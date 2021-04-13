Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию приоритетных направлений деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым" опубликован на сайте президента.
"Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселенных с временно оккупированной территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя", - сообщает пресс-служба Зеленского.
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Здесь талант и признание зрителей.
А это шут балаганный, ни таланта, ни признания: две трети его избирателей уже не признаются, что за него голосовали...
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
есть оккупированная россией Автономная Республика Крым, оккупированная территория Донецкой и Луганской области
В любом документе пишется административное наименование территории а не географическое или абстрактное название
Донбасс это и Ростовская область и Днепропетровская область
Вместо видео монологов, часик вопросов от прессы...
Гарантирую аншлаг!
так россия против включение вопросов Крыма в переговоры что в Минском формате что в Нормандском
и что россия подпишет документы где указано что подача воды осуществляется по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ в оккупированную россией Автономную Республику Крым?