Двум россиянам запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма, - Госпогранслужба

Украинские пограничники 12 апреля не пропустили в страну двух россиян, нарушивших правила въезда и выезда из оккупированного Крыма.

Им также запретили въезд на ближайшие три года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского отряда ГПСУ.

"В одном из портов Николаева во время оформления иностранного судна пограничники Херсонского отряда обнаружили двух граждан Российской Федерации, нарушивших правила въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. В течение последних трех лет данные иностранцы незаконно посещали территорию временно оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также напомнили, что с начала года пограничники Херсонского отряда обнаружили 15 иностранцев, нарушивших правила въезда на временно оккупированную территорию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники не впустили в страну 35 белорусов с поддельными справками о тестировании на коронавирус. ФОТО