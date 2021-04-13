Зеленський затвердив стратегію діяльності представництва в Криму

Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію пріоритетних напрямків діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний указ №160/2021 "Про пріоритетні напрямки діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим" опубліковано на сайті президента.

"Стратегія затверджується з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселені з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, а також сприяння відновленню територіальної цілісності України, деокупації і реінтеграції Криму і міста Севастополя", - повідомляє пресслужба Зеленського.

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