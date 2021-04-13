ВР не смогла ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Парламентарии не поддержали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение самоизоляции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За законопроект №4540 авторства Министерства здравоохранения о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных нарушениях проголосовали 199 депутатов при необходимых 226 голосах.

Депутаты также не дали голосов за возвращение законопроекта в профильный комитет. Таким образом, законопроект отклонен.

Разработанный правительством проект закона предполагал, что за нарушение самоизоляции больных COVID-19 штрафовали бы на сумму от 3400 до 8500 гривен.

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Кроме того, документ предусматривал и реализацию полномочий органов государственной пограничной службы Украины по рассмотрению таких дел в случае их выявления в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда.