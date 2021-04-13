Зеленський затвердив стратегію діяльності представництва в Криму
Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію пріоритетних напрямків діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний указ №160/2021 "Про пріоритетні напрямки діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим" опубліковано на сайті президента.
"Стратегія затверджується з метою посилення забезпечення дотримання прав і основних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселені з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, а також сприяння відновленню територіальної цілісності України, деокупації і реінтеграції Криму і міста Севастополя", - повідомляє пресслужба Зеленського.
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Здесь талант и признание зрителей.
А это шут балаганный, ни таланта, ни признания: две трети его избирателей уже не признаются, что за него голосовали...
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
есть оккупированная россией Автономная Республика Крым, оккупированная территория Донецкой и Луганской области
В любом документе пишется административное наименование территории а не географическое или абстрактное название
Донбасс это и Ростовская область и Днепропетровская область
Вместо видео монологов, часик вопросов от прессы...
Гарантирую аншлаг!
так россия против включение вопросов Крыма в переговоры что в Минском формате что в Нормандском
и что россия подпишет документы где указано что подача воды осуществляется по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ в оккупированную россией Автономную Республику Крым?