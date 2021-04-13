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Новости Коронавирус и карантин
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ВР не смогла ввести штрафы за нарушение самоизоляции

ВР не смогла ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Парламентарии не поддержали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение самоизоляции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За законопроект №4540 авторства Министерства здравоохранения о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных нарушениях проголосовали 199 депутатов при необходимых 226 голосах.

Депутаты также не дали голосов за возвращение законопроекта в профильный комитет. Таким образом, законопроект отклонен.

Разработанный правительством проект закона предполагал, что за нарушение самоизоляции больных COVID-19 штрафовали бы на сумму от 3400 до 8500 гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Мать 14 детей, у которой COVID-19 поразил 90% легких, спасли в Киеве

Кроме того, документ предусматривал и реализацию полномочий органов государственной пограничной службы Украины по рассмотрению таких дел в случае их выявления в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда.

Автор: 

ВР (29275) законопроект (3230) карантин (16729) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+4
....нарушение самоизоляции больных COVID-19......
Отпустите их!
Пусть гуляют!
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13.04.2021 20:01 Ответить
+1
Ну хоть изредка молодцы.
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13.04.2021 19:24 Ответить
+1
Ты где жывёшь, дикий?
В тундре?
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13.04.2021 20:02 Ответить
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ГЕШЕ́ФТобломали..........
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13.04.2021 19:22 Ответить
Ну хоть изредка молодцы.
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13.04.2021 19:24 Ответить
Ну, не всё ещё потеряно в нашей власти.
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13.04.2021 19:42 Ответить
Ты где жывёшь, дикий?
В тундре?
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13.04.2021 20:02 Ответить
в Киеве живу...Все на машинах..Как будто всамоизоляции не живут випусы Как будто в машинах не живут вирусы...
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13.04.2021 22:45 Ответить
Умоляю, подскажи!
Где в Киеве есть место, где "народа нет совсем" и можно спокойно гулять?
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14.04.2021 11:46 Ответить
на вокзале
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14.04.2021 20:40 Ответить
....нарушение самоизоляции больных COVID-19......
Отпустите их!
Пусть гуляют!
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13.04.2021 20:01 Ответить
Конституция только для элиты! Стаду пачка законов с пылу -жару!
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13.04.2021 20:47 Ответить
Пробный шар следущий, кмендатский час. Все для быдла которое думает что оно марширует
и участвует хоч в чем то значительном под мудрым руководством.
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13.04.2021 21:50 Ответить
Хворі на Ковід вільно шастають по власних справах де завгодно. А виєвляється це все законно.
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14.04.2021 09:44 Ответить
хвори наковид....и фсе
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14.04.2021 20:45 Ответить
 
 