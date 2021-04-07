Эстония прекращает вакцинацию людей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca

Власти Эстонии приняли решение прекратить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в среду газете Postimees руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.

"До меня дошли данные Государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике, что лица в возрасте до 60 лет не должны получать AstraZeneca. В то же время уже начатые курсы вакцинации AstraZeneca должны быть завершены второй дозой в согласованные сроки", - заявил он.

По данным издания, комиссия рекомендует начинать новые вакцинации AstraZeneca только людям старше 60 лет.

По данным департамента лекарственных средств Эстонии, с 27 декабря прошлого года, когда в Эстонии началась вакцинация от коронавируса, и до конца минувшей недели было введено в общей сложности (первым и вторым компонентом) 296 тыс. 031 доза вакцины. За этот период в департамент поступило 3 тыс. 077 сообщений о побочных эффектах или 1,04% от общего количества введенных доз.

Большинство из сообщений касались AstraZeneca, из-за чего многие жители республики отказываются вакцинироваться этим препаратом. Правительство и парламент, чтобы развеять сомнения населения в отношении AstraZeneca, договорились вакцинироваться только этой вакциной. Так, президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) уже привилась обоими компонентами AstraZeneca, по одному компоненту ввели также многие члены парламента и правительства.

