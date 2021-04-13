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Новости Силовики
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Двум россиянам запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма, - Госпогранслужба

Двум россиянам запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма, - Госпогранслужба

Украинские пограничники 12 апреля не пропустили в страну двух россиян, нарушивших правила въезда и выезда из оккупированного Крыма.

Им также запретили въезд на ближайшие три года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского отряда ГПСУ.

"В одном из портов Николаева во время оформления иностранного судна пограничники Херсонского отряда обнаружили двух граждан Российской Федерации, нарушивших правила въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. В течение последних трех лет данные иностранцы незаконно посещали территорию временно оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также напомнили, что с начала года пограничники Херсонского отряда обнаружили 15 иностранцев, нарушивших правила въезда на временно оккупированную территорию.

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Автор: 

Госпогранслужба (6570) Крым (26421) Николаев (2159) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+4
Да мы крутые.Двум сапожникам запретили,а медведчук и вся сволота щастпет.Это победа.
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13.04.2021 23:52 Ответить
+3
Громадянам країни-ворога не в"їзд повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
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14.04.2021 00:00 Ответить
+2
Очень важная новость...
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13.04.2021 23:50 Ответить
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Очень важная новость...
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13.04.2021 23:50 Ответить
кста.. это только я заметил что сколько много появилось в Киеве "коренных кацапов" которые тупо гуляют-экскурсоводят городом !? ...раньше такого не было... как думаете совпадение или...
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14.04.2021 00:30 Ответить
А чому їх не посадили за шпигунство? Росіян загалом не можна пускати в Україну.
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14.04.2021 06:56 Ответить
Да мы крутые.Двум сапожникам запретили,а медведчук и вся сволота щастпет.Это победа.
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13.04.2021 23:52 Ответить
А кто мешал папередникам запретить им шастать в период с 2014го по 2019й год? Пяти лет не хватило?
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14.04.2021 11:31 Ответить
Гастарбайтери?
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13.04.2021 23:53 Ответить
Саме так. Лєпс та Буйнов. Всі укроЗМІ відкрито на них вказали і лише "Цензор" назвав їх "двом росіянам".
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14.04.2021 06:48 Ответить
Вся шобла політологів зараз на "Нашому" продвігають "ругській мір" !
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13.04.2021 23:53 Ответить
почему канал не лишён частот?
не закрыт?
почему шобла не арестована ?
в стране есть госорганы?
кого боится СБУ?

чего ждёт?
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14.04.2021 00:02 Ответить
Громадянам країни-ворога не в"їзд повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
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14.04.2021 00:00 Ответить
Пардон, помилився. Правильно:
Громадянам країни-ворога в"їзд в Україну повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд громадян України до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
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14.04.2021 18:54 Ответить
То есть иностранным гражданам можно просто так гулять через границу? Почему не открывают уголовные дела, не выписывают постановления на задержания? Может они наркотики возят!?
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14.04.2021 00:05 Ответить
залишилось ще десь біля 140 млн
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14.04.2021 00:22 Ответить
Да прикинь, заводить дела, присуживать нарушителям границы 10 лет колонии и при попадании в Украину задерживать и сажать! Пыл бы поубавился в российских фашистов шастающих в украинский Крым!
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14.04.2021 00:46 Ответить
Краще було б впустити та судити за порушення кордону України.
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14.04.2021 01:45 Ответить
"...Украинские пограничники 12 апреля не пропустили в страну двух россиян, нарушивших правила въезда и выезда из оккупированного Крыма.
Им также запретили въезд на ближайшие три года..."

Як в дитячому садку. Де закон про кримінальну відповідальність (10 років без права на амністію) за незаконний в'їзд на територію окупованого Криму. Які "3 роки заборони"? Довічно!!!
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14.04.2021 06:50 Ответить
 
 