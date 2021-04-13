ВР не смогла ввести штрафы за нарушение самоизоляции
Парламентарии не поддержали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение самоизоляции.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За законопроект №4540 авторства Министерства здравоохранения о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных нарушениях проголосовали 199 депутатов при необходимых 226 голосах.
Депутаты также не дали голосов за возвращение законопроекта в профильный комитет. Таким образом, законопроект отклонен.
Разработанный правительством проект закона предполагал, что за нарушение самоизоляции больных COVID-19 штрафовали бы на сумму от 3400 до 8500 гривен.
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Кроме того, документ предусматривал и реализацию полномочий органов государственной пограничной службы Украины по рассмотрению таких дел в случае их выявления в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда.
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В тундре?
Где в Киеве есть место, где "народа нет совсем" и можно спокойно гулять?
Отпустите их!
Пусть гуляют!
и участвует хоч в чем то значительном под мудрым руководством.