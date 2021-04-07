РУС
Эстония прекращает вакцинацию людей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca

Власти Эстонии приняли решение прекратить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в среду газете Postimees руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.

"До меня дошли данные Государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике, что лица в возрасте до 60 лет не должны получать AstraZeneca. В то же время уже начатые курсы вакцинации AstraZeneca должны быть завершены второй дозой в согласованные сроки", - заявил он.

По данным издания, комиссия рекомендует начинать новые вакцинации AstraZeneca только людям старше 60 лет.

По данным департамента лекарственных средств Эстонии, с 27 декабря прошлого года, когда в Эстонии началась вакцинация от коронавируса, и до конца минувшей недели было введено в общей сложности (первым и вторым компонентом) 296 тыс. 031 доза вакцины. За этот период в департамент поступило 3 тыс. 077 сообщений о побочных эффектах или 1,04% от общего количества введенных доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна, - Европейское агентство по лекарственным средствам

Большинство из сообщений касались AstraZeneca, из-за чего многие жители республики отказываются вакцинироваться этим препаратом. Правительство и парламент, чтобы развеять сомнения населения в отношении AstraZeneca, договорились вакцинироваться только этой вакциной. Так, президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) уже привилась обоими компонентами AstraZeneca, по одному компоненту ввели также многие члены парламента и правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словения ограничила использование вакцины AstraZeneca, - DW

вакцина (3815) COVID-19 (18610) AstraZeneca (141)
Топ комментарии
+3
а ведь это оригинальная АстраЗенека
про индийскую КовиШилду вообще речи не идет.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:43 Ответить
+2
А чому ? Я вже уколовся ........
показать весь комментарий
07.04.2021 14:45 Ответить
+2
Не понял, а тех, кто старше 60, не жалко?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:49 Ответить
а ведь это оригинальная АстраЗенека
про индийскую КовиШилду вообще речи не идет.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:43 Ответить
якщо це лише ті баночки, які виробляють у Європі, то проблема у них на виробництві, раз у індійського продукту такого немає. або умовно немає, бо продукт для другосортних країн і ці країни не мають чого іншго колоти і колють мовчки, не розкидуючись інфою про усяку там побочку.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:53 Ответить
вы простите кто по образованию?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:47 Ответить
с какой целью интересуетесь - что бы сказать: "ааааа, вы ничего не понимаете"?
и сразу предлагаю посмотреть (что бы не было вопросов):
https://www.youtube.com/watch?v=o-UDT367VVc
показать весь комментарий
07.04.2021 16:54 Ответить
Бот за покликанням ))
показать весь комментарий
07.04.2021 19:52 Ответить
А чому ? Я вже уколовся ........
показать весь комментарий
07.04.2021 14:45 Ответить
Не понял, а тех, кто старше 60, не жалко?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:49 Ответить
теж не розумію.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:55 Ответить
Что тут понимать... Обычная торговая вона за рынки сбыта...Странные противоречия - тромбы у молодых, хотя, по уму, должны быть у лиц стАршего возраста - все наоборот...Вот и думайте сами, решайте сами, вакцинироваться или ждать у моря погоды...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:21 Ответить
ти хочеш сказать, що Україна теж у цій війні і тому в померла військова, бо бере участь теж?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:51 Ответить
Ті, у яких був тробоз або не доживають до 60 або, доживши до 6о, вже про нього знають і постійно лікуються від нього. Тому для когорти 60+ вакцинація Астразенекою практично не несе небезпеки.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:08 Ответить
Ризик померти з віком зростає тому і вакцинувати треба в першу чергу... але ця історія лише черговий приклад паніки - написано - 1% небажаних явищ! невідомо скільки повязано саме з вакциною, невідомо наскільки серйозні вони... паніка
показать весь комментарий
07.04.2021 16:53 Ответить
Почти вся европа опять стопанула. Так что может скоро избыти вакцины повезут в Украину.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:49 Ответить
нехай везуть. хоть 500 000 закінчать цикл.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:56 Ответить
я вчера укололся , мне 36 лет , сегодня немного поднялась температура до 37,6
показать весь комментарий
07.04.2021 14:49 Ответить
ну так не всім же випадає отримати тромб.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:57 Ответить
ты поживи пару лет, вот тогда будет ясно
показать весь комментарий
07.04.2021 15:37 Ответить
ну поки що для реакції пару років не потрібно.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:52 Ответить
а тим часом у нас майже 500 смертей... давайте ще посваримося... як бачите і в Естоніі паніка працює - в тоталітарних країнах такого ніколи б не було
Additionally, he said there may be situations where a family doctor considers it reasonable for a patient to be vaccinated with AstraZeneca, which would then be allowed.
"There is no ban, but the recommendations of the scientific council and the immunoprophylaxis committee must be taken seriously," he said.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:50 Ответить
 
 