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Новини Окуповані території
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Зеленський затвердив стратегію діяльності представництва в Криму

Зеленський затвердив стратегію діяльності представництва в Криму

Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію пріоритетних напрямків діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний указ №160/2021 "Про пріоритетні напрямки діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим" опубліковано на сайті президента.

"Стратегія затверджується з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселені з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, а також сприяння відновленню територіальної цілісності України, деокупації і реінтеграції Криму і міста Севастополя", - повідомляє пресслужба Зеленського.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Крим (14185)


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Топ коментарі
+6
Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму - Цензор.НЕТ 5188
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13.04.2021 21:21 Відповісти
+4
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))))
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13.04.2021 21:27 Відповісти
+3
Я думаю все это фигня. Нужно думать о военной безопасности Украины. Лучше переоценить врага чем недооценить.
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13.04.2021 21:24 Відповісти
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Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму - Цензор.НЕТ 5188
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13.04.2021 21:21 Відповісти
Это же актеры, которые играли в драмах, боевиках, комедиях...
Здесь талант и признание зрителей.
А это шут балаганный, ни таланта, ни признания: две трети его избирателей уже не признаются, что за него голосовали...
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13.04.2021 21:36 Відповісти
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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13.04.2021 21:23 Відповісти
Какой надежный источник
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13.04.2021 21:33 Відповісти
а что такое Крым? что такое Донбасс ?
есть оккупированная россией Автономная Республика Крым, оккупированная территория Донецкой и Луганской области
В любом документе пишется административное наименование территории а не географическое или абстрактное название
Донбасс это и Ростовская область и Днепропетровская область
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13.04.2021 21:41 Відповісти
Я думаю все это фигня. Нужно думать о военной безопасности Украины. Лучше переоценить врага чем недооценить.
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13.04.2021 21:24 Відповісти
Зато какое одухотворенное лицо )))
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13.04.2021 22:17 Відповісти
Чергове кубло гельмінтів-нероб склепали !!!)))
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13.04.2021 21:26 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))))
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13.04.2021 21:27 Відповісти
интересно прочитать "документ", наверное фантастика
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13.04.2021 22:39 Відповісти
Бредбері відпочиває !!!)))
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13.04.2021 22:44 Відповісти
Это похоже на психбольницу. Править тем ,чем не владеешь...
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13.04.2021 21:27 Відповісти
Як оце, що не володіє примітивною тактикою, може затверджувати якусь стратегію?! Ну развєшо мандель-єрмаківську. Тогда понятно...
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13.04.2021 21:28 Відповісти
На жаль ,Україна це імітація на державу ,а зелена пліснява ,це імітація державної влади ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація діяльності !!!))))
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13.04.2021 21:32 Відповісти
На кварталі 95 і таке можливо)
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13.04.2021 22:01 Відповісти
Для меня бы было важнее если как минимум моя страна сформировала 3 дивизии военного времени - на Слобожанщины, а херсонской области и Донбассе для сдерживания агрессора
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13.04.2021 21:30 Відповісти
Вова, не хочешь пресс-конференцию дать?
Вместо видео монологов, часик вопросов от прессы...
Гарантирую аншлаг!
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13.04.2021 21:31 Відповісти
Лялька не спроможна самостійно діяти та мислити,дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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13.04.2021 21:34 Відповісти
Да всё уже, Байден заднюю дал! И скоро придётся водичку в Крым давать! Такая договорённость отвода войск от границ Украины.
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13.04.2021 21:35 Відповісти
Звідки інфа??? ))))
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13.04.2021 21:38 Відповісти
От товарища лейтенанта
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13.04.2021 21:39 Відповісти
это шо,типа воду подавать начнут усиленно?
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13.04.2021 21:40 Відповісти
Агась, жовтеньку. Зебілам в очиська. Як завжди.)
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13.04.2021 21:45 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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13.04.2021 21:47 Відповісти
подача воды в Крым?
так россия против включение вопросов Крыма в переговоры что в Минском формате что в Нормандском
и что россия подпишет документы где указано что подача воды осуществляется по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ в оккупированную россией Автономную Республику Крым?
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13.04.2021 21:48 Відповісти
№44
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13.04.2021 21:59 Відповісти
***** добился своего шантажом,смотрим на гнусавого наркомана как он запустит воду в Крым
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13.04.2021 21:53 Відповісти
 
 