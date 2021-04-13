ВР не змогла ввести штрафи за порушення самоізоляції
Парламентарії не підтримали законопроєкт, що передбачає введення штрафів за порушення самоізоляції.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За законопроєкт №4540 про внесення відповідних змін до Кодексу про адміністративні порушення проголосували 199 депутатів при необхідних 226 голосах.
Депутати також не дали голосів за повернення законопроєкту в профільний комітет. Таким чином, законопроєкт відхилено.
Розроблений урядом проєкт закону передбачав, що за порушення самоізоляції хворих на COVID-19 штрафували б на суму від 3400 до 8500 гривень.
Крім того, документ передбачав і реалізацію повноважень органів державної прикордонної служби України з розгляду таких справ у разі їх виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.
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В тундре?
Где в Киеве есть место, где "народа нет совсем" и можно спокойно гулять?
Отпустите их!
Пусть гуляют!
и участвует хоч в чем то значительном под мудрым руководством.