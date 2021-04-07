Эстония прекращает вакцинацию людей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca
Власти Эстонии приняли решение прекратить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в среду газете Postimees руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.
"До меня дошли данные Государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике, что лица в возрасте до 60 лет не должны получать AstraZeneca. В то же время уже начатые курсы вакцинации AstraZeneca должны быть завершены второй дозой в согласованные сроки", - заявил он.
По данным издания, комиссия рекомендует начинать новые вакцинации AstraZeneca только людям старше 60 лет.
По данным департамента лекарственных средств Эстонии, с 27 декабря прошлого года, когда в Эстонии началась вакцинация от коронавируса, и до конца минувшей недели было введено в общей сложности (первым и вторым компонентом) 296 тыс. 031 доза вакцины. За этот период в департамент поступило 3 тыс. 077 сообщений о побочных эффектах или 1,04% от общего количества введенных доз.
Большинство из сообщений касались AstraZeneca, из-за чего многие жители республики отказываются вакцинироваться этим препаратом. Правительство и парламент, чтобы развеять сомнения населения в отношении AstraZeneca, договорились вакцинироваться только этой вакциной. Так, президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) уже привилась обоими компонентами AstraZeneca, по одному компоненту ввели также многие члены парламента и правительства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
про индийскую КовиШилду вообще речи не идет.
и сразу предлагаю посмотреть (что бы не было вопросов):
https://www.youtube.com/watch?v=o-UDT367VVc
Additionally, he said there may be situations where a family doctor considers it reasonable for a patient to be vaccinated with AstraZeneca, which would then be allowed.
"There is no ban, but the recommendations of the scientific council and the immunoprophylaxis committee must be taken seriously," he said.