Естонія припиняє вакцинацію людей молодше 60 років препаратом AstraZeneca

Влада Естонії ухвалила рішення припинити вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca людей молодше 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в середу газеті Postimees керівник Західно-Талліннської центральної лікарні доктор Аркадій Попов.

"До мене дійшли дані Державної експертної комісії з імунопрофілактики, що особи віком до 60 років не повинні отримувати AstraZeneca. У той же час вже розпочаті курси вакцинації AstraZeneca повинні бути завершені другий дозою в узгоджені терміни", - заявив він.

За даними видання, комісія рекомендує починати нові вакцинації AstraZeneca тільки людям старше 60 років.

За даними департаменту лікарських засобів Естонії, з 27 грудня минулого року, коли в Естонії почалася вакцинація від коронавірусу, і до кінця минулого тижня було введено в цілому (першим і другим компонентом) 296 тис. 031 доза вакцини. За цей період в департамент надійшло 3 тис. 077 повідомлень про побічні ефекти або 1,04% від загальної кількості введених доз.

Також читайте: Існує зв'язок між COVID-вакциною AstraZeneca і тромбами, але причина не зрозуміла, - Європейське агентство з лікарських засобів

Більшість з повідомлень стосувалися AstraZeneca, через що багато жителів республіки відмовляються вакцинуватися цим препаратом. Уряд і парламент, щоб розвіяти сумніви населення щодо AstraZeneca, домовилися вакцинуватися тільки цією вакциною. Так, президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) вже прищепилася обома компонентами AstraZeneca, по одному компоненту ввели також багатьом членам парламенту і уряду.

+3
а ведь это оригинальная АстраЗенека
про индийскую КовиШилду вообще речи не идет.
07.04.2021 14:43 Відповісти
+2
А чому ? Я вже уколовся ........
07.04.2021 14:45 Відповісти
+2
Не понял, а тех, кто старше 60, не жалко?
07.04.2021 14:49 Відповісти
07.04.2021 14:43 Відповісти
якщо це лише ті баночки, які виробляють у Європі, то проблема у них на виробництві, раз у індійського продукту такого немає. або умовно немає, бо продукт для другосортних країн і ці країни не мають чого іншго колоти і колють мовчки, не розкидуючись інфою про усяку там побочку.
07.04.2021 14:53 Відповісти
вы простите кто по образованию?
07.04.2021 16:47 Відповісти
с какой целью интересуетесь - что бы сказать: "ааааа, вы ничего не понимаете"?
и сразу предлагаю посмотреть (что бы не было вопросов):
https://www.youtube.com/watch?v=o-UDT367VVc
07.04.2021 16:54 Відповісти
Бот за покликанням ))
07.04.2021 19:52 Відповісти
07.04.2021 14:45 Відповісти
07.04.2021 14:49 Відповісти
теж не розумію.
07.04.2021 14:55 Відповісти
Что тут понимать... Обычная торговая вона за рынки сбыта...Странные противоречия - тромбы у молодых, хотя, по уму, должны быть у лиц стАршего возраста - все наоборот...Вот и думайте сами, решайте сами, вакцинироваться или ждать у моря погоды...
07.04.2021 16:21 Відповісти
ти хочеш сказать, що Україна теж у цій війні і тому в померла військова, бо бере участь теж?
показати весь коментар
Ті, у яких був тробоз або не доживають до 60 або, доживши до 6о, вже про нього знають і постійно лікуються від нього. Тому для когорти 60+ вакцинація Астразенекою практично не несе небезпеки.
показати весь коментар
Ризик померти з віком зростає тому і вакцинувати треба в першу чергу... але ця історія лише черговий приклад паніки - написано - 1% небажаних явищ! невідомо скільки повязано саме з вакциною, невідомо наскільки серйозні вони... паніка
показати весь коментар
Почти вся европа опять стопанула. Так что может скоро избыти вакцины повезут в Украину.
показати весь коментар
нехай везуть. хоть 500 000 закінчать цикл.
показати весь коментар
я вчера укололся , мне 36 лет , сегодня немного поднялась температура до 37,6
показати весь коментар
ну так не всім же випадає отримати тромб.
показати весь коментар
ты поживи пару лет, вот тогда будет ясно
показати весь коментар
ну поки що для реакції пару років не потрібно.
показати весь коментар
а тим часом у нас майже 500 смертей... давайте ще посваримося... як бачите і в Естоніі паніка працює - в тоталітарних країнах такого ніколи б не було
Additionally, he said there may be situations where a family doctor considers it reasonable for a patient to be vaccinated with AstraZeneca, which would then be allowed.
"There is no ban, but the recommendations of the scientific council and the immunoprophylaxis committee must be taken seriously," he said.
07.04.2021 16:50 Відповісти
 
 