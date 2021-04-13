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Новини Коронавірус і карантин
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ВР не змогла ввести штрафи за порушення самоізоляції

ВР не змогла ввести штрафи за порушення самоізоляції

Парламентарії не підтримали законопроєкт, що передбачає введення штрафів за порушення самоізоляції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За законопроєкт №4540 про внесення відповідних змін до Кодексу про адміністративні порушення проголосували 199 депутатів при необхідних 226 голосах.

Депутати також не дали голосів за повернення законопроєкту в профільний комітет. Таким чином, законопроєкт відхилено.

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Розроблений урядом проєкт закону передбачав, що за порушення самоізоляції хворих на COVID-19 штрафували б на суму від 3400 до 8500 гривень.

Крім того, документ передбачав і реалізацію повноважень органів державної прикордонної служби України з розгляду таких справ у разі їх виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Автор: 

ВР (15029) законопроєкт (3619) карантин (18172) штраф (1878) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+4
....нарушение самоизоляции больных COVID-19......
Отпустите их!
Пусть гуляют!
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13.04.2021 20:01 Відповісти
+1
Ну хоть изредка молодцы.
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13.04.2021 19:24 Відповісти
+1
Ты где жывёшь, дикий?
В тундре?
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13.04.2021 20:02 Відповісти
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ГЕШЕ́ФТобломали..........
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13.04.2021 19:22 Відповісти
Ну хоть изредка молодцы.
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13.04.2021 19:24 Відповісти
Ну, не всё ещё потеряно в нашей власти.
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13.04.2021 19:42 Відповісти
Ты где жывёшь, дикий?
В тундре?
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13.04.2021 20:02 Відповісти
в Киеве живу...Все на машинах..Как будто всамоизоляции не живут випусы Как будто в машинах не живут вирусы...
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13.04.2021 22:45 Відповісти
Умоляю, подскажи!
Где в Киеве есть место, где "народа нет совсем" и можно спокойно гулять?
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14.04.2021 11:46 Відповісти
на вокзале
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14.04.2021 20:40 Відповісти
....нарушение самоизоляции больных COVID-19......
Отпустите их!
Пусть гуляют!
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13.04.2021 20:01 Відповісти
Конституция только для элиты! Стаду пачка законов с пылу -жару!
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13.04.2021 20:47 Відповісти
Пробный шар следущий, кмендатский час. Все для быдла которое думает что оно марширует
и участвует хоч в чем то значительном под мудрым руководством.
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13.04.2021 21:50 Відповісти
Хворі на Ковід вільно шастають по власних справах де завгодно. А виєвляється це все законно.
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14.04.2021 09:44 Відповісти
хвори наковид....и фсе
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14.04.2021 20:45 Відповісти
 
 