ВР не змогла ввести штрафи за порушення самоізоляції

Парламентарії не підтримали законопроєкт, що передбачає введення штрафів за порушення самоізоляції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За законопроєкт №4540 про внесення відповідних змін до Кодексу про адміністративні порушення проголосували 199 депутатів при необхідних 226 голосах.

Депутати також не дали голосів за повернення законопроєкту в профільний комітет. Таким чином, законопроєкт відхилено.

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Розроблений урядом проєкт закону передбачав, що за порушення самоізоляції хворих на COVID-19 штрафували б на суму від 3400 до 8500 гривень.

Крім того, документ передбачав і реалізацію повноважень органів державної прикордонної служби України з розгляду таких справ у разі їх виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.