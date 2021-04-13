Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию приоритетных направлений деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым" опубликован на сайте президента.

"Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселенных с временно оккупированной территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя", - сообщает пресс-служба Зеленского.

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