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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию приоритетных направлений деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым" опубликован на сайте президента.

"Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселенных с временно оккупированной территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя", - сообщает пресс-служба Зеленского.

Также на Цензор.НЕТ: В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Крым (26421)


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Топ комментарии
+6
Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму - Цензор.НЕТ 5188
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13.04.2021 21:21 Ответить
+4
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))))
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13.04.2021 21:27 Ответить
+3
Я думаю все это фигня. Нужно думать о военной безопасности Украины. Лучше переоценить врага чем недооценить.
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13.04.2021 21:24 Ответить
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Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму - Цензор.НЕТ 5188
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13.04.2021 21:21 Ответить
Это же актеры, которые играли в драмах, боевиках, комедиях...
Здесь талант и признание зрителей.
А это шут балаганный, ни таланта, ни признания: две трети его избирателей уже не признаются, что за него голосовали...
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13.04.2021 21:36 Ответить
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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13.04.2021 21:23 Ответить
Какой надежный источник
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13.04.2021 21:33 Ответить
а что такое Крым? что такое Донбасс ?
есть оккупированная россией Автономная Республика Крым, оккупированная территория Донецкой и Луганской области
В любом документе пишется административное наименование территории а не географическое или абстрактное название
Донбасс это и Ростовская область и Днепропетровская область
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13.04.2021 21:41 Ответить
Я думаю все это фигня. Нужно думать о военной безопасности Украины. Лучше переоценить врага чем недооценить.
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13.04.2021 21:24 Ответить
Зато какое одухотворенное лицо )))
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13.04.2021 22:17 Ответить
Чергове кубло гельмінтів-нероб склепали !!!)))
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13.04.2021 21:26 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))))
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13.04.2021 21:27 Ответить
интересно прочитать "документ", наверное фантастика
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13.04.2021 22:39 Ответить
Бредбері відпочиває !!!)))
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13.04.2021 22:44 Ответить
Это похоже на психбольницу. Править тем ,чем не владеешь...
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13.04.2021 21:27 Ответить
Як оце, що не володіє примітивною тактикою, може затверджувати якусь стратегію?! Ну развєшо мандель-єрмаківську. Тогда понятно...
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13.04.2021 21:28 Ответить
На жаль ,Україна це імітація на державу ,а зелена пліснява ,це імітація державної влади ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація діяльності !!!))))
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13.04.2021 21:32 Ответить
На кварталі 95 і таке можливо)
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13.04.2021 22:01 Ответить
Для меня бы было важнее если как минимум моя страна сформировала 3 дивизии военного времени - на Слобожанщины, а херсонской области и Донбассе для сдерживания агрессора
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13.04.2021 21:30 Ответить
Вова, не хочешь пресс-конференцию дать?
Вместо видео монологов, часик вопросов от прессы...
Гарантирую аншлаг!
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13.04.2021 21:31 Ответить
Лялька не спроможна самостійно діяти та мислити,дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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13.04.2021 21:34 Ответить
Да всё уже, Байден заднюю дал! И скоро придётся водичку в Крым давать! Такая договорённость отвода войск от границ Украины.
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13.04.2021 21:35 Ответить
Звідки інфа??? ))))
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13.04.2021 21:38 Ответить
От товарища лейтенанта
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13.04.2021 21:39 Ответить
это шо,типа воду подавать начнут усиленно?
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13.04.2021 21:40 Ответить
Агась, жовтеньку. Зебілам в очиська. Як завжди.)
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13.04.2021 21:45 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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13.04.2021 21:47 Ответить
подача воды в Крым?
так россия против включение вопросов Крыма в переговоры что в Минском формате что в Нормандском
и что россия подпишет документы где указано что подача воды осуществляется по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ в оккупированную россией Автономную Республику Крым?
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13.04.2021 21:48 Ответить
№44
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13.04.2021 21:59 Ответить
***** добился своего шантажом,смотрим на гнусавого наркомана как он запустит воду в Крым
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13.04.2021 21:53 Ответить
 
 