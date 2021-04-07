Естонія припиняє вакцинацію людей молодше 60 років препаратом AstraZeneca
Влада Естонії ухвалила рішення припинити вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca людей молодше 60 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в середу газеті Postimees керівник Західно-Талліннської центральної лікарні доктор Аркадій Попов.
"До мене дійшли дані Державної експертної комісії з імунопрофілактики, що особи віком до 60 років не повинні отримувати AstraZeneca. У той же час вже розпочаті курси вакцинації AstraZeneca повинні бути завершені другий дозою в узгоджені терміни", - заявив він.
За даними видання, комісія рекомендує починати нові вакцинації AstraZeneca тільки людям старше 60 років.
За даними департаменту лікарських засобів Естонії, з 27 грудня минулого року, коли в Естонії почалася вакцинація від коронавірусу, і до кінця минулого тижня було введено в цілому (першим і другим компонентом) 296 тис. 031 доза вакцини. За цей період в департамент надійшло 3 тис. 077 повідомлень про побічні ефекти або 1,04% від загальної кількості введених доз.
Більшість з повідомлень стосувалися AstraZeneca, через що багато жителів республіки відмовляються вакцинуватися цим препаратом. Уряд і парламент, щоб розвіяти сумніви населення щодо AstraZeneca, домовилися вакцинуватися тільки цією вакциною. Так, президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) вже прищепилася обома компонентами AstraZeneca, по одному компоненту ввели також багатьом членам парламенту і уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
про индийскую КовиШилду вообще речи не идет.
и сразу предлагаю посмотреть (что бы не было вопросов):
https://www.youtube.com/watch?v=o-UDT367VVc
Additionally, he said there may be situations where a family doctor considers it reasonable for a patient to be vaccinated with AstraZeneca, which would then be allowed.
"There is no ban, but the recommendations of the scientific council and the immunoprophylaxis committee must be taken seriously," he said.