов и своевременно приступив к их лечению, медики могут помочь избежать осложнений.
Вакцинированным людям следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы:
- одышка,
- боль в груди,
- опухоль в ноге,
- постоянная боль в животе,
- неврологические симптомы, включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения,
- крошечные пятна крови под кожей не в месте инъекции.
В EMA напомнили, что Vaxzevria – одна из четырех вакцин, разрешенных в ЕС для защиты от COVID-19. Исследования показывают, что она эффективна для предотвращения заболевания. Это также снижает риск госпитализации и смерти от COVID-19.
Что касается других вакцин, EMA будет продолжать следить за их безопасностью и эффективностью и предоставлять общественности самую свежую информацию.
18 марта, после информации о нескольких случаях тромбоза, EMA исследовало эти случаи и пришло к выводу, что вакцина от Oxford-AstraZeneca (она же CoviShield в Индии) – "безопасная и эффективная", ее связи со случаями тромбозов не обнаружено, и "польза от ее применения превосходит риски".
