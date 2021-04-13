Двум россиянам запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма, - Госпогранслужба
Украинские пограничники 12 апреля не пропустили в страну двух россиян, нарушивших правила въезда и выезда из оккупированного Крыма.
Им также запретили въезд на ближайшие три года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского отряда ГПСУ.
"В одном из портов Николаева во время оформления иностранного судна пограничники Херсонского отряда обнаружили двух граждан Российской Федерации, нарушивших правила въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. В течение последних трех лет данные иностранцы незаконно посещали территорию временно оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе также напомнили, что с начала года пограничники Херсонского отряда обнаружили 15 иностранцев, нарушивших правила въезда на временно оккупированную территорию.
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не закрыт?
почему шобла не арестована ?
в стране есть госорганы?
кого боится СБУ?
чего ждёт?
Доречі, і виїзд до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
Громадянам країни-ворога в"їзд в Україну повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд громадян України до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
Им также запретили въезд на ближайшие три года..."
Як в дитячому садку. Де закон про кримінальну відповідальність (10 років без права на амністію) за незаконний в'їзд на територію окупованого Криму. Які "3 роки заборони"? Довічно!!!