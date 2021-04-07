Естонія припиняє вакцинацію людей молодше 60 років препаратом AstraZeneca

Влада Естонії ухвалила рішення припинити вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca людей молодше 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в середу газеті Postimees керівник Західно-Талліннської центральної лікарні доктор Аркадій Попов.

"До мене дійшли дані Державної експертної комісії з імунопрофілактики, що особи віком до 60 років не повинні отримувати AstraZeneca. У той же час вже розпочаті курси вакцинації AstraZeneca повинні бути завершені другий дозою в узгоджені терміни", - заявив він.

За даними видання, комісія рекомендує починати нові вакцинації AstraZeneca тільки людям старше 60 років.

За даними департаменту лікарських засобів Естонії, з 27 грудня минулого року, коли в Естонії почалася вакцинація від коронавірусу, і до кінця минулого тижня було введено в цілому (першим і другим компонентом) 296 тис. 031 доза вакцини. За цей період в департамент надійшло 3 тис. 077 повідомлень про побічні ефекти або 1,04% від загальної кількості введених доз.

Більшість з повідомлень стосувалися AstraZeneca, через що багато жителів республіки відмовляються вакцинуватися цим препаратом. Уряд і парламент, щоб розвіяти сумніви населення щодо AstraZeneca, домовилися вакцинуватися тільки цією вакциною. Так, президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) вже прищепилася обома компонентами AstraZeneca, по одному компоненту ввели також багатьом членам парламенту і уряду.